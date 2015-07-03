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BlueStacks, Android içeriklerin Mac OSX'de çalışmasına imkan veren yeni emülatörünü duyurdu

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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BlueStacks, Android içeriklerin Mac OSX'de çalışmasına imkan veren yeni emülatörünü duyurdu
 
Android uygulamaların ya da oyunların farklı platformlarda çalışması için emülatörler hazırlayan firmalardan BlueStacks, bu sefer Mac bilgisayar kullanıcıları sevindirecek bir haber ile gündeme geldi.
BlueStacks, Android platformunda yer alan uygulama ve oyunların Mac OSX işletim sisteminde çalışmasına imkan veren yeni emülatörünü kullanıcıların beğenisine sundu. Ücretsiz olarak hazırlanan emülatör, x86 ve ARM teknolojileriyle üretilen Android içeriklerine destek veriyor ve özellikle oyun tarafında Mac platformuna inanılmaz bir çeşit getiriyor. Oldukça hızlı çalıştığı belirtilen Mac için BlueStacks, fare ile klavye (Track Pad dahil) kullanımına da imkan tanıyor.
BlueStacks'ın Mac odaklı yeni emülatörü direkt olarak buradan indirilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.bluestacks.com/ Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl
Windows tarafında doğru düzgün çalışmıyor hatta hiç çalışmıyor.. İsim olarak var ama çalışmıyor.
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gcb1903 3 yıl
Windows sürümünden ne hayır gördük anca sistem şişiriyor. 18 gb benim isteğim dışında ya da dayatmalarla istemediğim verileri yükleten emulatör. Zaten kurulumunu yapıp çalıştıran adam bilgisayar işinin yarısını çözüyor.
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