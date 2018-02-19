Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu

Kripto para birimlerinin altından bile daha fazla değer kazanması yatırımcılar kadar hackerların da dikkatini çekiyor. Son dönemde yatırımcıların cüzdanları ve borsalar en büyük hedef haline geldi.

Google reklamları kullanılıyor

Gelen bilgilere göre en büyük cüzdan platformlarından birisi olan Blockchain.info kullanıcıları bugünün değeriyle yaklaşık 50 milyon dolar civarında dolandırıldı. Hackerlar kandırdıkları kişilerin cüzdanlarını çalarak içini boşalttı.

Dolandırıcılık olayına Blockchain.info doğrudan dahil değil. Bu bakımdan sistemlerin kırılması gibi bir durum yok. Hackerlar gerçek süsü verdikleri siteler üzerinden kullanıcıları yemledi ve cüzdan şifrelerini çaldı.

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Cisco araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan olayda hackerlar Google Adwords üzerinden Blockchain.info ile birebir alakalıymış gibi görünen reklamlar vermeye başladı. Kullanıcılar bu reklamlara tıklayarak yine bir harf değiştirilerek Blockchain.info gibi görünen adreslere sahip sitelere yönlendirildi. Burada hiçbir şeyin farkında olmadan şifrelerini girdiklerinde ise iş işten geçmişti.

Ukraynalı Coinhoarder adındaki hacker grubu tarafından yapıldığı ifade edilen soygunda bir anda tüm meblağ elde edilmemiş. Yaklaşık 3 yıl boyunca grubun soygunlar yaptığı ve cüzdanları boşalttığı ifade ediliyor.

İşin ilginç tarafı sahte Blockchain sitelerinin Google aramalarında yukarılarda çıkarken asıl Blockchain sitesinin ise onlara nazaran daha altta kalması. Bu da Google arama sonuçlarının ne kadar kolay yanıltılabileceğini gösteriyor.

Cisco araştırmayı yaparken Ukrayna siber güvenlik ekipleri ile iş birliği yapmış. Bu bakımdan çalınan cüzdanların peşine düşüldüğü belirtiliyor. Kimsenin mağdur olması istenmiyor ancak giden paralar ne zaman gelir belli değil.