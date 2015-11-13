Blue Angels'ların nefes kesici videosu

YouTube'un herkesin kullanımına açtığı 360 derecelik video desteği, daha önce benzerini görmediğimiz deneyimleri yaşamamıza imkan tanımaya devam ediyor Bu destek çerçevesinde yayınlanan son videolardan birisiyse insana resmen "nefes almayı" unutturuyor.

USA Today tarafından yayınlanan bu video ile Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın dünyaca ünlü gösteri takımı Blue Angels'in kısa bir uçuşuna konuk oluyoruz. F/A-18 Hornet savaş uçağını kullanarak Türk Yıldızlar'ı gibi gösteriler gerçekleştiren ve en yakın formasyonda uçuş yapan gösteri takımları arasında yer alan Blue Angels, kokpitine yerleştiğimiz video içerisinde bu yakınlığı tam anlamıyla yaşatıyor ve sadece çok az insanın canlı olarak yaşayabildiği bu deneyimi sanal da olsa evlerimize getiriyor.

Sekiz dakika uzunlu bulunan ve kesinlikle kaçırılmaması gereken videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Kokpit içerisinde fare hareketleriyle gezebilir, sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak kokpit içerisine yerleşebilirsiniz. İyi seyirler.