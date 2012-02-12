Bluetooth SIG fitness cihazları için özel bir çalışma grubu oluşturdu

Kablosuz bağlantı konusunda Bluetooth ve WiFi teknolojileri uzun zamandır akıllı telefon, tablet, masaüstü veya dizüstü cihazlarda kullanılıyor ve yapısı gereği enerjinin bir kısmını kendisine ayırıyor. Taşınabilir cihazlarda bu çok fazla sorun teşkil etmezken son dönemlerde trendi yükselen küçük fitness takip cihazlarında önemli bir enerji sıkıntısına yol açıyor.





Ana fonksiyonlar için belirli bir enerjiyi tüketen fitness cihazları, bir de kablosuz bağlantı eklendiğinde gömülü bataryalarından etkin olarak faydalanamıyor. Fitnes takip cihazları segmentinin büyümesinde en büyük engeli teşkil eden batarya sorunu için bu günlerde ANT+ konsorsiyumunun teknolojisi ön plana çıkıyor.





ANT+, bu standardı taşıyan mesafe ölçer, nabız ölçer, güç ölçer gibi farklı takip cihazları arasında küçük boyutlarda kablosuz veri aktarımına izin veriyor ve enerjiyi verimli kullanıyor.





Bluetooth standartlarını belirleyen Bluetooth SIG konsorsiyumu da Bluetooth 4.0 versiyonunu kullanıma sunarak, fitness cihazları için düşük enerji profiline sahip kablosuz bağlantı imkanını vermişti. Bluetooth Smart teknolojisi Motorola'nın MOTOACTV cihazında olduğu gibi düşük enerji tüketiyor ve Bluetooth Smart Ready teknolojisini barındıran tablet, akıllı telefon veya masaüstü cihazlara bağlanabiliyor. Konsorsiyum şimdi fitness pazarının gelişmesi için bünyesinde buna yönelik iki yeni çalışma grubu topladığını duyurdu.





Gruba, konsorsiyum üyesi pek çok büyük teknoloji firması da davet edildi. Grubun amacı Bluetooth Smart cihazları ile Bluetooth Smart Ready cihazları arasındaki etkileşimi geliştirmek ve yeni fonksiyonlar sunmasını sağlamak.





Üye firmaların hali hazırda Bluetooth Smart teknolojisini destekleyen ürünleri piyasada mevcut. Motorola MOTOACTV, Nike+ FuelBand, Mosoro golf sensörü bunlardan bazıları.





IMS araştırma firması 2015 yılına kadar 60 milyon Bluetooth uyumlu spor ve sağlık takip cihazı satılacağını, bunun 17.7 milyonunun nabız ölçer, 7 milyonunun spor saati ve 2 milyonunun hız ve mesafe takip cihazı olacağını tahmin ediyor.





Grubun birisi Spor ve Fitness Çalışma Grubu, diğer ise Spor ve Fitness Bluetooth Ekosistem Takımı. Konsorsiyum her iki gruba da katılım olabileceğini, öncelikli ve farklılaştırıcı anahtar senaryolar üzerinde çalışmak isteyen üyelerin mutlaka gruplara katılması gerektiğini belirtti.





Şimdiden Casio, Motorola, Polar, Wahoo, Broadcom, Suunto gibi firmalar gruplara katılım sağlayacağını açıkladı.