Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek

Boeing’in 3D yazıcı ile üretilen parçalar için 787’yi seçmiş olmasının ana nedeni bu modelin oldukça masraflı olması ve yüksek miktarda metal parçaya ihtiyaç duyması. Şirketin senede 144 adet ürettiği uçak, sektördeki diğer şirketlere de bu teknolojinin kullanılabilir olduğunu gösterecek.
FDA tarafından onaylandı
2016’nın ilk dönemlerinden başlayarak 2017’nin Şubat ayına kadar ürettiği parçalar için Federal Aviation Administration’dan onay almaya çalışan Boeing, istediği onayı almayı başardı ve şimdi de FAA ile görüşmelere başlayarak maddenin özelliklerine ve üretim şekline ilişkin onay almayı deneyecek. FAA’den de onay alınmasıyla Norveçli şirketin daha fazla parça üretebileceği ve üretim masrafını uçak başına 2-3 milyon dolardan daha da fazla azaltabileceği düşünülüyor.
http://www.reuters.com/article/us-norsk-boeing-idUSKBN17C264 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan ki yazıcılar hem kullandıkları malzeme dolayısı ile ve tekniği ile çok ama çok yavaş yazıyorlar zamanla hızlanacak bence. Düşünsenize aracınızda bir parça eksik , direk bununla üretip yedek parca ihtiyacını karşılayacak. Tabi şimdiki teknoloji ile zor gibi dahada gelişmesi lazım ve araçların ve diğer ürünlerin buna desteği olması lazım
Sektör çok iyi ben bile almayı düşündüm ama 3000 lira civarı fiyatıyla alamamıştım. Çok hevesim var. İhtiyacım olsa hemen alırdım ama şuan için hobiden öteye gitmiyor.
Biz de günde 500 araba üretiyoruz emenike.
Norks Titanium