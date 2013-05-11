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Blitz Brigade, Android ve iOS platformları için evrensel içerik olarak yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Blitz Brigade, Android ve iOS platformları için evrensel içerik olarak yayınlandı
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft'un çoklu oyuncu modları üzerine kurulu FPS oyunu Blitz Brigade, Android ve iOS platformları için evrensel içerik olarak yayınlandı.

Hatırlayacağınız üzere yapım, bu yılın başlarında duyurulmuş ve bazı ülkelerin uygulama mağazalarında test amaçlı yayınlanmıştı. Şimdiyse evrensel içerik olarak yayınlanan oyun, ücretsiz olarak tüm Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Asker, topçu, sıhhiyeci, keskin nişancı ve gizli harekatçı olmak üzere 5 farklı sınıfın yer edindiği oyunda her bir sınıf için 100'den fazla silah, karakter yükseltmeleri ve 120 farklı görev yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra, araç kullanımı gibi dinamikleri de bünyesinde bulunduran yapım, çoklu oyuncu haritalarında 12 kişiye kadar destek veriyor. Free to Play bir yapım olan Blitz Brigade'e aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.


http://blog.gameloft.com/index.php/2013/05/09/blitz-brigade-launch/ Yorum Yaz
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Kotaless 6 yıl en beğenilen
Gameloft'tan sonrasını okumadım.
Gameloft=Para
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Redunay 6 yıl
Kontrolleri zor.
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rLzApex 6 yıl
Artık oyunlarda hep free yazıyor bunlar nasıl free oyunsa biraz oynadıktan sonra derdi anlaşılıyor.
Uygulamalarda öyle free yazıyor bilmem kaç gün sonra şu kadar dolar.
Adam gibi yazssanıza ücretli diye...
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strathmorea 6 yıl
Bu oyunlara ücretsiz denmesi fena komik geliyor çünkü en fazla birkaç bölüm yada level den sonra para yatırmada gör oynayabiliyor musun. Oyuncuyu aptal yerine koyuyorlar. Çakallar oyunu indirmeyi satın alma olarak ücretli yapsalar tabii oyun içi herşeyde para isteyemeyecek ve 1 yerine 5 kazanamayacaklar. İnadına çoğunu indirmiyorum ve indirsemde para ile ilgili birşey gördüğüm zaman benim için oyun bitmiş oluyor. Fakat adam gibi tek seferde satın alıp oynayabileceğim bir oyun olduğunda satın alıyor ve keyifle oynuyorum.
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Blaze` 6 yıl
Oyunda 15 lvl oldum fakat oyun tam bir pay2win millet para yatirarak 1 lvlda 50lvl lik silahi acip ustune premium yapabiliyor sonra direk spread fire ve herkes oluyor. Ciddi sacma. Oyun her ne kadar guzel olsa da para yatirmayacaksaniz bulasmayin derim.
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carter 6 yıl
Gameloft iyi oyunlar yapıyor ancak bir yere kadar oynanabiliyor. Para faktörü devreye girince maalesef iş değişiyor, şahsen mobil platforma bir kuruş bile yatırmam. Saygılar.
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DewMac 6 yıl
Oyun hakkındaki sorularınızı, açtığım şu konudan sorabilirisiniz. forum.donanimhaber.com/...
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Zendagi Migzara 6 yıl
bir el oynadım, araca binme falan var, değişik classlar var, güzel görünüyor.
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Kotaless 6 yıl en beğenilen
Gameloft'tan sonrasını okumadım.
Gameloft=Para
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EXios 6 yıl
Ön yargılı davranmayın.Çok iyi oyunlarıda var kötü oyunlarıda ancak bu oyun mc4 kadar iyi hatta ondanda iyi diyebilirim.
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