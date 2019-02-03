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Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak

43 ülkeden 5000 katılımcıyı ağırlayacak olan Blockchain Economy Istanbul Summit etkinliği bölgenin de en büyük etkinliği olacak. Önemli isimler konferansta sunum yapacak.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Blok zinciri ve kripto paralara olan ilgi Avrupa ortalamasının üzerinde seyreden ülkemizde önemli bir etkinlik düzenleniyor. Bölgenin en büyük blok zinciri ve kripto para konferansı İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyüğü

Blockchain Economy Istanbul Summit adındaki konferans 20 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Amerika, Asya ve Avrupa’dan onlarca önemli isim blok zinciri ile kripto para teknolojilerinin gelişimi hakkında sunum yapacak. Konferansa toplamda 43 ülkeden yaklaşık 5,000 kişi kişi katılacak ve 10,000’den fazla kişi canlı olarak izleyecek.

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Konferansın konuşmacıları arasında ünlü Wall Street analiz uzmanı Tom Lee, Beyaz Saray teknoloji danışmanı Franklin Urteaga, Trump’ın blok zinciri konusunda danışmanlık istediği Tim Draper, IOTA kurucusu Serguei Popov, Tron ekibinden Roy Liu, Bitcoin Gold kurucusu Martin Kuvandzhiev, BTCTurk CEO’su Özgür Güneri, Ask.fm CEO’su Maxim Tsaryk, Aeternity kurucusu Nikola Stojanow yer alıyor.

Saat 09.00-19.00 arasında toplamda 21 başlık altında konuşmalar yapılacak. Site üzerinden canlı da yayınlanacak olan konferans biletleri erken kayıt için canlı yayın – 43 Avro, öğrenci – 94 Avro, sadece Türkiye’den öğrenci – 200TL ve standart 186 Avro olarak belirlenmiş. Normal kayıt biletleri henüz açılmadı.

 

https://www.blockchaineconomy.istanbul/TR/index.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 ay
block zincirine devletlerin özel bir ilgisi var
çünkü anlık sıcak para akışı için ; o ülkenin merkez bankası faiz oranları
aslında enflasyona göre fazla basacağı para açıklamasıdır.
sorun şu ki ! piyasaya para sürmek sorun değil ama o parayı geri toplama süreci oldukça sıkıntılı olduğu için enflasyonlar geri dönüşü olmayan reçetelere dönüyor.
sanal para sistemi gelirse devletler 5 yılda geri çağırım yapamadıkları paraları 5 dk içinde derleyip toplayabilirler ! ama bu yeni fırsat modeli ile eski piyasayı düzeltme anlayışını doğuracağı için tabi ki bu ekonomiyi ilk kullananlar ! tüm dünya bu sisteme geçmeden önce avantajlı olsa da ileride tüm dünya bu ekonomi modeline geçince algoritma esaslı borsa modellemesi kapitali büyük olanların kazanabileceği bir ekonomi savaşına dönecektir. özetle teknolojiyi kullanan değil de teknolojiyi ilk üretenler kazanacak !!!
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