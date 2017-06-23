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BlackBerry’nin hisse değerleri yüzde 12 düştü

Akıllı telefon sektöründeki kötü gidişatını sonlandırmaya çalışan BlackBerry, farklı sektörlere yönelmiş olmasına rağmen kayıplar yaşamaya devam ediyor. Şirketin hisse değerleri yüzde 12 azaldı.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bir süre akıllı telefon sektöründe kendine yer bulmaya çalışan BlackBerry, sektörde istediğini elde edememesinin ardından farklı alanlara yönelmeye karar vermişti. Şirketin bu karar değişikliği hisse değerlerinin düşmesini önleyemedi.

Paylaşılan bilgilere göre BlackBerry’nin beklediklerinden daha az gelir elde ettiklerini açıklamasının ardından hisse değerleri yüzde 12 azaldı. Şirket, yüzde 43’lük azalma ile 244 milyon gelir elde ederek tahmininin çok altında kaldı. Wall Street BlackBerry’nin 264 milyon dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyordu.

CEO John Chen, daha az kayıpla BlackBerry’nin farklı alanlara yönelmesini sağlamaya çalışıyor. Akıllı telefon sektöründeki rekabetten uzaklaşmaya çalışan şirket, yüzde 76’lık düşüşle akıllı telefonlarından 37 milyon dolar gelir elde etti. BlackBerry’nin üzerinde yoğunlaştığı yazılım ve hizmet sektörü ise yüzde 2’lik artışla şirkete 169 milyon dolar gelir sağladı. Akıllı telefon geliri toplam gelirin yüzde 15’ini oluştururken, yazılım ve hizmetin geliri yüzde 69’luk kısımdan sorumlu.

Yaşanan düşüşe rağmen BlackBerry hisseleri bu sene içerisinde yüzde 43 oranında artış gösterdi. Gelir dağılımından da anlaşılabildiği gibi şirketin farklı sektörlere yönelmesinin bu başarıdaki payı büyük.


https://venturebeat.com/2017/06/23/blackberry-shares-fall-12-as-rivals-threaten-its-turnaround/ Yorum Yaz
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Guest-DC8F72E59 1 yıl en beğenilen
Ben blackbeerry kullanan biriyim john chen denen çekik gözlü uzak doğulu insan evladı bu şirketin mına parmağını soktu ulan blackberry denince herkes saygı duruşuna geçerdi adam ne hale getirdi şirketi ben kanada başbakanı yerinden olsam blackberry'e müdahale ederim yoksa tarih olacak
Ben blackbeerry kullanan biriyim john chen denen çekik gözlü uzak doğulu insan evladı bu şirketin mına parmağını soktu ulan blackberry denince herkes saygı du...
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constantin87 1 yıl
Hiç bir telefon markası eskinin bb gibi olamayacak seni unutmayacağız reis.
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fatih069 1 yıl
Telefonunda hala klavye isteyen insanlar var(ben de klavyeli olsun isterdim) ki klavyeli telefon kaplarının satılması bunun en büyük kanıtı.
Ancak telefona bir klavye koydu diye değerinin 2 katı para isterse zor satar o telefonları.
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mert1907 1 yıl
BlackBerry zaten tarih oldu istediği kadar müdahale etsin Kanada başbakanı.
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Cihat_, 1 yıl
Adamlar akıllanmadı hâlâ klavyeli telefonlar çıkartıyorlar
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Guest-DC8F72E59 1 yıl Cihat_,
Doğru haklısın ama adamların fizikel klavyesi piyasadaki tüm telefonların sanal klavyesinden daha kullanışlı ve çok zekice ama günümüz teknoloji için biraz demode
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kadirirdem 1 yıl
Stratejisi ve yönetimi çok yanlış ondan oluyor bunlar.
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Guest-DC8F72E59 1 yıl en beğenilen
Ben blackbeerry kullanan biriyim john chen denen çekik gözlü uzak doğulu insan evladı bu şirketin mına parmağını soktu ulan blackberry denince herkes saygı duruşuna geçerdi adam ne hale getirdi şirketi ben kanada başbakanı yerinden olsam blackberry'e müdahale ederim yoksa tarih olacak
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mcrew 1 yıl Guest-DC8F72E59
blackberry çinli değil miydi
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BRNSpawn 1 yıl
Yazık oldu. Saçma sapan yönetim, strateji yüzünden yazık oldu.
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