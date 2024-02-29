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    Hızlı ve Öfkeli filmleri hangi sırayla izlenmeli? Efsane Hızlı ve Öfkeli oyuncuları

    Fast and Furious, 2001'den günümüze dünya çapında büyük hasılat elde etmiş arabalı aksiyon filmlerinden. Peki, Hızlı ve Öfkeli oyuncuları kim, seri hangi sırayla izlenmeli?

    Hızlı ve Öfkeli serisi, en uzun soluklu filmlerden biri. Dominic Torretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker) ve onların ekibi ya da onların deyimiyle ailelerinin yirmi yılı aşkın süredir sokak yarışları, soygunları ve casusluklarını izliyoruz. Fast and Furious, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serilerinden biri olup, en son Fast X dahil olmak üzere şu ana kadar gösterime giren 11 filmi, bu filmlerle bağlantılı iki kısa filmi ve çok sayıda spin-off ile toplamda 6 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Hızlı ve Öfkeli, Türkçe dublaj ve altyazılı olarak dijital platformlarda da izleyicilerle buluşuyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli? İşte Hızlı ve Öfkeli sıralaması:

    Kronolojik olarak Hızlı ve Öfkeli izleme sırası ⏳

    hızlı ve öfkeli sıralaması Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli filmlerinin çoğu birbirini takip etse de göze çarpan bir istisna var; Tahmin edeceğiniz üzere Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı. Tokyo Drift, sinemalarda gösterime giren üçüncü Hızlı ve Öfkeli filmi olmasına rağmen aslında Fast & Furious 6 ile Furious 7 arasında geçiyor. Brian ve Dom’un hikayesinden uzaklaşan film, hapis cezasından kaçmak için Japonya’ya taşınmak zorunda kalan bir öğrenci olan Sean Boswell (Lucas Black) liderliğinde tamamen yeni bir karakter dizisini konu alıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli filmleri kronolojik sıralaması:
    • Hızlı ve Öfkeli (2001)
    • Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
    • Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
    • Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)
    • Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
    • Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)
    • Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
    • Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
    • Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
    • Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)
    • Fast X - Hızlı ve Öfkeli 10 (2023)

    1️⃣ The Fast and the Furious (IMDb: 6.8)

    Hızlı ve Öfkeli 1 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    İlk Hızlı ve Öfkeli filmi 2001'de vizyona girdi. The Fast and the Furious, Brian O'Conner'ın (Paul Walker), üç modifiye Honda'nın dahil olduğu bir soygun ekibinin arkasındaki kişileri ortaya çıkarmak amacıyla Dominic Toretto'nun (Vin Diesel) çetesine sızan gizli görevdeki LAPD memuruna odaklanıyor. Elemanlar traktör römorklarının arkasından DVD oynatıcıları çalıyor. Brian, Dom'un kız kardeşi Mia'ya aşık olur ve film, Brian'ın, filmin başlarında bir sokak yarışında arabasını Dom'a kaptırdıktan sonra kendisine borçlu olduğu arabayı vererek Dom'un polisten kaçmasına yardım etmesiyle sona eriyor.

    2️⃣ 2 Fast 2 Furious (IMDb: 5.9)

    Hızlı ve Öfkeli 2 filmi Daha Hızlı Daha Öfkeli konusu Tam Boyutta Gör
    Daha Hızlı Daha Öfkeli, başrol olarak oynayan Brian O'Conner'a odaklanıyor. Miami'ye taşınan Brian, Hızlı ve Öfkeli serisinin sonraki filmlerinde büyük rol oynayacak bir karakter olan tamirci Tej Parker'ın (Ludacris) arabasını biraz modifiye ederek geçimini sağlamak için sokak yarışlarına katılıyor. Brian, eski patronu FBI Ajanı Bilkins (Thom Barry) ile gizli göreve geri dönmek ve uyuşturucu baronu Carter Verone'yi (Cole Hauser) temiz bir sicil karşılığında alt etmek için bir anlaşma yapar. Çocukluk arkadaşı Roman Pierce ona ortağı olarak katılır ve birlikte Verone'u alt ederler.

    3️⃣ Fast and Furious 4 (IMDb: 6.5)

    Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 4'te Dominic Torretto ve Brian O'Conner, Dom'un beş yıl kaçak olmasından sonra yeniden bir araya geliyor. Dom'un Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara ve Han Lue'den oluşan ekibi, kendi yollarına gitmeden önce Dominik Cumhuriyeti'nde yakıt tankerlerini kaçırır. Birkaç ay sonra Dom, Letty'nin öldürüldüğünü öğrenir ve Dom, cenaze için ABD'ye dönüp ne olduğunu öğrenir. Bu arada, artık bir FBI ajanı olan Brian, Arturo Braga adında bir uyuşturucu baronunun izini sürmeye çalışmaktadır. Dom ve Brian, Braga ve onun yardımcısı Fenix'i alt etmek için birlikte çalışırlar. Bunu, seride öne çıkan bir başka karakter olan Gisele sayesinde başarırlar ancak sonunda Dom, FBI tarafından yakalanır ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılır. Film, Brian, Mia, Leo ve Santos'un Dom'u hapishaneye götüren otobüsü durdurmak için arabalarıyla gelmeleriyle sona erer.

    4️⃣ Fast Five (IMDb: 7.3)

    Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu, Dom, Brian ve Mia’nın bir önceki filmde Dom'u hapishaneye giden otobüsten kaçırdıktan sonra Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrine kaçmalarıyla başlıyor. Ajan Luke Hobbs (Wayne Johnson), memur Elena Neves'in yardımıyla Dom ve Brian'ı tutuklamak için Rio'ya gelir. Bunun üzerine Dom ve Brian, kaçak yeni bir hayata başlamak için suç patronu Hernan Reyes'ten para çalmaya karar verir. Hobbs ve Elena'nın yardımıyla Han, Roman, Tej, Gisele, Leo ve Santos'tan oluşan ekibi bir araya getirir ve yüz milyonlarca dolarlık soygunu başarırlar. Hobbs ve Elena, filmde daha önce hayatlarını kurtaran Dom, Brian, Mia ve Vince'e (ilk filmdeki bir karakter) teşekkür etmek amacıyla yardım eder ancak Hobbs onları bırakmaya hazır değildir. Bunun yerine onlara 24 saatlik süre verir. Filmin sonunda hamile Mia, Brian, Dom ve Elena ile birlikte sahilde görülür.

    5️⃣ Fast & Furious 6

    Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 6, Brezilya'daki soygunun tüm üyelerinin işi bırakıp mutlu hayatlar yaşamasıyla başlıyor. Ajan Luke Hobbs, Dom'u, Owen Shaw adında eski bir asker ve üyelerinden biri Dom'un karısı Letty olan ekibini yakalamasında yardımcı olmasına ikna eder. Dom ve ekibi, temiz sicil karşılığında yardım etmeyi kabul eder ve ABD'ye geri dönerler. Dom ve ekibi sonunda görevi başarıyla tamamlar ancak bu kayıpsız olmaz. Han'ın kız arkadaşı Gisele, Han'ı kurtarmak için kendini feda eder ve bunun sonucunda Han ölür. Filmin ortasında Han Tokyo'da bir araba kovalamacası sırasında gösteriliyor. Han'ın arabası patlamadan önce aniden çarpıyor ve Dom, sürücü Deckard Shaw'dan (Jason Statham) "Beni tanımıyorsun ama tanımak üzeresin" diyen bir telefon alıyor. Bu, Han'ın Tokyo yarış sahnesinde bulunduğu 2006 yapımı üçüncü Hızlı ve Öfkeli filmi Tokyo Yarışı ile bağlantılı.

    6️⃣ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (IMDb: 6.0)

    Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı, sokak yarışı suçundan hapse girmemek için Tokyo'da yaşamaya giden lise öğrencisi Sean Boswell'e odaklanıyor. Sean, Tokyo'dayken kendisine iş veren ve şehirde popüler olan drift yarışlarını öğreten Han ile tanışır. Sean, Billy Lee'nin canlandırdığı Drift Kralı olarak bilinen şehir içi yarış şampiyonuna meydan okur. Sonrasında önceki filmde Deckard Shaw'un yönettiğini öğrendiğimiz kazada Han'ın öldüğünü görüyoruz. Tokyo Drift, Justin Lin'in yönettiği, Chris Morgan'ın yazdığı serinin ilk filmi.

    7️⃣ Furious 7 (IMDb: 7.1)

    Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 7, özel kuvvetler suikastçısı Deckard Shaw'un (Jason Statham), kardeşi Owen'ı komaya soktuğu için Dominic Toretto'nun ekibinden intikam almasını konu alıyor. Mr Nobody’nin (Kurt Russel) liderliğindeki gizli operasyon ekibinin yardımıyla Dom ve ekibi, Shaw'un izini sürmeye çalışırken, Tanrı’nın Gözü adında bir bilgisayar programını ele geçirmeye ve geliştiricisi Ramsay'i kurtarmaya çalışır. Birkaç yakın görüşmenin ve Dom ile Shaw arasında bir otoparkın tepesinde yaşanan teke tek kavganın ardından Hobbs, geri döner. Shaw hapse girerken Dom ve ekibi sahile geri döner. Brian, hamile Mia ve oğullarıyla birlikte olmak için ekipten ayrılır ve bir yol ayrımında Dom'a veda eder. Furious 7, Brian O'Connor'ı son gördüğümüz film; Paul Walker, çekimlerin ortasında gerçek bir araba kazasında trajik bir şekilde öldü.

    8️⃣ The Fate of the Furious (IMDb: 6.6)

    Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 8 filminde Dominic Torretto, Hobbs liderliğinde bir görevdeyken siber terörist Cipher (Charlize Theron) için çalışmaya zorlanır. Bu onun ekibine (Letty, Roman, Tej ve Ramsay) karşı çıkmasına neden olur. Hobbs daha sonra tutuklanır ve kendini Deckard Shaw ile aynı hapishaneye atar. Daha sonra Hobbs ve Shaw, Dom'u bulup Cipher'ı yakalamak için Mr Nobody tarafından işe alınır. Elena'nın Dom'dan sakladığı bir çocuğu olduğunu öğrenen Cipher, Dom'a şantaj yapmak için çocuğu kaçırır. Elena sonunda Cipher tarafından öldürülür ve Dom, çocuğunu tekrar görmek için ekibi Hobbs ve Shaw kardeşlerden yardım alır.

    9️⃣ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (IMDb: 6.5)

    Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw, Fast and Furious film serisinin ilk yan ürünü (spin-off yapımı). Baş karakterler, Ajan Luke Hobbs ve Deckard Shaw'un, siber genetiği geliştirilmiş bir terörist olan Brixton Lore'u (Idris Elba) durdurmak için bir araya geldiğini görüyoruz. Filmde başka Hızlı ve Öfkeli karakteri olmasa da Hobbs ve Shaw, snowflake olarak bilinen virüsü elde etmek için bir maceraya çıkarken serinin temellerine sadık kalıyor.

    🔟 F9: The Fast Saga (IMDb: 5.2)

    Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Hızlı ve Öfkeli 9, artık emekli olan ve oğlu Brian'ı eşi Letty ile birlikte büyüten Dominic Torretto'yu konu alıyor. Dom'un uzun zamandır kayıp olan kardeşi Jakob (John Cena), bilgisayar silah sistemlerini hackleyebilen bir cihazın ilk parçasını çaldığında çetenin tekrar bir araya gelmesi çok uzun sürmez. Jakob'un ihtiyaç duyduğu cihazın diğer parçalarını almasını engellemek için tüm çetenin dünyanın farklı yerlerine gitmesi gerekmektedir.

    11. Fast X (IMDb: 5.8)

    Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu Tam Boyutta Gör
    Fast X, ekibin geçmişindeki günahların onları parçalamaya başlamasını gösteriyor. Hızlı ve Öfkeli 5 Rio Soygunu filminde arabalara asılan, uyuşturucu baronu Hernan Reyes'e ait devasa kasayı hatırlarsınız. Reyes'in oğlu Dante (Jason Momoa), ailesinin servetini aldığı için Dom'dan intikam almak için on yılını harcamıştır. Film heyecan verici bir sonla bitiyor ve aslında Hızlı ve Öfkeli evrenindeki ana filmler için planlanan iki filmlik finalin birincisi. Vin Diesel bunun üzerine iki Hızlı ve Öfkeli filminin daha çıkacağını açıkladı. Hızlı ve Öfkeli 11'in 4 Nisan 2025'e kadar vizyona girmesi planlanmıyor.

    Çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli sıralaması 📅

    hızlı ve öfkeli izleme sırası çıkış tarihine göre Tam Boyutta Gör

    • Fast and Furious (2001)
    • The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)
    • 2 Fast 2 Furious (2003)
    • The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
    • Los Bandoleros (2009)
    • Fast and Furious 4 (2009)
    • Fast Five (2011)
    • Fast and Furious 6 (2013)
    • Furious 7 (2015)
    • The Fate of the Furious 8 (2017)
    • Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)
    • Fast and Furious 9 (2021)
    • Fast X (2023)

    Hızlı ve Öfkeli oyuncuları isimleri 🎬

    hızlı ve öfkeli oyuncu kadrosu Tam Boyutta Gör
    Dwayne Johnson, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Jason Statham, Hızlı ve Öfkeli serisinde oynayıp çok kazanan isimlerin başında geliyor. Ancak, Fast & Furious oyuncu ekibi çok daha geniş. İşte merak edilen Hızlı ve Öfkeli oyuncuları:

    Hızlı ve Öfkeli 1 oyuncuları

    • Paul Walker - Brian O'Conner
    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Michelle Rodriguez - Letty
    • Jordana Brewster - Mia Toretto
    • Rick Yune - Johnny Tran
    • Chad Lindberg - Jesse
    • Johnny Strong - Leon
    • Matt Schulze - Vince

    Hızlı ve Öfkeli 2 oyuncuları

    • Paul Walker - Brian O'Conner
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Eva Mendes - Monica Fuentes
    • Cole Hauser - Carter Verone
    • Ludacris - Tej
    • Thom Barry - Agent Bilkins
    • James Remar - Agent Markham
    • Devon Aoki - Suki

    Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dom Toretto
    • Paul Walker - Brian O'Conner
    • Dwayne Johnson - Luke Hobbs
    • Jordana Brewster - Mia Toretto
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Gal Gadot - Gisele Harabo
    • Elsa Pataky - Elena Neves
    • Sung Kang - Han

    Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Paul Walker - Brian O'Conner
    • Dwayne Johnson - Luke Hobbs
    • Michelle Rodriguez - Letty
    • Jordana Brewster - Mia Toretto
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Ludacris - Tej Parker
    • Sung Kang - Han

    Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Paul Walker - Brian O'Conner
    • Jason Statham - Deckard Shaw
    • Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
    • Jordana Brewster - Mia Toretto
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Ludacris - Tej Parker
    • Dwayne Johnson - Luke Hobbs

    Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Dwayne Johnson - Hobbs
    • Jason Statham - Deckard Shaw
    • Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Charlize Theron - Cipher
    • Ludacris - Tej Parker
    • Nathalie Emmanuel - Ramsey

    Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto
    • Jordana Brewster - Mia
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Ludacris - Tej Parker
    • Nathalie Emmanuel - Ramsey
    • Charlize Theron - Cipher
    • John Cena - Jakob Toretto

    Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncuları

    • Vin Diesel - Dominic Toretto
    • Michelle Rodriguez - Letty Toretto
    • Jason Momoa - Dante Reyes
    • Tyrese Gibson - Roman Pearce
    • Ludacris - Tej Parker
    • John Cena - Jakob Toretto
    • Nathalie Emmanuel - Megan Ramsey
    • Jordana Brewster - Mia Toretto

    Fast & Furious, modifiyeli arabalarla ilgilenenlerin ilgi duyacağı aksiyon dozu yüksek, gişeleri alt üst eden bir seri. Hızlı ve Öfkeli filmleri, 20 yılı aşkın bir süredir var ve serinin popülaritesi hiç azalmadı. Saf sokak yarışı dostluğu olarak başlayan seri, artık soygun filmleri, büyük bütçeli süper kahraman filmleri ve duygusal dizilerin karışımı bir yapıma dönüştü. Seriye yeniden başlamak istiyor ancak Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Kronolojik olarak ve çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli izleme sıralaması burada.

    Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_%26_Furious https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Fast_%26_Furious_cast_members
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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