Luma Arcade ve Kerosene Games iş birliğiyle mobil platformlar için geliştirilen Bladeslinger, nihayet Google Play'deki yerini aldı.

Kaliteli grafiklere sahip vahşi batı temalı bir mobil oyun denemek isteyen Android kullanıcılarına önerebileceğimiz Bladeslinger'a 2.99$'lık fiyat etiketiyle Google Play üzerinde buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerosenegames.bsep1

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Uzunca bir geliştirilme sürecinin ardından geçtiğimiz yılın ekim ayında Kanada Appstore'da beta sürecine giren kasım ayında ise, evrensel olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.Vahşi batı ve bilim-kurgu unsurlarını bir araya getirerek etkileyici bir atmosfer sunmayı başaran yapım, Unity 3D grafik motoru ile geliştirilen kaliteli görselleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Wiliam adlı karakterin yaratıklarla dolu bir kasabada kendisini bulmasıyla başlayan hikaye mobil oyuncuları gizemlerle dolu bir dünyanın içine bırakıyor.Mücadele anlarında Infinity Blade serisini, anımsatan yapım her ne kadar ufak dokunuşlarla kontrol edilebilen bir kontrol sistemine sahip olsa da, yanlış kamera açıların yüzünden oyuncuları biraz zorlayacak gibi görünüyor.Görsellerdeki başarısını müzikler ve ses efektlerinde de sergileyen yapım, karakter seslendirmelerinde ise pek de tatmin edici bir deneyim sunamıyor.Kullanılacağı cihaza göre değişen bir Android sürümüne ihtiyaç duyan yapım, en az 512 MB sistem belleğine sahip cihazlarda çalışabilirken; Tegra çipsetlerine özel optimizasyonları da bünyesinde barındırıyor.