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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 serisi iPhone 16 ailesinin yerini alacak. Apple’ın yeni seride tasarımsal olarak radikal değişikliklere gideceği zaten bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. Son olarak iPhone 17 ve 17 Pro modellerini yan yana getiren maket görüntüleri paylaşıldı.

iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi

Gelen bilgilere göre, iPhone 17 serisi dört farklı modelle karşımıza çıkacak. Ancak, tüm modeller aynı tasarım dilini paylaşmayacak. Temel model olan iPhone 17'nin tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak diğer üç modelde ciddi yenilikler göreceğiz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, arka tarafta yer alan manyetik halka ve hizalama mıknatısı tüm iPhone 17 modellerinin MagSafe desteğini doğruluyor. Ancak özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine yakından bakıldığında, büyük kamera adasının yanı sıra MagSafe alanını çevreleyen bir kesitle karşılaşıyoruz.

Ayrıca Pro modellerin çerçevesi metalden üretilecek ve bu kez paslanmaz çelik yerine alüminyum kullanılması bekleniyor. Bu yeni tasarımın temel amacı ise, cihazın yapısal sağlamlığını artırmak. Arka tarafta yer alacak cam pencere ise kablosuz şarjın sorunsuz çalışmasını sağlamak için tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Son olarak standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin ise tamamen cam arka yüzeye sahip olacağı belirtiliyor. Önceki nesillerde tüm iPhone modellerinde cam arka panel kullanıldığını hatırlatmak gerek.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

Özelliklere gelirsek, iPhone 17 Pro serisinin kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı

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iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi