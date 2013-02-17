Blitz Brigade için kısa bir oynanış videosu yayınlandı

Gameloft'un geçtiğimiz ayın sonlarında duyurusunu gerçekleştirdiği, çoklu oyuncu modu üzerine kurulu olan FPS oyunu Blitz Brigade için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

http://blog.gameloft.com/index.php/2013/02/08/blitz-brigade/

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Yaklaşık 30 saniyelik bir gösterim sunan videoda, oyunun genel oynanış dinamikleri gözler önüne seriliyor. Takım oyunu üzerine kurulu olan oyunda; topçu, keskin nişancı ve gizli ajan gibi 5 farklı sınıfın yer alırken, her bir sınıfın kendine özgü özelliklerinin bulunuyor. Kırmızı ve mavi takımın ölüm kalım savaşının gözler önüne serildiği videoda helikopter, tank ve arazi araçlarının kullanılabilmesi de dikkat çekerken, çeşitli silah ve güç arttırmalarının da yapımda yer aldığını belirtelim.Hali hazırda Fransa Appstore'da test aşamasında olan Blitz Brigade'ın evresel olarak yayınlanması için henüz kesin bir tarih verilmezken, iOS ve Anroid platformları için geliştirilen yapımın Free to Play olduğunu bir kez daha hatırlatalım.