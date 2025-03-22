Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi

    Apple iPhone 17 serisinin tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri sızdırıldı. Yeni sızıntı, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro serisini yan yana getiriyor. İşte görüntüler...
    iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 serisi iPhone 16 ailesinin yerini alacak. Apple’ın yeni seride tasarımsal olarak radikal değişikliklere gideceği zaten bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. Son olarak iPhone 17 ve 17 Pro modellerini yan yana getiren maket görüntüleri paylaşıldı. 

    iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi

    Gelen bilgilere göre, iPhone 17 serisi dört farklı modelle karşımıza çıkacak. Ancak, tüm modeller aynı tasarım dilini paylaşmayacak.  Temel model olan iPhone 17'nin tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak diğer üç modelde ciddi yenilikler göreceğiz.

    iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, arka tarafta yer alan manyetik halka ve hizalama mıknatısı tüm iPhone 17 modellerinin MagSafe desteğini doğruluyor. Ancak özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine yakından bakıldığında, büyük kamera adasının yanı sıra MagSafe alanını çevreleyen bir kesitle karşılaşıyoruz.

    Ayrıca Pro modellerin çerçevesi metalden üretilecek ve bu kez paslanmaz çelik yerine alüminyum kullanılması bekleniyor. Bu yeni tasarımın temel amacı ise, cihazın yapısal sağlamlığını artırmak. Arka tarafta yer alacak cam pencere ise kablosuz şarjın sorunsuz çalışmasını sağlamak için tasarlanmış. 

    iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Son olarak standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinin ise tamamen cam arka yüzeye sahip olacağı belirtiliyor. Önceki nesillerde tüm iPhone modellerinde cam arka panel kullanıldığını hatırlatmak gerek.  

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    Özelliklere gelirsek, iPhone 17 Pro serisinin kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

    Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    open english yorum whatsapp bildirim var mesaj yok rakı bozulur mu erkekler neden avuç içini okşar glory hole

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12s
    HUAWEI nova 12s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum