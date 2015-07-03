BlueStacks, Android içeriklerin Mac OSX'de çalışmasına imkan veren yeni emülatörünü duyurdu

Android uygulamaların ya da oyunların farklı platformlarda çalışması için emülatörler hazırlayan firmalardan BlueStacks, bu sefer Mac bilgisayar kullanıcıları sevindirecek bir haber ile gündeme geldi.

BlueStacks, Android platformunda yer alan uygulama ve oyunların Mac OSX işletim sisteminde çalışmasına imkan veren yeni emülatörünü kullanıcıların beğenisine sundu. Ücretsiz olarak hazırlanan emülatör, x86 ve ARM teknolojileriyle üretilen Android içeriklerine destek veriyor ve özellikle oyun tarafında Mac platformuna inanılmaz bir çeşit getiriyor. Oldukça hızlı çalıştığı belirtilen Mac için BlueStacks, fare ile klavye (Track Pad dahil) kullanımına da imkan tanıyor.

BlueStacks'ın Mac odaklı yeni emülatörü direkt olarak buradan indirilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.bluestacks.com/