BlackBerry, yeni patent başvurusunda çift ekranlı telefon konseptiyle karşımıza çıktı





BlackBerry işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlarıyla birlikte akıllı telefon pazarında yeniden söz sahibi olmak isteyen BlacBerry, yeni patent başvurusuyla çift ekranlı cihazları öngörüyor.





BlackBerry'nin şu anki durumu göz önüne alındığında başvuru pek de hayata geçecek gibi görünmese de, şirketin sunmayı planladıkları bir hayli dikkat çekiyor. Klavye konusundaki iddiasını çift ekran konseptinde de ortaya koymak isteyen firma, iki ekrandan istenilen herhangi birinin klavye olarak kullanmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, iki ekranda birbirinden farklı uygulamaları çalıştırmayı planlayan BlackBerry, dokunmatik ekranlar sayesinde tek bir dokunuşla ekran değiştirilebilen uygulamaları da öngörüyor.

Çift ekranda farklı bir deneyim sunmayı planlasa da şu an için BlackBerry tarafından kullanımı mümkün olmayan başvurusunun bir köşede unutulup unutulmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.engadget.com/2013/03/07/blackberry-patent-application-shows-us-a-dual-screen-phone/