Blackberry CEO'su BB10 ve Z10'a olan ilgiden memnun

Yeni nesil Blackberry 10 işletim sistemiyle yeni bir sayfa açan Blackberry, aralarında ülkemizin de bulunduğu 20'den fazla ülkede hali hazırda satışta olan Z10'a olan talep oldukça memnun görünüyor.

Communitech Tech Leadership konferansında konuşan Blackberry'nin (eski ismiyle RIM'in) icra kurulu başkanı Thorsten Heins, Z10'un satışta olduğu ülkelerdeki kullanıcıların çok olumlu geri bildirimler aldıklarını ve kendilerini en çok diğer platform kullanıcılarının Blackberry 10 ve Z10'a gösterdikleri ilginin şaşırttığını söyledi.

Z10'un sadece 21 ülkede satışta olduğunu ve bu sayıyı hızla yükselteceklerini açıklayan Thorsten Heins, kullanıcıların gösterdikleri talebe örnek olarak Hindistan'daki ilk parti stokların tahmin ettiklerinden çok daha kısa sürede tükenmesini gösterdi. Heins, konuyla ilgili şunu dile getirdi:

"Üst düzey bir cihaz olan Z10'u satışa sunduktan sonra yaşananlar beni çok şaşırttı. Normalde Hindistan'daki satış kanallarımıza en az 5 günde bitmesini öngördüğümüz kadar stok gönderdik. Fakat 2 gün sorna Hindistan'daki üst düzey yöneticimiz beni acil olarak arayarak tüm stokların sadece 2 günde satıldığını söyledi."

Ülkemizde de operatörler aracılığıyla satışta olan Z10, Blackberry'nin yeni nesil işletim sistemine sahip ilk telefonu olarak dikkat çekerken; firmanın BB10'lu ikinci telefonu ve fiziksel klavyeli Q10 ise önümüzdeki ay satışa sunulacak.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/blackberry-z10-sold-out-in-india-within-2-days-ceo-339830