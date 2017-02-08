Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry, şirketler için geliştirdiği güvenli mesajlaşma sistemini kullanıma sunuyor

Geliştirdiği güvenli mobil cihaz yazılımlarıyla tanınan BlackBerry, güvenli mesajlaşma sistemine ihtiyaç duyan şirketler için BBM Enterprise SDK’i kullanıma sunuyor.
2 yıl
2,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

BlackBerry, şirketler için geliştirdiği güvenli mesajlaşma sistemini kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

BlackBerry, siber güvenliğinden endişe duyan şirketler için güvenli mesajlaşma sistemi geliştirdiğini duyurdu. “BBM Enterprise SDK” olarak isimlendirilen sistem, BlackBerry Messenger’ın sahip olduğu güvenli iletişim özelliklerini içeriyor. Bu özellikleri elinde bulunduran geliştiriciler, şirket içi yazışmalarda kullanılan mesajlaşma uygulamalarını BlackBerry Messenger’ın aşılması zor güvenlik sistemiyle koruyabilecekler.

Şirket içi yazışmaların güvenli olması, özellikle sağlık ve savunma sektörlerinde varlığını sürdüren şirketler açısından çok önemli. BlackBerry yetkililerinin açıkladığına göre BBM Enterprise SDK, bu gibi şirketler için gerekli olan güvenli iletişim ağını sağlayacak.

Toplu mesajlaşma, ses ve video iletimi gibi özelliklerle de uyumlu olarak çalışabilen sistem, sıradan BlackBerry Messenger kullanıcılarının yararlanamadığı birçok özelliğe sahip. Örneğin, kullanıcılar gönderdikleri mesajları düzenleyebiliyor, silebiliyor, alıntı yapabiliyor ve hatta mesajların takibini yapabiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri mesajlara tam anlamıyla hakim olabiliyor.

Sistemin tanıtımını yapan bir BlackBerry çalışanı, basit bir örnekle BBM Enterprise SDK’in çalışma mantığını anlattı. Verdiği örneğe göre sistem, iletim aşamasında mesajın içeriğini değiştiriyor ve mesaj, gerçek alıcıya ulaşana kadar değiştirilmiş bir şekilde saklanıyor. Böylece iletim sırasında mesajlar çalınsa bile içerdikleri bilgiler korunmuş oluyor.

BlackBerry, şimdilik sistemin fiyatı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.


https://thenextweb.com/security/2017/02/07/blackberry-just-launched-a-super-secure-messaging-system-for-enterprise-clients/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cobanmahmut 2 yıl
Blackberry yapmışsa sağlamdır. Üzülerek kullanamasam da sonuna kadar desteklediğim bir şirket. iCloud skandalından sonra şüphesiz güvenlik için Blackberry :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbbtl 2 yıl
Biliyorsunuz mesajların kopyalanma olayı ilk defa BlackBerry telefonlarda ortaya çıkmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet1905_47 2 yıl
bylock dan sonra birde bunu kullananlar cıkar piyasaya
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Parlak fikirler Turkcell’in Arıkovanı ile destek buluyor 2 yıl Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor 2 yıl Cooler Master yeni MasterCase Pro 6’yı duyurdu 2 yıl Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor 2 yıl Amazon’dan Apple’a büyük transfer 2 yıl Samsung'un batarya fabrikasında yangın çıktı! 2 yıl Yüzde yüz yerli helikopter için dev adım 2 yıl Blizzard konsolda klavye seti kullanımına karşı çıkıyor 2 yıl Bitcoin Çinli yetkililerin kıskacında 2 yıl SpaceX her iki haftada bir uzaya roket gönderecek 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 daha güçlü olacak 2 yıl Ülkemizde Samsung telefonlarının güncelleme planı belli oldu 2 yıl Intel Core i7-7700K 7.0 GHz’te çalıştırıldı, i3-7350K ile 5GHz 2 yıl Divergent 3D ile Peugeot markası el sıkıştı 2 yıl 2019 Porsche 911 testler esnasında görüntülendi 2 yıl Google Haritalar artık gerçek zamanlı önerilerde bulunacak 2 yıl Trump’ın vergi tehditlerine karşı en güçlü otomobil üreticisi Tesla 2 yıl Apple, hoparlöre dönüştürülebilen kulaklıkların patentini aldı 2 yıl Ryzen ailesinin satış tarihi açığa çıktı! [GÜNCELLEME] 2 yıl iPhone 8 üretimi erken başlıyor iddiası 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BlackBerry, şirketler için geliştirdiği güvenli mesajlaşma sistemini kullanıma sunuyor Sonraki Vizio’ya kişisel bilgileri satmaktan ceza 2 yıl Fallout Shelter, artık Xbox One ve Windows 10’dan oynanabiliyor 2 yıl Mobil internet kullanımı 2021 senesine kadar 39 kat artacak 2 yıl Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in fragmanı yayınlandı 2 yıl Kanserle mücadelede yeni bir ilaç deneniyor: sonuçlar çok olumlu 2 yıl Samsung Galaxy S8'i çalışırken gösteren ilk fotoğraf ortaya çıktı 2 yıl Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir 2 yıl Huawei Mate 9 inceleme "En iyiyi arayanlar için çift kameralı telefon" 2 yıl Intel, Ryzen ailesi için hazırlık yapıyor olabilir [GÜNCELLEME] 2 yıl 18 milyon iOS kullanıcısı tehdit altında 2 yıl Facebook’un yalan haber filtresi artık Fransa'da da kullanılacak 2 yıl Google AMP sayfalarında artık orijinal adresler yer alacak 2 yıl Tesla’nın dev batarya tesisi 15.000 eve enerji sağlayabilir! 2 yıl Ulaştırma Bakanı, Adil Kullanım Kotası'nın mayıs ayında kaldırılmaya başlanacağını yineledi 2 yıl ABD yargısı FBI’ın Gmail hesaplarına erişmesine izin verdi 2 yıl LG G6'nın basın davetiyesi büyük ekran ve ince bir çerçeveye işaret ediyor 2 yıl ABD donanması hava araçlarını yakalamak için yeni bir sistem kullanacak 2 yıl Tesla Model X aldı çiftlikte traktör olarak kullanıyor [Video] 2 yıl Microsoft, Windows 10'un yeni uyarlanabilir arayüzü Andromeda üzerinde çalışıyor 2 yıl Jawbone tüketici pazarından çekiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim