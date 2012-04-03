Bladepad kontrolcüsü akıllı telefonunuz için hem kılıf hem de gamepad olabiliyor





Bladepad firmasının üzerinde çalıştığı yeni ürün ise ince yapısıyla dikkat çekiyor ve aynı zamanda kılıf olarak da kullanılabiliyor.





NES oyun kumandasına benzeyen Bladepad, kılıf şeklinde cihazınıza takılıyor ve kullanımı kesinlikle engellemiyor. Kızaklı yapısıyla oyun esnasında kullanılabilirken diğer zamanlarda yuvasına sokulabiliyor. İstenirse gamepad ayrılıyor ve sadece kılıf da kullanılmaya devam ediliyor.





Taşınabilir oyun piyasasındaki hızlı artışı göz önüne alan Bladepad firması, tüketicilerle yaptığı ankette de aksesuarın yüksek puanlar aldığını belirtiyor. Firma oyun indirme sayısını artırmak isteyen geliştiricileri de aksesuar ile uyumlu yapımlar çıkarmaya davet ediyor.





Bladepad, iOS ve Android cihazınıza Bluetooth yoluyla bağlanıyor. Dual analog kollar, L ve R tuşları, yön tuşu, Start&Select tuşları, kontrol tuşları standart bir konsoldaki kontrolleri akıllı telefonunuza sunuyor.





Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. İlk olarak iPod touch ve iPhone için pazara sunulacak. Ardından Android cihazlar için de optimize edilecek. Tanıtım görsellerinde iPhone için olanı görülürken Android cihazları için farklı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor.