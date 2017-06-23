BlackBerry’nin hisse değerleri yüzde 12 düştü

Bir süre akıllı telefon sektöründe kendine yer bulmaya çalışan BlackBerry, sektörde istediğini elde edememesinin ardından farklı alanlara yönelmeye karar vermişti. Şirketin bu karar değişikliği hisse değerlerinin düşmesini önleyemedi.

Paylaşılan bilgilere göre BlackBerry’nin beklediklerinden daha az gelir elde ettiklerini açıklamasının ardından hisse değerleri yüzde 12 azaldı. Şirket, yüzde 43’lük azalma ile 244 milyon gelir elde ederek tahmininin çok altında kaldı. Wall Street BlackBerry’nin 264 milyon dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyordu.

CEO John Chen, daha az kayıpla BlackBerry’nin farklı alanlara yönelmesini sağlamaya çalışıyor. Akıllı telefon sektöründeki rekabetten uzaklaşmaya çalışan şirket, yüzde 76’lık düşüşle akıllı telefonlarından 37 milyon dolar gelir elde etti. BlackBerry’nin üzerinde yoğunlaştığı yazılım ve hizmet sektörü ise yüzde 2’lik artışla şirkete 169 milyon dolar gelir sağladı. Akıllı telefon geliri toplam gelirin yüzde 15’ini oluştururken, yazılım ve hizmetin geliri yüzde 69’luk kısımdan sorumlu.

Yaşanan düşüşe rağmen BlackBerry hisseleri bu sene içerisinde yüzde 43 oranında artış gösterdi. Gelir dağılımından da anlaşılabildiği gibi şirketin farklı sektörlere yönelmesinin bu başarıdaki payı büyük.

https://venturebeat.com/2017/06/23/blackberry-shares-fall-12-as-rivals-threaten-its-turnaround/