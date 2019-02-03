Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak

Blok zinciri ve kripto paralara olan ilgi Avrupa ortalamasının üzerinde seyreden ülkemizde önemli bir etkinlik düzenleniyor. Bölgenin en büyük blok zinciri ve kripto para konferansı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyüğü

Blockchain Economy Istanbul Summit adındaki konferans 20 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Amerika, Asya ve Avrupa’dan onlarca önemli isim blok zinciri ile kripto para teknolojilerinin gelişimi hakkında sunum yapacak. Konferansa toplamda 43 ülkeden yaklaşık 5,000 kişi kişi katılacak ve 10,000’den fazla kişi canlı olarak izleyecek.

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Konferansın konuşmacıları arasında ünlü Wall Street analiz uzmanı Tom Lee, Beyaz Saray teknoloji danışmanı Franklin Urteaga, Trump’ın blok zinciri konusunda danışmanlık istediği Tim Draper, IOTA kurucusu Serguei Popov, Tron ekibinden Roy Liu, Bitcoin Gold kurucusu Martin Kuvandzhiev, BTCTurk CEO’su Özgür Güneri, Ask.fm CEO’su Maxim Tsaryk, Aeternity kurucusu Nikola Stojanow yer alıyor.

Saat 09.00-19.00 arasında toplamda 21 başlık altında konuşmalar yapılacak. Site üzerinden canlı da yayınlanacak olan konferans biletleri erken kayıt için canlı yayın – 43 Avro, öğrenci – 94 Avro, sadece Türkiye’den öğrenci – 200TL ve standart 186 Avro olarak belirlenmiş. Normal kayıt biletleri henüz açılmadı.