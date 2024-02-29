Hızlı ve Öfkeli filmleri hangi sırayla izlenmeli? Efsane Hızlı ve Öfkeli oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli serisi, en uzun soluklu filmlerden biri. Dominic Torretto (Vin Diesel), Brian O’Conner (Paul Walker) ve onların ekibi ya da onların deyimiyle ailelerinin yirmi yılı aşkın süredir sokak yarışları, soygunları ve casusluklarını izliyoruz. Fast and Furious, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan film serilerinden biri olup, en son Fast X dahil olmak üzere şu ana kadar gösterime giren 11 filmi, bu filmlerle bağlantılı iki kısa filmi ve çok sayıda spin-off ile toplamda 6 milyar dolardan fazla hasılat yaptı. Hızlı ve Öfkeli, Türkçe dublaj ve altyazılı olarak dijital platformlarda da izleyicilerle buluşuyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli? İşte Hızlı ve Öfkeli sıralaması:
Kronolojik olarak Hızlı ve Öfkeli izleme sırası ⏳
Hızlı ve Öfkeli (2001)
Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)
Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)
Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)
Fast X - Hızlı ve Öfkeli 10 (2023)
1️⃣ The Fast and the Furious (IMDb: 6.8)
2️⃣ 2 Fast 2 Furious (IMDb: 5.9)
3️⃣ Fast and Furious 4 (IMDb: 6.5)
4️⃣ Fast Five (IMDb: 7.3)
5️⃣ Fast & Furious 6
6️⃣ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (IMDb: 6.0)
7️⃣ Furious 7 (IMDb: 7.1)
8️⃣ The Fate of the Furious (IMDb: 6.6)
9️⃣ Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (IMDb: 6.5)
🔟 F9: The Fast Saga (IMDb: 5.2)
11. Fast X (IMDb: 5.8)
Çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli sıralaması 📅
Fast and Furious (2001)
The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)
2 Fast 2 Furious (2003)
The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Los Bandoleros (2009)
Fast and Furious 4 (2009)
Fast Five (2011)
Fast and Furious 6 (2013)
Furious 7 (2015)
The Fate of the Furious 8 (2017)
Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)
Fast and Furious 9 (2021)
Fast X (2023)
Hızlı ve Öfkeli oyuncuları isimleri 🎬
Hızlı ve Öfkeli 1 oyuncuları
Paul Walker - Brian O'Conner
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty
Jordana Brewster - Mia Toretto
Rick Yune - Johnny Tran
Chad Lindberg - Jesse
Johnny Strong - Leon
Matt Schulze - Vince
Hızlı ve Öfkeli 2 oyuncuları
Paul Walker - Brian O'Conner
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Eva Mendes - Monica Fuentes
Cole Hauser - Carter Verone
Ludacris - Tej
Thom Barry - Agent Bilkins
James Remar - Agent Markham
Devon Aoki - Suki
Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları
Vin Diesel - Dom Toretto
Paul Walker - Brian O'Conner
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Jordana Brewster - Mia Toretto
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Gal Gadot - Gisele Harabo
Elsa Pataky - Elena Neves
Sung Kang - Han
Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları
Vin Diesel - Dominic Toretto
Paul Walker - Brian O'Conner
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Michelle Rodriguez - Letty
Jordana Brewster - Mia Toretto
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Sung Kang - Han
Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları
Vin Diesel - Dominic Toretto
Paul Walker - Brian O'Conner
Jason Statham - Deckard Shaw
Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
Jordana Brewster - Mia Toretto
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları
Vin Diesel - Dominic Toretto
Dwayne Johnson - Hobbs
Jason Statham - Deckard Shaw
Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Charlize Theron - Cipher
Ludacris - Tej Parker
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty "Ortiz" Toretto
Jordana Brewster - Mia
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Charlize Theron - Cipher
John Cena - Jakob Toretto
Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncuları
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty Toretto
Jason Momoa - Dante Reyes
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
John Cena - Jakob Toretto
Nathalie Emmanuel - Megan Ramsey
Jordana Brewster - Mia Toretto
Fast & Furious, modifiyeli arabalarla ilgilenenlerin ilgi duyacağı aksiyon dozu yüksek, gişeleri alt üst eden bir seri. Hızlı ve Öfkeli filmleri, 20 yılı aşkın bir süredir var ve serinin popülaritesi hiç azalmadı. Saf sokak yarışı dostluğu olarak başlayan seri, artık soygun filmleri, büyük bütçeli süper kahraman filmleri ve duygusal dizilerin karışımı bir yapıma dönüştü. Seriye yeniden başlamak istiyor ancak Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Kronolojik olarak ve çıkış tarihine göre Hızlı ve Öfkeli izleme sıralaması burada.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.