Bloomberg: Samsung, Liquavista'yı elden çıkartmak için Amazon ile görüşmelere başladı

Hatırlayacağınız üzere Samsung, iki yıl önce Liquavista'yı satın almıştı. Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Güney Koreli üretici Liquavista'yı elden çıkartmak için Amazon ile görüşmelere başlamış durumda.





Ağırlıklı olarak e-kitap okuyucuları için ekran üreten Liquavista'nın elden çıkarılmasının en büyük nedeni olarak ise, akıllı telefon ve tabletlerin e-kitap okuyucularına olan ilgiyi azaltması gösterilebilir.

Taraflar arasındaki görüşmenin detayları hakkında şimdilik net bir bilgi olmasa da, firmayı iki yıl önce 100 milyon doların altında bir bedel ödeyerek satın alan Samsung'un satışla birlikte nasıl bir mali sonuç elde edeceği ise, halen merak konusu. Amazon'un ise, alımla birlikte e-kitap konusundaki iddiasını bir adım daha ileri götüreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/samsung-said-to-be-in-talks-to-sell-liquavista-to-amazon.html