Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek

Sektörün en büyük uçak ve uçak parçaları üreticilerinden birisi olan Boeing, 3D teknolojisinden yararlanmak adına önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Norveçli Norsk Titanium ile anlaşma masasına oturan şirket, 787 Dreamliner'da kullanılmak üzere dünyanın ilk titanyum uçak parçasını ürettiğini duyurdu. Reuters tarafından paylaşılan haberde de belirtildiği gibi aslında ürettiği uçak motoru parçalarıyla ilk olarak General Electric bu başarıya ulaşmıştı. Ancak Boeing tarafından üretilen parçalar, uçak gövdesinde yer almalarından dolayı farklı bir şekilde değerlendiriliyorlar.

Boeing’in 3D yazıcı ile üretilen parçalar için 787’yi seçmiş olmasının ana nedeni bu modelin oldukça masraflı olması ve yüksek miktarda metal parçaya ihtiyaç duyması. Şirketin senede 144 adet ürettiği uçak, sektördeki diğer şirketlere de bu teknolojinin kullanılabilir olduğunu gösterecek.

FDA tarafından onaylandı

2016’nın ilk dönemlerinden başlayarak 2017’nin Şubat ayına kadar ürettiği parçalar için Federal Aviation Administration’dan onay almaya çalışan Boeing, istediği onayı almayı başardı ve şimdi de FAA ile görüşmelere başlayarak maddenin özelliklerine ve üretim şekline ilişkin onay almayı deneyecek. FAA’den de onay alınmasıyla Norveçli şirketin daha fazla parça üretebileceği ve üretim masrafını uçak başına 2-3 milyon dolardan daha da fazla azaltabileceği düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-norsk-boeing-idUSKBN17C264