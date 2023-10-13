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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M44 5G'den yeni bilgiler var: Yakında geliyor

    Samsung'un M serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy M44 5G isimli model Bluetooth SIG kayıtlarında ortaya çıktı

    Samsung Galaxy M44 5G'den yeni bilgiler var: Yakında geliyor

    Samsung Galaxy M44 5G için artık geri sayım başlamış durumda. Akıllı telefon her an piyasaya sürülebilir. Zira birçok sertifika aldı ve hatta gerçek görüntüsü bile sızdırıldı. Son olarak Bluetooth SIG kurumunu ziyaret eden model hakkında yeni detaylar öğrenmiş bulunmaktayız.

    Yayınlanan bilgilere göre cihaz SM-M446K model numarasına sahip. Bluetooth 5.2 bağlantısının yanı sıra çift bant Wi-Fi (2.4 ve 5 GHz) desteği sunuyor. Diğer netleşen özelliklerini 5G bağlantısı ve Android 13 işletim sistemi olarak sıralayabiliriz.

    Samsung Galaxy M44 5G'den yeni bilgiler var: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy M44 5G neler sunacak?

    Bluetooth SIG, onayladığı akıllı telefonların detaylı verilerini paylaşmasa da bu kurum cihazların piyasaya sürülmeye çok yakın olduğuna işaret eder. Galaxy M44 5G'nin teknik özellikleri hakkıdan daha önce bir takım bilgiler ortaya çıkmıştı.

    Akıllı telefon için FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.5 inç Super AMOLED ekran konuşuluyor. Ayrıca Exynos 1280 veya Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağına yönelik bilgiler de var. Cihaz 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmış şekilde gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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