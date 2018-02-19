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Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu

Kripto para birimi alanında en büyük cüzdan platformlarından Blockchain.info’nun kullanıcıları büyük bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Meblağ 50 milyon doları buluyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para birimlerinin altından bile daha fazla değer kazanması yatırımcılar kadar hackerların da dikkatini çekiyor. Son dönemde yatırımcıların cüzdanları ve borsalar en büyük hedef haline geldi.

Google reklamları kullanılıyor

Gelen bilgilere göre en büyük cüzdan platformlarından birisi olan Blockchain.info kullanıcıları bugünün değeriyle yaklaşık 50 milyon dolar civarında dolandırıldı. Hackerlar kandırdıkları kişilerin cüzdanlarını çalarak içini boşalttı.

Dolandırıcılık olayına Blockchain.info doğrudan dahil değil. Bu bakımdan sistemlerin kırılması gibi bir durum yok. Hackerlar gerçek süsü verdikleri siteler üzerinden kullanıcıları yemledi ve cüzdan şifrelerini çaldı.

Ayrıca Bkz. "Intel ödül programını Spectre gibi riskleri azaltmak için genişletiyor"

Cisco araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan olayda hackerlar Google Adwords üzerinden Blockchain.info ile birebir alakalıymış gibi görünen reklamlar vermeye başladı. Kullanıcılar bu reklamlara tıklayarak yine bir harf değiştirilerek Blockchain.info gibi görünen adreslere sahip sitelere yönlendirildi. Burada hiçbir şeyin farkında olmadan şifrelerini girdiklerinde ise iş işten geçmişti.

Ukraynalı Coinhoarder adındaki hacker grubu tarafından yapıldığı ifade edilen soygunda bir anda tüm meblağ elde edilmemiş. Yaklaşık 3 yıl boyunca grubun soygunlar yaptığı ve cüzdanları boşalttığı ifade ediliyor.

İşin ilginç tarafı sahte Blockchain sitelerinin Google aramalarında yukarılarda çıkarken asıl Blockchain sitesinin ise onlara nazaran daha altta kalması. Bu da Google arama sonuçlarının ne kadar kolay yanıltılabileceğini gösteriyor.

Cisco araştırmayı yaparken Ukrayna siber güvenlik ekipleri ile iş birliği yapmış. Bu bakımdan çalınan cüzdanların peşine düşüldüğü belirtiliyor. Kimsenin mağdur olması istenmiyor ancak giden paralar ne zaman gelir belli değil.

 

http://fortune.com/2018/02/14/bitcoin-cryptocurrency-blockchain-wallet-hack/ Yorum Yaz
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bekle yan çarı getiriyom 1 yıl
netten blockchain yorumlarına bakayım ilk bura çıktı. iyi bari doğrudan blockchain ile alakalı değilmiş kullanmaya devam
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denizbay1 1 yıl
Bu Google'un yatacak yeri yok. Bu yeni bir şey değil ki! Bu yöntemle her gün ülkemiz de milyonlarca insan dolandırılıyor, dünya da milyarlar... Size basit bir örnek vereyim; Alman ve İtalyan Konsoloslukları artık konsolosluk binasında başvuru almıyor, iData adlı resmi Konsolosluk kurumlarının ofislerinden başvuruları kabul ediyor. İlk defa vize alacak veya tecrübesiz, dikkatsiz kişiler idata'nın sitesini Google'den aratıyor ve bilin bakalım ne oluyor? Konsolosluğa ait resmi idata'nın sitesi tam 6'ncı sırada! Üstünde tam 6 tane dolandırıcı şirket sitesi sanki idata ile birlikte çalışıyormuş gibi her gün insanları dolandırıyor ve telefonda da zaten aynını söyleyip insanları aldatıyor. Bunlar kendilerine danışmanlık şirketi süsü veriyor. İdata'nın kendi sitesi ve ofislerinin camlarında ise hiç bir aracı kurum ve kuruluşla çalışmadıkları, asla danışmanlık şirketlerine güvenilmemeai gerektiği ve başvuru ve randevunun da tamamen ücretsiz olduğu yazıyor ama ne fayda. Buna devletin el atması lazım. Google'nin de kendine gelmeai lazım artık!
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