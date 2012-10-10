Bloomberg: Apple, iPhone 5'teki alüminyumla ilgili sorunları çözmek için üretimi yavaşlattı

Apple, iPhone 5'te iPhone 4 ve iPhone 4s'te bulunan cam arka panel yerine alüminyum kullanarak cihaza önceki nesillere göre farklı bir görünüm kazandırmıştı.





iPhone 5, alüminyum malzemeyle birlikte daha ince ve hafif bir yapıya sahip olmuş olsa da birçok kullanıcının telefonun arka yüzeyinin kolay bir şekilde çizildiğine dair şikayetleri Apple'ın kullanılan alüminyumun kalitesini sorgulamasına neden olmuştu. İlk etapta, cihazda oluşan çiziklerin normal kullanım sonucunda ortaya çıktığını belirten Apple, her ne kadar kullanıcılara bu konuda endişe etmemelerini söylese de pek çok kullanıcı iPhone 5'in bu kadar kolay çizilmesine tepki oluşturmuştu. Söz konusu durumun üzerine kutusundan çizikler ile çıkan iPhone 5'ler de Apple'ın oldukça zor durumda kalmasına neden olmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrasında Apple'ın sorunları çözmek için iPhone 5 üretimini yavaşlattığı söylenirken, Foxconn'un da çizikler ile gelen iPhone 5'lerin önüne geçmek adına denetimi sıkılaştırıldığı belirtildi.





Apple, birçok kullanıcının şikayetçi olduğu çizik sorunlarını çözmek için harekete geçtiği belirtilse de, konuyla ilgili olarak henüz Foxconn ve Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

http://www.bloomberg.com/news/2012-10-10/apple-choice-of-iphone-aluminum-said-to-slow-down-output.html