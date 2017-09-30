Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı

Terminator serisi son yıllarda çıkan filmleri ile eski ihtişamını yitirmiş olsa da James Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk iki film hala tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yerini koruyor. Tüm dünyada tanınır hale gelmesini sağlayan Terminator serisinden vazgeçmeyen Cameron, yeni bir üçleme ile seriye geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir süredir gündemde olan yeni Terminator filmi için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Filmin yapımcılığını üstlenen Paramount, yeni Terminator filminin vizyon tarihini açıkladı. Deadpool ile adını duyuran Tim Miller'ın yöneteceği yeni Terminator filmi, 26 Temmuz 2019'da gösterime girecek.

Şu sıralar yeni Avatar filmlerinin çekimleri ile meşgul olan Cameron her ne kadar yeni Terminator filmini yönetmeyecek olsa da filmin yapımında önemli bir role sahip olacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Cameron, ayrıca yeni üçlemenin hikayesinin şekillendirilmesine de katkı sunacak.

Cameron'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk iki filmden sonra çıkan tüm Terminator filmlerini yok sayacak yeni üçlemenin senaryosunu hazırlamak için bir senarist ekibi bir araya getirildi. Cameron'ın başını çekeceği bu senarist ekibinde David Goyer (The Dark Knight, Man of Steel), Charles Eglee (Dark Angel), Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) ve Justin Rhodes (Green Lantern Corps) yer alıyor.

Terminator filmleri ile özdeşleşen Arnold Schwarzenegger'in yanı sıra Sarah Connor rolü ile hafızalara kazınan Linda Hamilton da yeni Terminator üçlemesinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

http://deadline.com/2017/09/james-cameron-tim-miller-terminator-eyes-summer-2019-date-1202178003/