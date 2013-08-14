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Bloomberg'e göre iPhone 5S 10 Eylül'de tanıtılacak, iPhone 5C için bir işaret yok

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bloomberg'e göre iPhone 5S 10 Eylül'de tanıtılacak, iPhone 5C için bir işaret yok

Apple'ın önümüzdeki bir yıllık süreç için planladığı iPhone yok haritası merakla beklenirken, ürünlerin ne zaman tanıtılacağına yönelik çelişkili haberler geliyor. Apple'a çok yakın kaynakların 10 Eylül'de bir lansman teyidinden sonra başka bir kaynak ise farklı tarihler verdi.

Bloomberg'e göre 10 Eylül'de Apple kesinlikle bir lansman gerçekleştirecek. Ancak bu lansmanda karşımıza çıkacak olan model iPhone 5S. IPhone 5C ile ilgili herhangi bir işaret verilmiyor. 

En büyük geliri iPhone ve iPad satışlarından elde eden Apple, tatil sezonunda yüzünü kara çıkarmayacağına inandığı iPhone 5S'i 10 Eylül'de lanse ederek akabinde satışa sunacak. 

Apple'ın sonbahar ve 2014 yılına uzanan yeni ürün tanıtım süreci yaşayacağı biliniyor. Bu bakımdan gerek iOS cihazları gerekse de Mac ürünleri olsun hepsi bir döneme sıkıştırılmayacak.

Gelen farklı bilgilere göre ise çok merak edilen iPhone 5C modeli ise sonraki bir tarihte muhtemelen Eylül sonundaki bir lansmanda karşımıza çıkacak.
Bu yıl Apple iPhone 5C için ayrı etkinlik düzenleyebilir. Bir süredir üretim konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtilen Apple, üretim ve pazarın hazırlık durumuna göre lansmanları yapacak ve modellerini tanıtacak.
Bu model özellikle ABD haricinde Avrupa ve Rusya gibi pazarları hedefleyecek. Bu yüzden modelin çıkışının biraz geciktiği belirtiliyor. Bu tarih 25 Ekim olabilir. Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda iPhone 5C modelini tanıtması veya vurgu yapması beklenmiyor. Bu bakımdan dedikodu kazanının Ekim ayına kadar kaynayacağını tahmin edebiliriz.  

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-launch-iPhone-5S-and-new-iPads-on-Sept-10th-plastic-iPhone-5C-coming-in-October_id46356 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
2622110012 6 yıl en beğenilen
iphonun şarjını savunan insan tek birşey olabilir FANBOY muhahaa insanlar neden para verdikleri şeyin altında ezilirler ki...
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zulfiquarr 6 yıl
5c tam bir saçmalık... ucuz i phone deyip millete 4s parası öddeteceğinize bataryayı güçlendirin. 1450mAh nedir yahu?!!
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SchyzophreN 6 yıl
iPhone yok haritası mı? yeni iphone varmı yokmu bi karar verin
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Jermaine. 6 yıl
aman 5c midir nedir öyle bişey çıkmasın çoluğun cocugun elinde iphone mu görcez. parası olmayan almasın kardeşim lumia alın gidip.
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excalibur666 6 yıl
öven tam övmüş yeren tam yermiş.ben i5 kullanıyorum.sıradan bir kullanıcıyım.ekran parlaklığını kısmam.3G yi kapatmam.whatsapp sürekli açıktır.görüşmelerimide yaparım bol bol ve telefonum 7/24 açıktır.böyle olduğu halde bazen 2 bazen 1.5 günde bir şarja takarım.ha oyun asla oynamam.yani olanları yazsak va dışarıdan bakıp ta bu cihazı almak isteyenleri yanıltmasak daha iyi olur.ben de tereddüt etmiştim şahsen bu konuda ancak alınca fikirlerim değişti.artık bu sayfalara bakıp telefon almayacağım.yorumlar çok katı ve bazende abartılı.sonuçta babamızın şirketi değil hiç biri.
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Konungariket Sverige 6 yıl
rapidblaze
onur01651
Gl4dius
zulfiquarr 5c tam bir saçmalık... ucuz i phone deyip millete 4s parası öddeteceğinize bataryayı güçlendirin. 1450mAh nedir yahu?!!
iphone kullanmadığın hattan çevrende kullanan biri bile olmadığı bu yorumundan belli, hadi hepsini geçtim iphonenun yoktur tamam, çevrende kulanan biri yoktur onada tamam, donanimhaber tarafından yapılan incelemeleri hiç izlemedin mi be kardeşim göz ucuyla bile bakmadın mı azcık olsa bile ? kenardan kıydan insan bir göz atarda öyle yorum yapar, samsung koca koca bataryalar koyuyorda ne oluyor ? 12 saati kimi zaman zor tamamlaıyor bataryanın boyutu kadar bataryayı ne kadar verimli kullanabildiğinde önemlidir, sonuç olarak şuanda apple stabil canavar gibi bir işletim sistemi var ve diğer bir çok firmadan yada diğer firmaların tamamından ayıran özellikde bu zaman senin 4 çekirdekli işlemci ile 2 gb ram ile zar zor oyndığın oyunu adam iphone 4s de oynuyor 4 de oynuyor, işletim sistemi ne kadar donanimlar ile uyumlu olursa sorunlarda o kadar azalır ve kullandığın donanimdan en mükümmel perfonması alırsın
Seninde kullanmadığın belli, iphone5 bir günü çıkarmıyor 3g açık 1-2 saat konuşma yapmayla bile...
Iphone 4s ve 5 i olan iki arkadaşımla oturuyordum, iphone nasıl fln diye konu açıldı ,sarjı sabahtan öğlene zor gidiyor sakın alma dediler, iphone yazılımsal olarak iyi olsada pil konusunun bu kadar sıkıntı olduğunu bilmiyordum.

ne yapıyorsunuz o telefonlarla bi türlü anlamadım ben günlük 1 saat oyun 1 saat müzik arada internete girerek ekran parlaklığı yarıda gereksiz bildirimler kapalı 3g açık sabah saat 8'dan 17'ye kadar %10 şarjım kalıyor kim demiş sabahtan öğleye kadar bitiyor diye ?
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alimelle 6 yıl
iphone ne la, 4s ten sonra zaten bitmemişmiydi bu alet, kasası farklı içi aynı ve gittikçe androya benzeyen geri kalmış sistemi kim alır, 4s yetiyor du bana, artık marka değişmenin zamanı geldi, üzgünüm apple, artık modan geçti, hep aynı hep aynı, nereye kadar...
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senersongur 6 yıl
Ucuz iPhone 199 dolar olsa pazarda biraz sansi olurdu.
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inexo 6 yıl senersongur
senersongur
Ucuz iPhone 199 dolar olsa pazarda biraz sansi olurdu.

3gs 800 tl iken mi
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Mehmet.Akif 6 yıl
İphone 5 batarya konusunda iyi değil. Ben yeni aldım. Bir kaç hafta oldu ve çok az dayanıyor batarya. 12 saat tam kullanımı zor tamamlıyor ki, ben eve gelince hep şarja takıyorum. Tek güzel yönü iyi bir işletim sisteminin olmasıdır.
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JoeyBane 6 yıl
Yol yakınken dönün şu 5C'den.
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orhanyıldız 6 yıl
5c ne la?
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Firaristt 6 yıl orhanyıldız
orhanyıldız
5c ne la?

5-C sınıfından Ahmet, Mini Mini Bir Kuş şarkısını söyleyecek.
plastik iPhone derler herhalde.
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by__metallica 6 yıl
Apple iPhone 5E yapacakmış. Özellikleri 5S ile aynı olup daha pahalıya satılacakmış. Maksat çeşitlilik olsun.
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Sam.Fisher 6 yıl
Pil olarak bence de iPhone 5 epey sıkıntılı. Günde 2 kez şarj etmem gerekebiliyor, oyun oynamadığım hallerde bile 1 günü zor çıkartıyor. Apple'ın batarya konusunda bence ilerlemesi gerek.
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