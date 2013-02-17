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Blitz Brigade için kısa bir oynanış videosu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Blitz Brigade için kısa bir oynanış videosu yayınlandı
Gameloft'un geçtiğimiz ayın sonlarında duyurusunu gerçekleştirdiği, çoklu oyuncu modu üzerine kurulu olan FPS oyunu Blitz Brigade için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Yaklaşık 30 saniyelik bir gösterim sunan videoda, oyunun genel oynanış dinamikleri gözler önüne seriliyor. Takım oyunu üzerine kurulu olan oyunda; topçu, keskin nişancı ve gizli ajan gibi 5 farklı sınıfın yer alırken, her bir sınıfın kendine özgü özelliklerinin bulunuyor. Kırmızı ve mavi takımın ölüm kalım savaşının gözler önüne serildiği videoda helikopter, tank ve arazi araçlarının kullanılabilmesi de dikkat çekerken, çeşitli silah ve güç arttırmalarının da yapımda yer aldığını belirtelim.

Hali hazırda Fransa Appstore'da test aşamasında olan Blitz Brigade'ın evresel olarak yayınlanması için henüz kesin bir tarih verilmezken, iOS ve Anroid platformları için geliştirilen yapımın Free to Play olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

http://blog.gameloft.com/index.php/2013/02/08/blitz-brigade/ Yorum Yaz
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Smile75 6 yıl
Bu oyun başka mağazalara gelmeyecek heralde.
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DewMac 6 yıl Smile75
Smile75
Bu oyun başka mağazalara gelmeyecek heralde.

Oyun daha resmi olarak açıklanmadı.Zaten araştırırsan Coming Soon yazıyor.
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[__Zahid__] 6 yıl
Bf heroes + tf2 karisimi bisey. Guzel olacagi kesin
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turxell 6 yıl
eskiden ne oyun oynardım bee..

güzel bi oyuna benziyor...

tam oğluma göre... :)
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umutyldz 6 yıl
Her android telefonun ram i işlemcisi aynı değil her android telefon kaldırır mı bu oyunu demek istedim .
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umutyldz 6 yıl
Sistem gereksinimi nedir acaba ?
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DewMac 6 yıl umutyldz
umutyldz
Sistem gereksinimi nedir acaba ?

Sistem gereksinimi derken ne demek istediniz? Bu oyun mobil platformlara çıkacak.Eğer hangi mobil cihazları destekliyor diyorsanız tam olarak bilgim yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu oyunu uzun zamandir bekliyorum androide ne zaman cikacak acaba ?
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DewMac 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu oyunu uzun zamandir bekliyorum androide ne zaman cikacak acaba ?

Gameloft firması şuan için belirli bir tarih vermedi.
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gduman 6 yıl
oyun zaten fransa store dan indirilirse oynanabilyor ama multiplayer için token sistemi getirmişlerki bir süre sonra bu token'ları para ile almak gerekiyor ki multiplayer oynanabilsin. Real Racing 3 de olduğu gibi gene jb yapıp cihaz kullananlar bir kuruş vermeden oynayacaklar, jb yapmayan dürüst kullanıcılar ise para vermeye mahkum edilecekler. Firmalar yanlış yapıyorlar ama acaba farkına ne zaman varacaklar.
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EXios 6 yıl
Hayırlısı. =) Adamlar saçma sapan şeyler yapmaya devam ediyor aslında en güzeli bir kaç online oyun bulundurucaksın gerisi sp tarz oyunlar olucak. :)
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DewMac 6 yıl gduman
gduman

oyun zaten fransa store dan indirilirse oynanabilyor ama multiplayer için token sistemi getirmişlerki bir süre sonra bu token'ları para ile almak gerekiyor ki multiplayer oynanabilsin. Real Racing 3 de olduğu gibi gene jb yapıp cihaz kullananlar bir kuruş vermeden oynayacaklar, jb yapmayan dürüst kullanıcılar ise para vermeye mahkum edilecekler. Firmalar yanlış yapıyorlar ama acaba farkına ne zaman varacaklar.

Oyunda şuanda Tokenler bedava yani istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.

Ayrıca bu video yayınlanalı neredeyse 2 hafta oluyor.

Oyun ile ilgili her türlü soruyu bu açtığım konudan sorabilirsiniz: forum.donanimhaber.com/...
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