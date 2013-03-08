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BlackBerry, yeni patent başvurusunda çift ekranlı telefon konseptiyle karşımıza çıktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry, yeni patent başvurusunda çift ekranlı telefon konseptiyle karşımıza çıktı
BlackBerry işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlarıyla birlikte akıllı telefon pazarında yeniden söz sahibi olmak isteyen BlacBerry, yeni patent başvurusuyla çift ekranlı cihazları öngörüyor.

BlackBerry'nin şu anki durumu göz önüne alındığında başvuru pek de hayata geçecek gibi görünmese de, şirketin sunmayı planladıkları bir hayli dikkat çekiyor. Klavye konusundaki iddiasını çift ekran konseptinde de ortaya koymak isteyen firma, iki ekrandan istenilen herhangi birinin klavye olarak kullanmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, iki ekranda birbirinden farklı uygulamaları çalıştırmayı planlayan BlackBerry, dokunmatik ekranlar sayesinde tek bir dokunuşla ekran değiştirilebilen uygulamaları da öngörüyor.  
Çift ekranda farklı bir deneyim sunmayı planlasa da şu an için BlackBerry tarafından kullanımı mümkün olmayan başvurusunun bir köşede unutulup unutulmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 
BlackBerry, yeni patent başvurusunda çift ekranlı telefon konseptiyle karşımıza çıktı



http://www.engadget.com/2013/03/07/blackberry-patent-application-shows-us-a-dual-screen-phone/ Yorum Yaz
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romeo6464 6 yıl
Tek ekranlıda Dünya'yı kasıp kavurdukları yetmedi!
bir de çift ekranlıyla aynı şeyi yapacaklar
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Dexstz 6 yıl
Farklılık yaratmaya çalışmışlar,ama yapamamışlar.
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BarGoS 6 yıl
Qnx tabaninin sinirlari hayal gucuyle tahmin edilemez diye bir soz okumustum.Gercekten sinirlari zorlamayiplanliyorlar gibi.Ama suanda sifirdan piyasaya giren ve toparlanmaya calisan bb icin , butip alisik olunmayan urun sunmak sonun baslangici olir.
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haymatloshan 6 yıl
Aynı ekranda 2 ekran çalışması mı tam çözemedim.
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Fenomenon 6 yıl haymatloshan
haymatloshan
Aynı ekranda 2 ekran çalışması mı tam çözemedim.

yani istenirse yan tutulup 2 farkli ekran olarak kullanilacak yada duz tutuldugunda (muhtemelen) alt ekran tus takimi vazifesi gorecek ust ekran ise normal ekran olacak
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tuncay_d 6 yıl
Gereksiz
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itachi237 6 yıl
olmamış.
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