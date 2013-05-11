Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft'un çoklu oyuncu modları üzerine kurulu FPS oyunu Blitz Brigade, Android ve iOS platformları için evrensel içerik olarak yayınlandı.

http://blog.gameloft.com/index.php/2013/05/09/blitz-brigade-launch/

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Hatırlayacağınız üzere yapım, bu yılın başlarında duyurulmuş ve bazı ülkelerin uygulama mağazalarında test amaçlı yayınlanmıştı. Şimdiyse evrensel içerik olarak yayınlanan oyun, ücretsiz olarak tüm Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.Asker, topçu, sıhhiyeci, keskin nişancı ve gizli harekatçı olmak üzere 5 farklı sınıfın yer edindiği oyunda her bir sınıf için 100'den fazla silah, karakter yükseltmeleri ve 120 farklı görev yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra, araç kullanımı gibi dinamikleri de bünyesinde bulunduran yapım, çoklu oyuncu haritalarında 12 kişiye kadar destek veriyor. Free to Play bir yapım olan Blitz Brigade'e aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.