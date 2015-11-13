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Blue Angels'ların nefes kesici videosu

Blue Angels gösteri takımının kısa bir uçuşuna katılmak için beklemenize gerek yok. Yeni yayınlanan VR destekli 360 derecelik video ile mavi renkli F/A-18 Hornet'in kokpitine konuk olabilirsiniz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Blue Angels'ların nefes kesici videosu

YouTube'un herkesin kullanımına açtığı 360 derecelik video desteği, daha önce benzerini görmediğimiz deneyimleri yaşamamıza imkan tanımaya devam ediyor Bu destek çerçevesinde yayınlanan son videolardan birisiyse insana resmen "nefes almayı" unutturuyor.
USA Today tarafından yayınlanan bu video ile Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın dünyaca ünlü gösteri takımı Blue Angels'in kısa bir uçuşuna konuk oluyoruz. F/A-18 Hornet savaş uçağını kullanarak Türk Yıldızlar'ı gibi gösteriler gerçekleştiren ve en yakın formasyonda uçuş yapan gösteri takımları arasında yer alan Blue Angels, kokpitine yerleştiğimiz video içerisinde bu yakınlığı tam anlamıyla yaşatıyor ve sadece çok az insanın canlı olarak yaşayabildiği bu deneyimi sanal da olsa evlerimize getiriyor.
Sekiz dakika uzunlu bulunan ve kesinlikle kaçırılmaması gereken videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Kokpit içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak kokpit içerisine yerleşebilirsiniz. İyi seyirler. 

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Adittorie 4 yıl en beğenilen
"Blue Angels'LAR"
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Nikomer 4 yıl
Grkwnxs
360 derece videoların hepsinde çözünürlük niye berbat 1080p de bile 360p den farkı yok bende

1080p videoya zoom yapıyor. Videoyu indirirsen anlarsın nedemek istediğimi.
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ardabeyim 4 yıl
Youtube 360 derece uygulamasını ve çözünürlüğünü geliştirmeli.
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maximus8282 4 yıl
Bu adamlar bunu gerçekte yapıyor zevke bak.
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pasa king 4 yıl
robot la bunlar kalp yok belliki.
utanmasalar kanatları tamamen yapıştırarak gidecekler.
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Grkwnxs 4 yıl
360 derece videoların hepsinde çözünürlük niye berbat 1080p de bile 360p den farkı yok bende
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interwap 4 yıl
Güzel
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awolfinsky 4 yıl
Bu 360 derecelik videoların olayını sonradan çaktım geniş açıyla çekilmiş videolar zannediyordum sağa sola bakabildiğimizi görünce ohaa oldum :D Abi çok iyi ya 6. dakikada ters giderken altımızda ki uçakla yakınlaşmamız felan çok iyiydi.
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ProsesMuhendisi 4 yıl
Zaten gurur duyuyoruz da bizim SOLOTÜRK'ümüz de Türk Yıldızı'mız da yapsa tekrar gurur duysak. Eminim ki bizim video daha iyi olur. Bizde böyle bir imkan yok mu ?
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Adittorie 4 yıl en beğenilen
"Blue Angels'LAR"
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kımyasal 4 yıl
insan kendini burada da gösteriyor,videoyu izlerken ''aha kanata dokunacak'' dediğim sahneler oldu.Hava araçlarının da otonom olması gerekli,risk olasılıkları daha düşer bu sayede.
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