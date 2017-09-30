Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı

Bir süredir gündemde olan yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı. James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği film, Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton'lı yeni bir üçleme başlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Terminator serisi son yıllarda çıkan filmleri ile eski ihtişamını yitirmiş olsa da James Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk iki film hala tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yerini koruyor. Tüm dünyada tanınır hale gelmesini sağlayan Terminator serisinden vazgeçmeyen Cameron, yeni bir üçleme ile seriye geri dönmeye hazırlanıyor.
Bir süredir gündemde olan yeni Terminator filmi için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Filmin yapımcılığını üstlenen Paramount, yeni Terminator filminin vizyon tarihini açıkladı. Deadpool ile adını duyuran Tim Miller'ın yöneteceği yeni Terminator filmi, 26 Temmuz 2019'da gösterime girecek.
Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron her ne kadar yeni Terminator filmini yönetmeyecek olsa da filmin yapımında önemli bir role sahip olacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Cameron, ayrıca yeni üçlemenin hikayesinin şekillendirilmesine de katkı sunacak.
Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk iki filmden sonra çıkan tüm Terminator filmlerini yok sayacak yeni üçlemenin senaryosunu hazırlamak için bir senarist ekibi bir araya getirildi. Cameron'ın başını çekeceği bu senarist ekibinde David Goyer (The Dark Knight, Man of Steel), Charles Eglee (Dark Angel), Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) ve Justin Rhodes (Green Lantern Corps) yer alıyor.
Terminator filmleri ile özdeşleşen Arnold Schwarzenegger'in yanı sıra Sarah Connor rolü ile hafızalara kazınan Linda Hamilton da yeni Terminator üçlemesinin oyuncu kadrosunda yer alacak. 

http://deadline.com/2017/09/james-cameron-tim-miller-terminator-eyes-summer-2019-date-1202178003/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asaltek 2 yıl
İkinci filmi de Cameron yönetti ve en iyi terminator filmi olarak gösteriliyor.
Haberin doğrusu, "ikinci filmden sonrası yok kabul edilecek" olmasın sakın?
imdb.com/...
Terminator 2: Judgment Day
Director: James Cameron
Writers: James Cameron, William Wisher
İkinci filmi de Cameron yönetti ve en iyi terminator filmi olarak gösteriliyor.Haberin doğrusu, "ikinci filmden sonrası yok kabul edilecek" olmasın sakın?
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 5 ay en beğenilen

karahuso
mad max in içine ettiniz bari terminator a dokunmayın..

Mad Max son filmi o yılın en iyi filmleri arasında idi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 5 ay
2’den sonrakiler kötüydü ama Terminatör Salvation bence onlar arasında en iyisiydi. Sam Worthington oyunculuğu da çok iyiydi. Ayrıca hikayesi kurgusu da güzeldi. Tek beğenen ben miyim acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 2 yıl
Nedense filmler artık eski tadı vermiyor . Yukarıda bir arkadaş yazmış mad max in verdiği o kasvetli asmosfer yeni mad max te yoktu t2 den sonra zaten içeriği ve konusu olmayan sadece devami gelsinde nasıl olursa olsun mantığı vardı . Umarım bu sefer bozmazlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AO 2 yıl
Terminator 2 kendi dönemimin teknolojik ilklerini taşıyordu. O zamanki teknoloji ile sıvı adam yapmak ve bu geçişleri kusursuz yapmak için bilgisayarlar her kare için saatlerce render yapıyordu yani üzerinde müthiş bir emek vardı sonuçta bir okadar güzel çıktı sonraki seriler bu tadı vermediği gibi 1 ve 2 ile kopuk kendine özgü sırf teknolojik show olan bir şeyler yapmaya çalıştılar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 2 yıl
mad max in içine ettiniz bari terminator a dokunmayın..
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 5 ay

karahuso
mad max in içine ettiniz bari terminator a dokunmayın..

Mad Max son filmi o yılın en iyi filmleri arasında idi.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 5 ay karahuso
İmdb puanı 8.1 ve beyazperde puanı 5 üzerinden 4.5 olan bir filme içine ettiniz demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PlayerX 2 yıl
James Cameron hangi filmi batırmış da boş film geliyor diyenler var anlamıyorum. Salvation veya Genisys ile karıştırmayın bunu, efsane bir ekibin elinden çıkacak iş.
Sadece Arnold ve Linda'nın yaşlı olması soru işaretleri oluşturuyor ancak eminim ki bizden daha iyi düşünüyorlardır bu durumu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 2 yıl
Linda Hamilton 61 yaşındaymış Allah uzun ömür versin de Böyle bir aksiyon filmini nasıl çekecek? Konuk oyuncu olarak birkaç sahneden gösterip başka birisi mi oynayacak acaba? İlk 2 filmin tadını hiç biri veremedi. Dönüp tekrar tekrar izlenilesi 2 film.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpha Centauri 2 yıl
linda hamilton varsa izlenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 2 yıl
serinin artık b.ku çıktı bu saatten sonra çok beklentim kalmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
merak etmeyin,
bu gidişle yakında aslını da
aslıyı da göreceksiniz !
yapay zekanın geldiği son noktayla
dahası ebemizi de görebiliriz :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Oh be, sonunda orjinal terminatörün dönecek olmasına çok sevindim. Zira güzelim film ancak bu kadar saçmalanarak dağıtılırdı.
Sarah connor chronicles ile, o 10 yaşlarında motorlarla hareketler yapan terminatörlerle mücadele eden, geleceğin lideri John Conner'ı süt çocuğuna çevirdiler. Bir de saçma aşk robotu kız koydular yanına :P
Diğer filmlerde zaten iyice saçmalığın doruklarına çıktılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5626 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, james cameron ve
6 etiket daha terminatör terminator Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mac için özelleştirilmiş ARM işlemciler yine gündemde 2 yıl “Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde” 2 yıl NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev teleskobu 2019'a ertelendi 2 yıl Blade Runner 2049 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 2 yıl Forza Motorsport 7 testi: RX Vega 64 %23 farkla GTX 1080 Tİ’ın önünde! 2 yıl Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor 2 yıl 2018'de parmak izi tarayıcılı 1 milyar telefon sevkiyatı yapılacak 2 yıl Tüm Nokia telefonlar Android P güncellemesi alacak 2 yıl Huawei Mate 10, gerçek bir AI deneyimi sunacak 2 yıl Model uçak hobisine başlamak isteyenler için altın tavsiyeler 2 yıl EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak 2 yıl Google Home da ekrana kavuşuyor 2 yıl Samsung'tan yeni yapay zeka laboratuvarı 2 yıl iPhone 8 Plus bataryaları sorunlu mu? 2 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 2 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 2 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 2 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 2 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı Sonraki iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 2 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 2 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 2 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 2 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 2 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 2 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 2 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 2 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 2 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 2 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 2 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 2 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 2 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 2 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 2 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 2 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı 2 yıl Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 2 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 2 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim