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Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek

Boeing, Norsk Titanium ile anlaşma yaparak 3D yazıcı ile titanyumdan uçak parçaları üretti. 787 Dreamliner’a ait olan parçaların uçağın üretim masrafını 2-3 milyon dolar azaltması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sektörün en büyük uçak ve uçak parçaları üreticilerinden birisi olan Boeing, 3D teknolojisinden yararlanmak adına önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Norveçli Norsk Titanium ile anlaşma masasına oturan şirket, 787 Dreamliner'da kullanılmak üzere dünyanın ilk titanyum uçak parçasını ürettiğini duyurdu. Reuters tarafından paylaşılan haberde de belirtildiği gibi aslında ürettiği uçak motoru parçalarıyla ilk olarak General Electric bu başarıya ulaşmıştı. Ancak Boeing tarafından üretilen parçalar, uçak gövdesinde yer almalarından dolayı farklı bir şekilde değerlendiriliyorlar. 

Boeing’in 3D yazıcı ile üretilen parçalar için 787’yi seçmiş olmasının ana nedeni bu modelin oldukça masraflı olması ve yüksek miktarda metal parçaya ihtiyaç duyması. Şirketin senede 144 adet ürettiği uçak, sektördeki diğer şirketlere de bu teknolojinin kullanılabilir olduğunu gösterecek.

FDA tarafından onaylandı

2016’nın ilk dönemlerinden başlayarak 2017’nin Şubat ayına kadar ürettiği parçalar için Federal Aviation Administration’dan onay almaya çalışan Boeing, istediği onayı almayı başardı ve şimdi de FAA ile görüşmelere başlayarak maddenin özelliklerine ve üretim şekline ilişkin onay almayı deneyecek. FAA’den de onay alınmasıyla Norveçli şirketin daha fazla parça üretebileceği ve üretim masrafını uçak başına 2-3 milyon dolardan daha da fazla azaltabileceği düşünülüyor.


http://www.reuters.com/article/us-norsk-boeing-idUSKBN17C264 Yorum Yaz
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saygi 2 yıl
Ara başlık hatalı, bu ilaç mı ki FDA onaylasın.
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1ses1 2 yıl
Bence ileride herkezin evinde bu tür gelişmiş bir 3d yazıcı olucak ve internet üzerinden projeler satılıp para kazanılacak bir sektör olacak.
Şuan ki yazıcılar hem kullandıkları malzeme dolayısı ile ve tekniği ile çok ama çok yavaş yazıyorlar zamanla hızlanacak bence. Düşünsenize aracınızda bir parça eksik , direk bununla üretip yedek parca ihtiyacını karşılayacak. Tabi şimdiki teknoloji ile zor gibi dahada gelişmesi lazım ve araçların ve diğer ürünlerin buna desteği olması lazım
Sektör çok iyi ben bile almayı düşündüm ama 3000 lira civarı fiyatıyla alamamıştım. Çok hevesim var. İhtiyacım olsa hemen alırdım ama şuan için hobiden öteye gitmiyor.
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V4LKyR 2 yıl
Sene 144 adet.
Biz de günde 500 araba üretiyoruz emenike.
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kadirirdem 2 yıl
3D yazıcı insanlara üretim olan her yerde işine yarayacak.
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