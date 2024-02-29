Hızlı ve Öfkeli filmleri hangi sırayla izlenmeli? Efsane Hızlı ve Öfkeli oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli serisi, en uzun soluklu filmlerden biri. Dominic Torretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker) ve onların ekibi ya da onların deyimiyle ailelerinin yirmi yılı aşkın süredir sokak yarışları, soygunları ve casusluklarını izliyoruz. Fast and Furious, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serilerinden biri olup, en son Fast X dahil olmak üzere şu ana kadar gösterime giren 11 filmi, bu filmlerle bağlantılı iki kısa filmi ve çok sayıda spin-off ile toplamda 6 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Hızlı ve Öfkeli, Türkçe dublaj ve altyazılı olarak dijital platformlarda da izleyicilerle buluşuyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli? İşte Hızlı ve Öfkeli sıralaması:

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Çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli sıralaması 📅 Tam Boyutta Gör Fast and Furious (2001)

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Los Bandoleros (2009)

Fast and Furious 4 (2009)

Fast Five (2011)

Fast and Furious 6 (2013)

Furious 7 (2015)

The Fate of the Furious 8 (2017)

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)

Fast and Furious 9 (2021)

Fast X (2023)

Hızlı ve Öfkeli oyuncuları isimleri 🎬 Tam Boyutta Gör Dwayne Johnson, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Jason Statham, Hızlı ve Öfkeli serisinde oynayıp çok kazanan isimlerin başında geliyor. Ancak, Fast & Furious oyuncu ekibi çok daha geniş. İşte merak edilen Hızlı ve Öfkeli oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 1 oyuncuları Paul Walker - Brian O'Conner

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty

Jordana Brewster - Mia Toretto

Rick Yune - Johnny Tran

Chad Lindberg - Jesse

Johnny Strong - Leon

Matt Schulze - Vince Hızlı ve Öfkeli 2 oyuncuları Paul Walker - Brian O'Conner

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Eva Mendes - Monica Fuentes

Cole Hauser - Carter Verone

Ludacris - Tej

Thom Barry - Agent Bilkins

James Remar - Agent Markham

Devon Aoki - Suki Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları Vin Diesel - Dom Toretto

Paul Walker - Brian O'Conner

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Gal Gadot - Gisele Harabo

Elsa Pataky - Elena Neves

Sung Kang - Han Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları Vin Diesel - Dominic Toretto

Paul Walker - Brian O'Conner

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Michelle Rodriguez - Letty

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Sung Kang - Han Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları Vin Diesel - Dominic Toretto

Paul Walker - Brian O'Conner

Jason Statham - Deckard Shaw

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Dwayne Johnson - Luke Hobbs Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları Vin Diesel - Dominic Toretto

Dwayne Johnson - Hobbs

Jason Statham - Deckard Shaw

Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Charlize Theron - Cipher

Ludacris - Tej Parker

Nathalie Emmanuel - Ramsey Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto

Jordana Brewster - Mia

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Charlize Theron - Cipher

John Cena - Jakob Toretto Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncuları Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Toretto

Jason Momoa - Dante Reyes

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

John Cena - Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel - Megan Ramsey

Jordana Brewster - Mia Toretto

Fast & Furious, modifiyeli arabalarla ilgilenenlerin ilgi duyacağı aksiyon dozu yüksek, gişeleri alt üst eden bir seri. Hızlı ve Öfkeli filmleri, 20 yılı aşkın bir süredir var ve serinin popülaritesi hiç azalmadı. Saf sokak yarışı dostluğu olarak başlayan seri, artık soygun filmleri, büyük bütçeli süper kahraman filmleri ve duygusal dizilerin karışımı bir yapıma dönüştü. Seriye yeniden başlamak istiyor ancak Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Kronolojik olarak ve çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli izleme sıralaması burada.

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Hızlı ve Öfkeli filmleri izleme sırası & oyuncuları