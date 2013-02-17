Blitz Brigade için kısa bir oynanış videosu yayınlandı

Haber Editörü
Gameloft'un geçtiğimiz ayın sonlarında duyurusunu gerçekleştirdiği, çoklu oyuncu modu üzerine kurulu olan FPS oyunu Blitz Brigade için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.
Yaklaşık 30 saniyelik bir gösterim sunan videoda, oyunun genel oynanış dinamikleri gözler önüne seriliyor. Takım oyunu üzerine kurulu olan oyunda; topçu, keskin nişancı ve gizli ajan gibi 5 farklı sınıfın yer alırken, her bir sınıfın kendine özgü özelliklerinin bulunuyor. Kırmızı ve mavi takımın ölüm kalım savaşının gözler önüne serildiği videoda helikopter, tank ve arazi araçlarının kullanılabilmesi de dikkat çekerken, çeşitli silah ve güç arttırmalarının da yapımda yer aldığını belirtelim.
Hali hazırda Fransa Appstore'da test aşamasında olan Blitz Brigade'ın evresel olarak yayınlanması için henüz kesin bir tarih verilmezken, iOS ve Anroid platformları için geliştirilen yapımın Free to Play olduğunu bir kez daha hatırlatalım.
http://blog.gameloft.com/index.php/2013/02/08/blitz-brigade/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyun daha resmi olarak açıklanmadı.Zaten araştırırsan Coming Soon yazıyor.
güzel bi oyuna benziyor...
tam oğluma göre... :)
Sistem gereksinimi derken ne demek istediniz? Bu oyun mobil platformlara çıkacak.Eğer hangi mobil cihazları destekliyor diyorsanız tam olarak bilgim yok.
Gameloft firması şuan için belirli bir tarih vermedi.
Oyunda şuanda Tokenler bedava yani istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.
Ayrıca bu video yayınlanalı neredeyse 2 hafta oluyor.
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