Blackberry CEO: Apple, 2007'de harika bir iş yaptı ancak...

Son 3 yıl içerisinde akıllı telefon pazarındaki payı %20'den %3'lere kadar hızla geriledikten sonra yönetim anlayışında değişikliğe giderek tekrardan eski günlerine dönmek için çabalayan ve bu doğrultuda ilk önemli yenilik olan Blackberry 10 platformunu duyuran Blackberry'nin icra kurulu başkanı Thorsten Heins, Avustralyanın finans dergilerinden Australian Financial Review'a verdiği röportajda iPhone ve Playbook konularında önemli açıklamalar yaptı.

Blackberry 10 ve ilk üyesi Z10'a olan talepten oldukça memnun olduğu bilinen Thorstein Heins, Blackberry 10'lu daha gelişmiş Playbook konusuna şimdilik mesafeli yaklaşıyor. Piyasaya başka bir tablet ya da farklı bir tasarımlı tablet sunmak yerine, tablet anlayışını bir adım daha ileri taşımanın önemine vurgu yapan tepe yöneticisi donanım perspektifinden bakıldığında oldukça zor bir iş olduğunu söylediği tablet alanında Apple'ın ciddi bir başarı sağladığını ve pazardaki liderliğine dikkat çekti.

Dergiye verdiği röportajda iPhone hakkında da görüşlerini dile getiren Heins, şunları söyledi:

"Apple, akıllı telefon dünyasına dokunmatik cihazları getirerek inanılmaz bir iş yaptı. Kullanıcı arayüzü ile harikalar yarattılar ve onların tasarım ikonu olduğu bir gerçek. Bizler de bu başarıyı kabul edip saygı göstermemiz lazım.

Fakat tarihin tekerrür ettiğini düşünüyorum. Sektörümüzdeki yenilik hızı inanılmaz yüksek. Eğer siz bu hıza ayak uyduramazsanız, bir bakıyorsunuz eski yerinizde değilsiniz. iPhone'un şu anki arayüzü de, 2007'deki devrimine saygısızlık etmek istemem ancak, 5 yıl önceye ait."

Blackberry 10'un çoklu görev desteği konusunda iPhone'u geri bıraktığını söyleyen Heins, Blackberry 10 sayesinde kullanıcıların tıpkı bilgisayarlarındaki gibi, gerçek çoklu görev desteğinin nimetlerinden faydalandıklarını da sözlerini ekledi.

http://www.afr.com/p/technology/blackberry_chief_lays_news_survival_eDD7I35OesjnkEY5anJlZP