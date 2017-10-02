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Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Önümüzdeki hafta vizyona girecek Blade Runner 2049 ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı. İlk yorumlara bakılırsa sinemaseverleri yeni bir bilim-kurgu başyapıtı bekliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 25 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği Blade Runner 2049, 6 Ekim'de gösterime girecek. Bu yılın en heyecan verici filmlerinden olan Blade Runner 2049 için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema yazarı filmi erkenden izleme şansı yakaladı.
Filmi erkenden izleme şansı yakalayan eleştirmenlerin film hakkında görüşlerini paylaşmasını engelleyen ambargonun kaldırılması ile birlikte Blade Runner 2049 ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı.
Yorumlar, Blade Runner 2049'un orijinal filme yaraşır bir devam filmi olduğunu gösteriyor. Neredeyse tüm eleştirmenler filmden övgü ile bahsederken, birçok eleştirmen filmi yeni bir bilim-kurgu başyapıtı olarak nitelendirdi.
Özellikle filmin görüntü yönetmeni Roger Deakins, yeni Blade Runner filminde çıkardığı müthiş iş ile övgülerin odağında yer aldı. Daha önce 13 kez Oscar'a aday gösterilen ancak şu ana kadar ödülü kazanmaya Deakins, bir kez daha Oscar yarışında yerini alacak gibi görünüyor.
1982 yılında vizyona giren ve zamanla kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık
bir metropole dönüştüğü yakın bir gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.
İlk filmin 30 yıl sonrasında geçen Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatıyor. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döndüğü Blade Runner 2049'ta K'i yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandırıyor.
Arrival ve Sicario gibi başarılı filmler ile adını duyuran Dennis Villeneuve'ün yönettiği filmin barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik ediyor.


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Kerim5100 2 yıl
Heyecan tavan...
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tobepeople 2 yıl
Harrison Ford Ölmek üzereymiş gibi çıkmış filmde bu haliyle hala aksiyon filmlerinde artık oynamaması lazım aynı şekilde arnold vs... bittiler artık eğer film çıkartacaklarsa en çok tutuldukları filmi çıkartıp yerine geçecek kişiyi oynatmaları lazım ve bu son olsun umarım arnoldınki son olur ne kadar çok saygım olsa da yaşlı adamlar artık iş yapmıyor yani aksiyon filminde değil de dram gibi filmlerde rol alabilirler belki ancak aksiyon olayları geçti...
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Mr. Cheritto 2 yıl tobepeople
tobepeople
Harrison Ford Ölmek üzereymiş gibi çıkmış filmde bu haliyle hala aksiyon filmlerinde artık oynamaması lazım aynı şekilde arnold vs... bittiler artık eğer film çıkartacaklarsa en çok tutuldukları filmi çıkartıp yerine geçecek kişiyi oynatmaları lazım ve bu son olsun umarım arnoldınki son olur ne kadar çok saygım olsa da yaşlı adamlar artık iş yapmıyor yani aksiyon filminde değil de dram gibi filmlerde rol alabilirler belki ancak aksiyon olayları geçti...

Bende adamı görünce ölmüş sandım
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nebulabado 2 yıl
Yaratık filimi ile bu filimi David üzerinden birbirine bağlayabilirler ise çok güzel bir seri ortaya çıkabilir.
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