Blue Origin New Glenn roketi için hedef 2020

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin, geçtiğimiz yıl eylül ayında New Glenn isimli tekrar kullanılabilir roketini tanıtmıştı. Sahip olduğu yeni nesil BE-4 motorları ile SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden iki kat daha güçlü olduğu belirtilirken 2020 yılında fırlatılması bekleniyordu. Roketi 2020 yılına kadar ilk yolculuğuna hazır hale getirmek isteyen şirket; roket, fırlatma rampası ve iniş prosedürleri çalışmalarına hız katarak zaman çizelgesini yakalamak istiyor.





Şu sıralar Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nde fırlatma rampası için hazırlıklar yapan şirket, 36 numaralı fırlatma bölgesindeki (LC-36) eski fırlatma rampasını ortadan kaldırarak New Glenn'i gökyüzüne fırlatacak yeni rampanın hazırlıklarını yapıyor. Blue Origin'in Yörünge Fırlatma Operasyonları Direktörü Scott Henderson da daha önce yaptığı açıklamasında LC-36'daki fırlatma rampasının yerine New Glenn'i başarıyla fırlatabilecek daha güncel ve 60 metre uzunluğundaki direklerin yer alacağı yeni bir yapı oluşturacaklarını kaydetmişti.





Motorlar İçin Kapsamlı Testlere Başlanacak

Tabi New Glenn, şirketin ilk tekrar kullanılabilir roketi olacağı için roketin yere başarıyla indirilmesi de son derece önemli. Roketin iniş prosedürü üzerinde çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan şirket, roketin itici motorlarının iniş yapacağı büyük bir gemi de satın almış durumda. Bununla birlikte şirket sadece gemide ve fırlatma rampasında hazırlıklar yapmıyor aynı zamanda 11 numaralı fırlatma bölgesinde(LC-11) BE-4 motorlarının kapsamlı testlerini başlatmak için de hazırlıklarını sürdürüyor.





New Glenn'de yer alacak 7 adet BE-4 motoru için geçtiğimiz ay önemli bir aşama kateden ve motorları başarıyla test eden şirket, LC-11'de daha geniş kapsamlı testler yapma imkanına sahip olacak. Şirket LC-11'i tamamen hazırladıktan sonra her birinde motorların en fazla otuz dakika kadar çalışacağı aylık 9 adet test yapmayı planlıyor. Şirketin uzay programı oldukça iddialı olsa da yapılan hazırlıklar New Glenn'in herhangi bir erteleme olmaksızın belirlenen tarihte fırlatılacağı yönünde.

https://futurism.com/blue-origin-new-glenn-rocket-2020/