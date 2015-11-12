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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry'nin ikinci Android akıllı telefonu yolda

BlackBerry'nin Android işletim sistemine gittikçe ısındığı anlaşılıyor zira firmanın BlackBerry Vienna adında ikinci bir Android telefon daha hazırladığı iddia edildi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry'nin ikinci Android akıllı telefonu yolda

Priv adındaki Android işletim sistemi taşıyan ilk akıllı telefonu ile BlackBerry'nin tüm ilgiyi üzerinde topladığı bir gerçek. Bu ilginin ne kadarını satış başarısına çevirecek bilemiyoruz ancak ikinci Android model için hazırlıklar başladı. 

Sızdırılan görsellere göre BlackBerry Vienna kod adını taşıyan yen bir Android akıllı telefon daha hazırlanıyor. BlackBerry Priv modelinin de kod adı Venice'ydi. Firmanın önemli projeleri için Avrupa'daki önemli kentlerin isimlerinden esinlendiğini görüyoruz. 

BlackBerry Vienna, ilk modelin aksine sabit bir fiziksel klavyeye sahip. Klavyenin hemen üzerinde Android menü tuşları dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran ile birlikte telefonun oldukça uzadığı dikkatlerden kaçmıyor. 

BlackBerry Priv gibi çok premium bir hava vermediği görülen model muhtemelen Android konseptini biraz daha orta seviyeye yaklaştırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte telefonda ne gibi özellikler yer alacak ve ne zaman piyasada olacak şimdilik bilinmiyor. 

BlackBerry Vienna ile birlikte firmanın Android konseptinden oldukça umutlu olduğu anlaşılıyor. BlackBerry 10 işletim sisteminden istediği verimi alamayan firmanın Android işletim sistemindeki gelişmiş güvenlik katmanları ile daha çok kurumsal müşterilere hitap etmek istediği ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Vienna-leaks-out-could-be-BlackBerrys-second-Android-smartphone_id75693 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
Telefon Nokia'nın N Serisini andırıyor. iPhone parası isterse işi yaştır.
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fuujitsu 4 yıl
Şu çirkin klavyeden kurtulmadan bir şey olmaz BlackBerry den.
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mcebi001 4 yıl
Tipsizlik abidesi bence bb yi çok sevsemde artık savunamıyorum hatta batsında passport falan ucuza alalım diyorum
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Qonrul 4 yıl
daha ilkini göremedik
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Patren 4 yıl
fiyatu uygun olmazsa kurtalmaz
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Fenomenon 4 yıl
Sabit fiziksel klavyeli android telefon işe yaramaz. Çünkü telefonla sadece yazı yazmıyoruz, oyun da oynuyoruz ve sabit klavye ile oyun oynanmaz ne yazık ki. Priv'in gideri vardı ama bu telefon olmamış. BB artık su klavye inadından vazgeçmeli veya priv gibi yapmalı.
2 Yanıt Yanıtla +3
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Rachsuchtig 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Sabit fiziksel klavyeli android telefon işe yaramaz. Çünkü telefonla sadece yazı yazmıyoruz, oyun da oynuyoruz ve sabit klavye ile oyun oynanmaz ne yazık ki. Priv'in gideri vardı ama bu telefon olmamış. BB artık su klavye inadından vazgeçmeli veya priv gibi yapmalı.

Bu telefon belli daha çok iş insanlarına yönelik sürekli mailleşmeler yapan insanlara göre
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Guest-F8946C419 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
Sabit fiziksel klavyeli android telefon işe yaramaz. Çünkü telefonla sadece yazı yazmıyoruz, oyun da oynuyoruz ve sabit klavye ile oyun oynanmaz ne yazık ki. Priv'in gideri vardı ama bu telefon olmamış. BB artık su klavye inadından vazgeçmeli veya priv gibi yapmalı.

Bu telefonu alanlar oyun oynamak için almıyor. Hedef kitlesi iş insanlarıdır muhtemel.
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BRNSpawn 4 yıl
Cihazın ekranı çok uzun kullanması zor olacaktır.(BB Q5 kullanan biri olarak) Ben anlamıyorum BB bu android telefon aşkına. Bunlarla uğraşacağına, popüler uygulamaları kendi ekosistemne kaliteli bir şekilde adapte edep doğru bir fiyattan telefon satsa mobil işletim sisteminde 3. olabilir
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damn2u 4 yıl
Fiyat politikasında HTC ve Microsoft Mobile gibi davranmaya devam ederse Android bile kurtarmayacak.
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casperfriendly 4 yıl
İsabetli bir hamle yaptı. Ki yapmaya da devam ediyor. Android piyasanın kaymağının tadını bir kez aldı, kolay kolay bırakmaz. Zaten sınırlı da olsa, belli taraftarı mevcut, onların beklediği de bu hamleydi.
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