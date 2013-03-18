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Blackberry CEO: Apple, 2007'de harika bir iş yaptı ancak...

6 yıl
1,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Blackberry CEO: Apple, 2007'de harika bir iş yaptı ancak...

Son 3 yıl içerisinde akıllı telefon pazarındaki payı %20'den %3'lere kadar hızla geriledikten sonra yönetim anlayışında değişikliğe giderek tekrardan eski günlerine dönmek için çabalayan ve bu doğrultuda ilk önemli yenilik olan Blackberry 10 platformunu duyuran Blackberry'nin icra kurulu başkanı Thorsten Heins, Avustralyanın finans dergilerinden Australian Financial Review'a verdiği röportajda iPhone ve Playbook konularında önemli açıklamalar yaptı.

Blackberry 10 ve ilk üyesi Z10'a olan talepten oldukça memnun olduğu bilinen Thorstein Heins, Blackberry 10'lu daha gelişmiş Playbook konusuna şimdilik mesafeli yaklaşıyor. Piyasaya başka bir tablet ya da farklı bir tasarımlı tablet sunmak yerine, tablet anlayışını bir adım daha ileri taşımanın önemine vurgu yapan tepe yöneticisi donanım perspektifinden bakıldığında oldukça zor bir iş olduğunu söylediği tablet alanında Apple'ın ciddi bir başarı sağladığını ve pazardaki liderliğine dikkat çekti.

Dergiye verdiği röportajda iPhone hakkında da görüşlerini dile getiren Heins, şunları söyledi:

"Apple, akıllı telefon dünyasına dokunmatik cihazları getirerek inanılmaz bir iş yaptı. Kullanıcı arayüzü ile harikalar yarattılar ve onların tasarım ikonu olduğu bir gerçek. Bizler de bu başarıyı kabul edip saygı göstermemiz lazım.

Fakat tarihin tekerrür ettiğini düşünüyorum. Sektörümüzdeki yenilik hızı inanılmaz yüksek. Eğer siz bu hıza ayak uyduramazsanız, bir bakıyorsunuz eski yerinizde değilsiniz. iPhone'un şu anki arayüzü de, 2007'deki devrimine saygısızlık etmek istemem ancak, 5 yıl önceye ait."

Blackberry 10'un çoklu görev desteği konusunda iPhone'u geri bıraktığını söyleyen Heins, Blackberry 10 sayesinde kullanıcıların tıpkı bilgisayarlarındaki gibi, gerçek çoklu görev desteğinin nimetlerinden faydalandıklarını da sözlerini ekledi.


http://www.afr.com/p/technology/blackberry_chief_lays_news_survival_eDD7I35OesjnkEY5anJlZP Yorum Yaz
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furky86 6 yıl en beğenilen
Konumunu bilen, saygıyı hiçe atmayan mükemmel bir yorum yapmış kendileri, ders almış gibiler... Takdir ettim
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TheTeknolojist 6 yıl
"Apple, akıllı telefon dünyasına dokunmatik cihazları getirerek inanılmaz bir iş yaptı. Kullanıcı arayüzü ile harikalar yarattılar ve onların tasarım ikonu olduğu bir gerçek. Bizler de bu başarıyı kabul edip saygı göstermemiz lazım."

Budur. Samsung'dan da aynı cümleyi duymak isterim.
"Apple, akıllı telefon dünyasına dokunmatik cihazları getirerek inanılmaz bir iş yaptı. Kullanıcı arayüzü ile harikalar yarattılar ve onların tasarım ikonu ...
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cakitay 6 yıl
Bb forumunda gezen birkaç tip herseye apple önerip duruyor boyle kabul etmek gerek bunları
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VR_27 6 yıl
Uzun zamandır bu kadar tebrik edilesi bir yorum okumamıştım. Kendisini cidden tebrik etmek lazım bu kadar bilinçli bir şekilde saygı çerçevesinde olumlu ve olumsuz eleştirisini sunduğu için. Biz kullanıcılar bile bu kadar tarafsız yorum yapamıyoruz maalesef ve adam koskoca BB'nin Ceosu olmuş, buna rağmen Sezar'ın hakkı Sezar'a diyor
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Since1903 6 yıl
Bulunduğu konuma yakışır ve seviyeli bir eleştiride bulunmuş.
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gokooo 6 yıl
carman1tr
gokoooBu gerçek multitasking geyiği de iyi sakız oldu milletin ağzına. Gerçek multitasking için büyük ekran gerekli ki aynı anda iki uygulama da ekranda gözüksün ve gerçek multitasking olsun. Multitaskinge atılan uygulamaların bütün apilerinin çalışması hiçbir fayda sağlamaz aksine cihazı yorar ve pil tüketimini arttırır Apple bilmiyor muydu taa iPhone 4S!e 2 gb ram koymayı? Ya da diğer firmalar? 2 gb ram oldukça yüksek ve pil tüketimini de etkiler. Gerçek multitaskinge mobil platformda ihtiyaç yok.
Dediğiniz gibi çok ihtiyac olmasa da Samsung bunu note2 ile başardı. Ve galaxy S serisine entegre etti. Note2 çok büyük ekranı onda olması doğal derseniz S3 te de oldu. Hemde güzel oldu. Apple da bu destegi sunsa fena olmaz. Mesela ben bugün kahvaltı yaparken videolardan cem Yılmaz gösterisi izlerken aynı anda DH foruma göz atardim note2 kullansaydım. Ama iPhone 5 buna imkan sağlamıyor. Olsa fena olmaz yani.

Jailbreakle ipad için yapılabiliyor ama samsungun teknolojisi de zaten bütün uygulamaları desteklemiyor. pop-up playişi çok saçma geliyor zaten bana videoya mı bakacaksın diğer uygulamaya mı? sadece sesinin gelmesi işi ioste de androidde de var zaten bildiğim kadarıyla
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carman1tr 6 yıl gokooo
gokooo
carman1tr
Orijinalden alıntı: gokoooBu gerçek multitasking geyiği de iyi sakız oldu milletin ağzına. Gerçek multitasking için büyük ekran gerekli ki aynı anda iki uygulama da ekranda gözüksün ve gerçek multitasking olsun. Multitaskinge atılan uygulamaların bütün apilerinin çalışması hiçbir fayda sağlamaz aksine cihazı yorar ve pil tüketimini arttırır Apple bilmiyor muydu taa iPhone 4S!e 2 gb ram koymayı? Ya da diğer firmalar? 2 gb ram oldukça yüksek ve pil tüketimini de etkiler. Gerçek multitaskinge mobil platformda ihtiyaç yok.
Dediğiniz gibi çok ihtiyac olmasa da Samsung bunu note2 ile başardı. Ve galaxy S serisine entegre etti. Note2 çok büyük ekranı onda olması doğal derseniz S3 te de oldu. Hemde güzel oldu. Apple da bu destegi sunsa fena olmaz. Mesela ben bugün kahvaltı yaparken videolardan cem Yılmaz gösterisi izlerken aynı anda DH foruma göz atardim note2 kullansaydım. Ama iPhone 5 buna imkan sağlamıyor. Olsa fena olmaz yani.

Jailbreakle ipad için yapılabiliyor ama samsungun teknolojisi de zaten bütün uygulamaları desteklemiyor. pop-up playişi çok saçma geliyor zaten bana videoya mı bakacaksın diğer uygulamaya mı? sadece sesinin gelmesi işi ioste de androidde de var zaten bildiğim kadarıyla

Samsung bütün uygulamalara sunmuyor destegini haklısınız.

Video İcin de pratikte ancak bir ise yogunlasabiliriz ama mesela cem Yılmaz İcin videoya yoğunlaşmaya pek gerek yok. Dinleyerek de olur.

Ama mesela bir yandan galeri açıp bir yandan Facebook kullanmak güzel olabilir. Galerideki fotografı Facebook a kaydırarak foto ekleyebiliyorsunuz.

Yani çok gerekli olmasa da olması fena olmaz. Zaten ilerleme böyle oluyor teknolojide önce sürücü havayastigi bulunuyor sonra gerisi geliyor yan, koltuk, perde, diz havayastiklari...
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Headhunter117 6 yıl
gently weeps
s4 ile gelen z10 evet mükemmel. Kopyacılıkta 1 numara sandığım samsung a 2.si çıktı. Arkası xperia önü htc one. Apple ın eskisi gibi olmadığı doğru ama blackberry düşmez bunu söylemek. Adamlar beş para etmez telefonları sadece 400 liraya sattılar. Curve, bold hepsi 2 gün sonra bozulan telefonlar..

Acaba bu konularda bir bilgin var mı çok merak ediyorum. Blackberry'nin bu tasarımı 1 sene öncesinden belliydi aç google'dan bak. Bu tasarımı taklit eden HTC ONE. Hatta ben ilk çıktığında bildiğin çalmışlar demiştim. O zamanlar ne htc vardı ne xperia. Diğer dediklerinde haklısın.
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silversmith 6 yıl
Heins, haziranı bekle reis. Kendinden o kadar emin olma. Bir Z10 ile bitmiyor bu işler.
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Dexstz 6 yıl
Gayet seviyeli yorum yapmışlar
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Wilshire 6 yıl
Sen git kendi kendini durmadan reboot eden ,donan,daha youtube videolarina bile 30 dk dayanamadan kapanan,sarji 8-9 saat gitmeyen bozuk telefonlarinla oyna.
Bide gelmis apple'a laf atiyor.iOS sizi yerin dibine soktu,hala utanmadan konusuyorlar.
Dunyanin en kotu smartphone'u blackberry dir.degil z10 ,z100 cikarsan yine bi halt olmazsin..
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OverClocK1ng 6 yıl
Hay ağzın bal yesin. Sonra iPhone kullanıcıları da cihazın hızlı çalıştığını söylüyorlar. 2007 de ne çıktıysa aynı görsellik....
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gently weeps 6 yıl
s4 ile gelen z10 evet mükemmel.
Kopyacılıkta 1 numara sandığım samsung a 2.si çıktı.
Arkası xperia önü htc one.
Apple ın eskisi gibi olmadığı doğru ama blackberry düşmez bunu söylemek.
Adamlar beş para etmez telefonları sadece 400 liraya sattılar.
Curve, bold hepsi 2 gün sonra bozulan telefonlar..
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dawras 6 yıl gently weeps
gently weeps

s4 ile gelen z10 evet mükemmel.
Kopyacılıkta 1 numara sandığım samsung a 2.si çıktı.
Arkası xperia önü htc one.
Apple ın eskisi gibi olmadığı doğru ama blackberry düşmez bunu söylemek.
Adamlar beş para etmez telefonları sadece 400 liraya sattılar.
Curve, bold hepsi 2 gün sonra bozulan telefonlar..

Bold?2 gün sonra bozulan?Hayatınızda bir blackberry kullandınız mı acaba çok merak ediyorum?cihazımın başına gelenleri sayiyim
-su dolu çukura düştü çıkarıp iki salladım sorunsuz kullanıma devam
-sarhoşken yüksek biyerden betona fırlattım
-arabada sinirlenip fırlattım ön konsolda sekti
-evde misafir çocuk koşarken kabloya takıldı telefon bir uçtan diğer uca fırladı salonda

bunun gibi bir sürü olayın sonucu sadece:estetik sorunlar..
Bu cihaz için bozulur demek kullanmamış olmayı gerektirir.
Bu cihazları iphone ya da android ile karşılaştırıp "eheeee bi tırt olmazki bundan" demek saçma olur blackberryler iş ağırlıklıdır daha çok mail alıp-gönderimi,ofis dosyaları düzenleme vb. gibi iş ağırlıklı işler için var ki piyasanın en ergonomik qwerty klavyesi bblerdedir.
Ha fiyat politakasına sözüm yok Türkiye'deki teknoloji marketleri şu zamanda n97 ye 700 3gs e 1300 tl fiyat çekerken 8520 hala 400 lira olması doğal tabiki.
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ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl
Müthiş yorum
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