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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry'nin ikinci Android telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Yayınlanan yeni bir rapor BlackBerry'nin Vienna kod adına sahip ikinci Android telefonunun Barcelona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılabileceğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Kasım ayında BlackBerry'nin Vienna kod adına sahip ikinci Android telefonunun görüntüleri sızmıştı. Vienna, şu anda piyasada olan BlackBerry Priv modeliyle benzerlikler taşısa da kayar mekanizmaya sahip değil. Yayınlanan görüntüler şirketin yeni akıllı telefonunda BlackBerry'nin ikonik fiziksel klavyesine yer vereceğini gösteriyordu.

Yeni bir rapora göre BlackBerry, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi sırasında Vienna'yı tanıtabilir. Aynı kaynak yeni akıllı telefonun BlackBerry Priv'den daha düşük bir fiyata sahip olacağını da ekliyor. Ancak cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz hiçbir bilgi yok.

Şirket geçen yıl Ekim ayında ilk Android telefonu BlackBerry Priv'i sahneye çıkarmıştı. Cihaz güçlü bir başlangıç yapsa da bu durum zamanla satışların düşmesine engel olamamıştı. Bununla birlikte şirketin bir başka Android telefonla geleceği söylentileri BlackBerry'nin Android umutlarını kaybetmediğini gösteriyordu. Şirket CEO'su John Chen zaten 2016 BlackBerry için Android telefonlar yılı olacak demişti.

Mobil Dünya Kongresi 2016, şüphesiz ki BlackBerry'nin ikinci Android telefonunu duyurması için mükemmel bir platform. Vienna modelinin orta sınıf bir akıllı telefon olması, fiyatının Priv'den daha düşük olacağı anlamına geliyor. Daha önceki sızıntılara göre yeni cihaz 1080p çözünürlüğe sahip 5 inç ekranla gelecek. Çift çekirdekli 1.8 GHZ işlemci ve 3GB RAM'den güç alan Vienna'nın hem ön hem de arka kamerasında LED flaşın yer alması bekleniyor.

http://www.technewstoday.com/28643-blackberry-vienna-expected-at-mwc-2016/ Yorum Yaz
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zdniz 3 yıl
Bunun uçuzu 2000 lira olur çift çekirdekli işlemci nedir arkadaş koy adam akıllı bişey işde.
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Macella 3 yıl
Bu adamlar zarar ettiği halde telefon yapmaya devam ediyor helal olsun
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General. 3 yıl
Artık fiziksel klavyenin bir espirisi kalmadı, ince çerçeveli uygun bir model yapsa daha çok satar.
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xxxx1 3 yıl
ucuz plastikle gelirse zor gibi,cihazın malzeme kalitesi ve donanımı başarısı belirleyecektir,diğer bir unsurda fiyatının ulaşılır seviyelerde olması...
tek tip olmuş mobil piyasada klavye kuşkusuz bir hava katacaktır ve diğerlerinden sıyrılacaktır.
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