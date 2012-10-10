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Bloomberg: Apple, iPhone 5'teki alüminyumla ilgili sorunları çözmek için üretimi yavaşlattı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, iPhone 5'te iPhone 4 ve iPhone 4s'te bulunan cam arka panel yerine alüminyum kullanarak cihaza önceki nesillere göre farklı bir görünüm kazandırmıştı.

iPhone 5, alüminyum malzemeyle birlikte daha ince ve hafif bir yapıya sahip olmuş olsa da birçok kullanıcının telefonun arka yüzeyinin kolay bir şekilde çizildiğine dair şikayetleri Apple'ın kullanılan alüminyumun kalitesini sorgulamasına neden olmuştu. İlk etapta, cihazda oluşan çiziklerin normal kullanım sonucunda ortaya çıktığını belirten Apple, her ne kadar kullanıcılara bu konuda endişe etmemelerini söylese de pek çok kullanıcı iPhone 5'in bu kadar kolay çizilmesine tepki oluşturmuştu. Söz konusu durumun üzerine kutusundan çizikler ile çıkan iPhone 5'ler de Apple'ın oldukça zor durumda kalmasına neden olmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrasında Apple'ın sorunları çözmek için iPhone 5 üretimini yavaşlattığı söylenirken, Foxconn'un da çizikler ile gelen iPhone 5'lerin önüne geçmek adına denetimi sıkılaştırıldığı belirtildi. 

Apple, birçok kullanıcının şikayetçi olduğu çizik sorunlarını çözmek için harekete geçtiği belirtilse de, konuyla ilgili olarak henüz Foxconn ve Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-10/apple-choice-of-iphone-aluminum-said-to-slow-down-output.html Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
Apple: masaya koyarken elinizi altına koyun, böylece çizilmez.
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steelpanther 6 yıl
Ya kardeşim ne bu düşmanlık? Telefonum Android, tabletim iPad, yani iki sistemle de haşır neşirim, tarafsızım anlıycağınız. Şunu açık açık söyleyelim, iOS olmasa Android bu kadar gelişemezdi, aynı şekilde Android olmasa iOS. Tıpkı futbolda Ronaldo-Messi karşılaştırması gibi. İnsanlar elin markası için birbirine hakaret ediyor, sana ne kardeşim, sana ne? İsteyen 3.300 verir, isteyen Amerikadan getirtir 1300 liraya, adamın cebinden çıkan para seni de beni de germez. Şahsen iPhone 5'i çok beğendim, çünkü stabil, güçlü, harika tasarlanmış. Ama aynı zamanda Note 2'yi de çok beğendim çünkü devrimsel bir Multitasking özelliğiyle geldi. Bırakın almayacaksanız teknolojinin gelişimini izleyin, alacaksanız da diğerlerinin kararına saygı duyun.
Ya kardeşim ne bu düşmanlık? Telefonum Android, tabletim iPad, yani iki sistemle de haşır neşirim, tarafsızım anlıycağınız. Şunu açık açık söyleyelim, iOS olmas...
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DH Misafiri 6 yıl
ya bu çizik nasıl gidecek lütfen biri bişey desin :(
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DH Misafiri 6 yıl
"Keremtuncer"arkadaşıma katılıyorum en doğrusunu o söylemiş ; bende her 2 işletim sistemini ilk çıktıkları günden beri kullandım,kullanıyorum HTC nin androidlerinden ıphone 2 ye kadar .Şu anda da telefonum S3 tabletim ıpad ne var bunda her iki Sistemi'de beğenebilirsiniz 2 sine karşı olan özlem veya eksiklikleri bu şekilde tamamlayabilirsiniz bence ve gene çok doğru 2 side olmasaydı bizler bu kadar iyi cihazlar kullanamazdık ,isteyen istediğini kullansın sadece saygı duyalım lütfen fiyat konusu ise tamamen sizin cebiniz ile alakalıdır.İmkanı olan yurt dışından uygun alır olmayan Türkiye'ye gelmesini bekler hepsi bu
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Saydam 6 yıl
Teflon kaplayin olsun bitsin ;))
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Zenci Forvet 6 yıl
Parayla rezil olmak resmen.
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daedlus 6 yıl
iPhone 4 teki anten sorunu gibi buda sonraki parti üretimlerde düzelir
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nurettinaz 6 yıl
Apple sorunsuz bir ürün çıkarttığını uzun zamandır duymuyor. Nerede o powerbook efsanesi nerede şimdiki hep ilk üretim bantından inen sorunlu ürünleri. Adamlar parayı buldukça bozdu arkadaş tam Türk üretici mantığı
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DH Misafiri 6 yıl
Ben kullanıyorum 10 gündür harika bir telefon yapmışlar hafif ince ve çok hızlı haftada telefon değiştiriyordum iphone5 aldım duruldum
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fuckulteli 6 yıl
Bu kadar zor olmasa gerek arkadaki alüminyumun çizilmez ( veya daha zor çizilen) bir dayanıklılığa kavuşturulması! Koruyucu (ek olarak incecik, tüm ağırlığa belki maksimum 2-3 gr katacak) bir katman oluşturulması! Belki bu ağırlık bile oluşmaz. Zor olmayan şeyi çözememeleri daha bir acınası, ve saçma, komik..
Belki de bilerek bir yerini kusurlu yapıyorlarki nazar değmesin diye :D
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bravoecho 6 yıl
her yeni seride yeni bir skandala imza atmalari marketing mi yoksa musteri memnuniyetini dizaynin gerisinde birakmak mi cozmek zor....
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Fushia 6 yıl
Neden paslanmaz çelik kullanmak yerine yumuşak alüminyum kullandıklarını anlayamıyorum. Sonuçta birkaç gr ağır olmasına kimse ses çıkartmazdı.
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senatorlines 6 yıl
Bu bildiğimiz saf aluminyum değil alışımlı aluminyumdur, kalitesinde sorunlar oluyorsa çinlilerin DANDİKLİĞİ'ndendir, MacBookPro+İpad3+İphone 4S kullanıyorum hepsi de taş gibi! Apple'nin standardı titanium alışılımlı alüminyumdur, sahtekar çinliler üçkatçılık yapıyorlarsa o başka, Ultrabook ve sairede alışımlı alümünyum kullanımını HERKES APPLE'den gördükten sonra yapmaya başladı. Hayret ediyorum ne olacak yani bi telefon hiç mi çizilmeyecek bir samsung, htc, nokia.... telefonlar HİÇ Mİ ÇİZİLMİYOR? Ha tabi sahtekar çinlilerin malzemesinde dandiklik varsa gereği yapılsın tabi! İyi forumlar.
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dost1984 6 yıl
WoXeD
alüminyuma boya tutturmaya çalışan zavallı apple... alüminyum un düşük maaliyetle boya tuttuğu nerde görülmüş?pıtır pıtır pul pul atar.nedeni ise alüminyum çaliğe göre daha esnek ve ısıyla genleşebilen bi materyaldir.kaplama yerine boya olduğu sürece köşelerden başlayarak komple atar.Alüminyumu boyamak yerine çılgınca parlatsalarmış daha iyi olurmuş.ayfon 5 in beyazı daha iyi bir seçenek.boyasız o direk alüminyum yüzey.

yazmayım diyorumda kendimi zor tutuyorum
bizim ülkemizin çoook akıllı vatandaşları ( özellikle burada yazanlar ) kazayla telefon üretseler herhalde herşeyin en iyisini yaparlardı burda eleştirdikleri şeylerin en iyisini sonra ne yaparlardı onu merak ediyorum.
ticaretten anlamıyorsanız kolayı var kendinizi eleştirdiğiniz firmanın sahibi olarak düşünün kendinize sorular sorun cevaplarını verin. kolay gelsin.
amacınızda para kazanmak olsun :)
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