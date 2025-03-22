iPhone 17 ve 17 Pro modelleri yan yana görüntülendi
Gelen bilgilere göre, iPhone 17 serisi dört farklı modelle karşımıza çıkacak. Ancak, tüm modeller aynı tasarım dilini paylaşmayacak. Temel model olan iPhone 17'nin tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki nesille benzer bir görünüme sahip olacak. Ancak diğer üç modelde ciddi yenilikler göreceğiz.
Ayrıca Pro modellerin çerçevesi metalden üretilecek ve bu kez paslanmaz çelik yerine alüminyum kullanılması bekleniyor. Bu yeni tasarımın temel amacı ise, cihazın yapısal sağlamlığını artırmak. Arka tarafta yer alacak cam pencere ise kablosuz şarjın sorunsuz çalışmasını sağlamak için tasarlanmış.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler
Özelliklere gelirsek, iPhone 17 Pro serisinin kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.
Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!