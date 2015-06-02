Blocks modüler akıllı saat projesi hayata geçiyor

Google'ın Project Ara modüler akıllı telefon konseptinin teknoloji dünyasına tanıtılmasının hemen ardından Blocks adında bir de modüler akıllı saat konsepti ortaya çıkmıştı. Sessiz ve derinden ilerleyen konsept ilk meyvesini vermek üzere.





Blocks aynı Ara gibi bileşenlerin harici olarak iskelet üzerine takılması konseptini benimsiyor. Çekirdek modülde Android işletim sistemi, ekran, işlemci, kablosuz bağlantılar, batarya, mikrofon ve sensörler yer alıyor. Bu haliyle konsept standart bir akıllı saat olarak işlev görüyor.





Kullanıcı saatine yeni fonksiyonlar eklemek isterse harici modüller devreye giriyor. Bunlar arasında hücresel bağlantı, GPS, depolama kapasitesi, ek batarya, sensör, kablosuz ödeme sistemi gibi modüller yer alıyor.





Modüller ana modülün kayışı boyunca takılıyor ve böylece saat enine değil boyuna doğru büyüyor. Konseptte dörtgen ve daire şeklinde iki versiyon var. Modüller kristal taşlar gibi lüks ürünlerle de süslenebiliyor. Firma modüller için Compal ile ortaklığa gidecek.





Blocks konsepti için Qualcomm ve ARM firmaları destek veriyor. İlk ürünün piyasaya çıkması amacıyla önümüzdeki haftalarda Kickstarter üzerinde bağış kampanyası başlayacak ve elde edilecek fonla üretime geçilecek. Ancak bunun gelecek yıla kadar sarkabileceği konuşuluyor.

http://androidcommunity.com/blocks-wearables-intros-new-first-modular-smartwatch-more-details-here-20150602/