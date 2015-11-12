BlackBerry'nin ikinci Android akıllı telefonu yolda

Priv adındaki Android işletim sistemi taşıyan ilk akıllı telefonu ile BlackBerry'nin tüm ilgiyi üzerinde topladığı bir gerçek. Bu ilginin ne kadarını satış başarısına çevirecek bilemiyoruz ancak ikinci Android model için hazırlıklar başladı.





Sızdırılan görsellere göre BlackBerry Vienna kod adını taşıyan yen bir Android akıllı telefon daha hazırlanıyor. BlackBerry Priv modelinin de kod adı Venice'ydi. Firmanın önemli projeleri için Avrupa'daki önemli kentlerin isimlerinden esinlendiğini görüyoruz.





BlackBerry Vienna, ilk modelin aksine sabit bir fiziksel klavyeye sahip. Klavyenin hemen üzerinde Android menü tuşları dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran ile birlikte telefonun oldukça uzadığı dikkatlerden kaçmıyor.





BlackBerry Priv gibi çok premium bir hava vermediği görülen model muhtemelen Android konseptini biraz daha orta seviyeye yaklaştırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte telefonda ne gibi özellikler yer alacak ve ne zaman piyasada olacak şimdilik bilinmiyor.





BlackBerry Vienna ile birlikte firmanın Android konseptinden oldukça umutlu olduğu anlaşılıyor. BlackBerry 10 işletim sisteminden istediği verimi alamayan firmanın Android işletim sistemindeki gelişmiş güvenlik katmanları ile daha çok kurumsal müşterilere hitap etmek istediği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Vienna-leaks-out-could-be-BlackBerrys-second-Android-smartphone_id75693