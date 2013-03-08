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Bladeslinger, nihayet Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bladeslinger, nihayet Google Play'deki yerini aldı
Luma Arcade ve Kerosene Games iş birliğiyle mobil platformlar için geliştirilen Bladeslinger, nihayet Google Play'deki yerini aldı.

Uzunca bir geliştirilme sürecinin ardından geçtiğimiz yılın ekim ayında Kanada Appstore'da beta sürecine giren kasım ayında ise, evrensel olarak iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Vahşi batı ve bilim-kurgu unsurlarını bir araya getirerek etkileyici bir atmosfer sunmayı başaran yapım, Unity 3D grafik motoru ile geliştirilen kaliteli görselleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Wiliam adlı karakterin yaratıklarla dolu bir kasabada kendisini bulmasıyla başlayan hikaye mobil oyuncuları gizemlerle dolu bir dünyanın içine bırakıyor.

Mücadele anlarında Infinity Blade serisini, anımsatan yapım her ne kadar ufak dokunuşlarla kontrol edilebilen bir kontrol sistemine sahip olsa da, yanlış kamera açıların yüzünden oyuncuları biraz zorlayacak gibi görünüyor.

Görsellerdeki başarısını müzikler ve ses efektlerinde de sergileyen yapım, karakter seslendirmelerinde ise pek de tatmin edici bir deneyim sunamıyor.

Kullanılacağı cihaza göre değişen bir Android sürümüne ihtiyaç duyan yapım, en az 512 MB sistem belleğine sahip cihazlarda çalışabilirken; Tegra çipsetlerine özel optimizasyonları da bünyesinde barındırıyor.

Kaliteli grafiklere sahip vahşi batı temalı bir mobil oyun denemek isteyen Android kullanıcılarına önerebileceğimiz Bladeslinger'a 2.99$'lık fiyat etiketiyle Google Play üzerinde buradan ulaşabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerosenegames.bsep1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 6 yıl
Grafikleri güzel.
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Bir internet kullanıcısı 6 yıl
İyi boyutuda uygun 344mb.
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qoqoCAN 6 yıl
Yine mi Üçgen içinde yuvarlak.
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RAN7843 6 yıl
güzel bir oyuna benziyorrr hadi hayirlisiii
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Entüisyonist 6 yıl
grafikler müthiç oynana bilirlik 0 wild blood dışında beğendiğim oyun daha çıkmadı
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DaRKFoRCeS 6 yıl
orjinal olan iydir 2 defa deneme sürümü diye full sürüm indirdim biri swiftkey biride puffin idi markete girdim full olduğunu görünce kaldırdım.emek bu başka birşey değil.parasını verin oynayın.güvenlik şüpheniz varsa hiç para verip indirmeyin oynamayın.
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Guhong01 6 yıl
3$ cok, napiyim fakirim. Apk sini kurdum, grafikler muthis
1 Yanıt Yanıtla +3
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serokar1 6 yıl Guhong01
yclycl

3$ cok, napiyim fakirim. Apk sini kurdum, grafikler muthis



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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fena bişeye benzemiyor
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foz54 6 yıl
Six Guns var gameloft yapımı vahşi batı oyunu, grafikleri güzel ve ücretsiz
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steelpanther 6 yıl
Bu oyunu baya oynadim, grafikler falan cok iyi de kontroller asiri kotu, bildigin oynanmiyor oyun bence.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Apk link var mı
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..scream.. 6 yıl
güzel oyuna benziyor. denemek lazım...
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