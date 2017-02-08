BlackBerry, şirketler için geliştirdiği güvenli mesajlaşma sistemini kullanıma sunuyor

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BlackBerry, siber güvenliğinden endişe duyan şirketler için güvenli mesajlaşma sistemi geliştirdiğini duyurdu. “BBM Enterprise SDK” olarak isimlendirilen sistem, BlackBerry Messenger’ın sahip olduğu güvenli iletişim özelliklerini içeriyor. Bu özellikleri elinde bulunduran geliştiriciler, şirket içi yazışmalarda kullanılan mesajlaşma uygulamalarını BlackBerry Messenger’ın aşılması zor güvenlik sistemiyle koruyabilecekler.

Şirket içi yazışmaların güvenli olması, özellikle sağlık ve savunma sektörlerinde varlığını sürdüren şirketler açısından çok önemli. BlackBerry yetkililerinin açıkladığına göre BBM Enterprise SDK, bu gibi şirketler için gerekli olan güvenli iletişim ağını sağlayacak.

Toplu mesajlaşma, ses ve video iletimi gibi özelliklerle de uyumlu olarak çalışabilen sistem, sıradan BlackBerry Messenger kullanıcılarının yararlanamadığı birçok özelliğe sahip. Örneğin, kullanıcılar gönderdikleri mesajları düzenleyebiliyor, silebiliyor, alıntı yapabiliyor ve hatta mesajların takibini yapabiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, gönderdikleri mesajlara tam anlamıyla hakim olabiliyor.

Sistemin tanıtımını yapan bir BlackBerry çalışanı, basit bir örnekle BBM Enterprise SDK’in çalışma mantığını anlattı. Verdiği örneğe göre sistem, iletim aşamasında mesajın içeriğini değiştiriyor ve mesaj, gerçek alıcıya ulaşana kadar değiştirilmiş bir şekilde saklanıyor. Böylece iletim sırasında mesajlar çalınsa bile içerdikleri bilgiler korunmuş oluyor.

BlackBerry, şimdilik sistemin fiyatı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

https://thenextweb.com/security/2017/02/07/blackberry-just-launched-a-super-secure-messaging-system-for-enterprise-clients/