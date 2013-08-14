Bloomberg'e göre iPhone 5S 10 Eylül'de tanıtılacak, iPhone 5C için bir işaret yok





Apple'ın önümüzdeki bir yıllık süreç için planladığı iPhone yok haritası merakla beklenirken, ürünlerin ne zaman tanıtılacağına yönelik çelişkili haberler geliyor. Apple'a çok yakın kaynakların 10 Eylül'de bir lansman teyidinden sonra başka bir kaynak ise farklı tarihler verdi.





Bloomberg'e göre 10 Eylül'de Apple kesinlikle bir lansman gerçekleştirecek. Ancak bu lansmanda karşımıza çıkacak olan model iPhone 5S. IPhone 5C ile ilgili herhangi bir işaret verilmiyor.





En büyük geliri iPhone ve iPad satışlarından elde eden Apple, tatil sezonunda yüzünü kara çıkarmayacağına inandığı iPhone 5S'i 10 Eylül'de lanse ederek akabinde satışa sunacak.





Apple'ın sonbahar ve 2014 yılına uzanan yeni ürün tanıtım süreci yaşayacağı biliniyor. Bu bakımdan gerek iOS cihazları gerekse de Mac ürünleri olsun hepsi bir döneme sıkıştırılmayacak.





Gelen farklı bilgilere göre ise çok merak edilen iPhone 5C modeli ise sonraki bir tarihte muhtemelen Eylül sonundaki bir lansmanda karşımıza çıkacak.

Bu yıl Apple iPhone 5C için ayrı etkinlik düzenleyebilir. Bir süredir üretim konusunda sıkıntılar yaşadığı belirtilen Apple, üretim ve pazarın hazırlık durumuna göre lansmanları yapacak ve modellerini tanıtacak.

Bu model özellikle ABD haricinde Avrupa ve Rusya gibi pazarları hedefleyecek. Bu yüzden modelin çıkışının biraz geciktiği belirtiliyor. Bu tarih 25 Ekim olabilir. Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanda iPhone 5C modelini tanıtması veya vurgu yapması beklenmiyor. Bu bakımdan dedikodu kazanının Ekim ayına kadar kaynayacağını tahmin edebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-launch-iPhone-5S-and-new-iPads-on-Sept-10th-plastic-iPhone-5C-coming-in-October_id46356