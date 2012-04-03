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Bladepad kontrolcüsü akıllı telefonunuz için hem kılıf hem de gamepad olabiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarda oyun oynama tecrübesini biraz kısıtlayan kontrol problemleri nedeniyle harici gamepad çözümleri sunan pek çok aksesuar piyasaya sürülüyor. ION firmasının PSP benzeri aksesuarı gibi örnekler genelde büyük ve cihazı taşınabilir olmaktan çıkarıyor.

Bladepad firmasının üzerinde çalıştığı yeni ürün ise ince yapısıyla dikkat çekiyor ve aynı zamanda kılıf olarak da kullanılabiliyor. 

NES oyun kumandasına benzeyen Bladepad, kılıf şeklinde cihazınıza takılıyor ve kullanımı kesinlikle engellemiyor. Kızaklı yapısıyla oyun esnasında kullanılabilirken diğer zamanlarda yuvasına sokulabiliyor. İstenirse gamepad ayrılıyor ve sadece kılıf da kullanılmaya devam ediliyor.

Taşınabilir oyun piyasasındaki hızlı artışı göz önüne alan Bladepad firması, tüketicilerle yaptığı ankette de aksesuarın yüksek puanlar aldığını belirtiyor. Firma oyun indirme sayısını artırmak isteyen geliştiricileri de aksesuar ile uyumlu yapımlar çıkarmaya davet ediyor.

Bladepad, iOS ve Android cihazınıza Bluetooth yoluyla bağlanıyor. Dual analog kollar, L ve R tuşları, yön tuşu, Start&Select tuşları, kontrol tuşları standart bir konsoldaki kontrolleri akıllı telefonunuza sunuyor.

Ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. İlk olarak iPod touch ve iPhone için pazara sunulacak. Ardından Android cihazlar için de optimize edilecek. Tanıtım görsellerinde iPhone için olanı görülürken Android cihazları için farklı boyutlarda olacağı tahmin ediliyor. 



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ozs 7 yıl
Guzel dusunulmus bir urun. İphone'da oyun oynamayi sevenlerin ilgisini cekicektir.benim gibi...
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napolyon94 7 yıl
vaoov video çok etkileyici,bu ürün tutar
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Lion 7 yıl
İphone 5 çıkınca bundanda bir tane alırım
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berkaylive 7 yıl
Yayınladıkları video beni benden aldı adeta amma detay vermişler öyle :I
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E_Aydin35 7 yıl
Bence çok iyi düşünülmüş, akıllı telefonunda oyun oynamak isteyenler için güzel bir ürün fiyatı çok pahalı olmazsa tabi..
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createemir 7 yıl
5 yıl sonra Türkiye'ye gelir..
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abdulmusavvir 7 yıl
Nasılsa haricen taşınabilen bir parça, ihtiyaç halinde takılacak, hal böyleyken ele oturan bol tuşlu güzel bir şey yapmamak niye? 2 tuş koymuş resmen, famicom misali mario oynayacak sanki herkes.
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join 7 yıl
Gayet mantıklı bir fikir. Güzel de olmuş. Ama bakalım ne zamana seri üretim yaparlar.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
ergonomi denilen bir şey var !
bu ürünü anca çaka satacak tipleré satarsınız !
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erci501 7 yıl
daha üretilecek te tanıtılacak ta Türkiye'ye gelecekte bizde alıcaz.
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oledudi 7 yıl
10mm altı cihazlarda çok iyi entegre olur
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