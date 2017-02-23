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Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay şirketlerinden biri olan Boeing, 3D yazıcılarla uydular üreterek hem maliyetleri düşürmeyi hem de çok daha fazla uyduya sahip olmayı planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boeing 3D yazıcılarla uydu üretecek
 

Üç boyutlu yazıcılarla artık spor otomobilden insan organına kadar pek çok şeyin yapılması mümkün. Ünlü havacılık ve uzay şirketi Boeing ise üç boyutlu yazıcıları tamamen farklı, daha önce kullanılmamış bir alanda kullanmanın peşinde. Şirketin, her biri yaklaşık 150 milyon dolara mal olan devasa uyduları oldukça popüler olsa da Boeing artık bu büyük ve pahalı uyduların yerini 3D yazıcılarla üretilen ve daha ucuza mal olan yeni nesil uydulara bırakmak istiyor.

Boeing halihazırda üretmekte olduğu uyduların üretim aşamasında çok fazla sayıda çalışanın yer almasının aksine 3D yazıcılarla az sayıda personelin çok daha kısa sürede uydu üretmesini hedefliyor. Şirketin uydu bölümünün yöneticisi Paul Rusnock da bu şekilde üretime devam edemeyeceklerini ve maliyetleri düşürerek rekabetçi konumlarını korumak zorunda olduklarını dile getirdi.

Rakipleri de Maliyetleri Azaltmanın Peşinde 

Boeing’in uydu üretiminde rakipleri Airbus ve OneWeb de maliyetleri düşürmek adına Florida’da otomatik uydu montajı yapılan bir tesis kuracaklarını ve her biri 500.000 dolar değerinde olan yüzlerce uydu üreteceklerini açıklamışlardı. Boeing, maliyetleri düşürmek için daha farklı ve belki de rakiplerinin bir adım ötesinde olan 3D yazıcılı üretime geçse de önünde henüz cevaplayamadığı sorular var.

Şirket 3D yazıcılarla çok fazla sayıda uydu üretebilecek ancak 3D yazıcılarla üretilen büyük uyduların mevcut büyük uydulara göre daha verimsiz olacağı ve üretimde bazı aksaklıklar yaşanabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte mevcut uyduların ömrü yaklaşık 15 yıl iken 3D yazıcılarla üretilecek uydulara 7-8 yıllık bir ömür biçiliyor.

Boeing yöneticileri tüm bu problemlerin farkında ancak yeni üretim yönlerinin faydalarını da düşündüklerinde 3D yazıcıların daha karlı bir yöntem olduğuna karar kılmış görünüyorlar. Paul Rusnock uydu sayısının çok daha fazla olacağını işaret ederek büyük uydu üretimindeki olası düşüşün farkına bile varılmayacağını söyledi. Şirket uyduların kısa ömürlerini de sürekli olarak daha güncel uyduları fırlatarak bir avantaja çevirmeyi planlıyor.


https://www.engadget.com/2017/02/21/boeing-3d-printed-satellites/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
İyi çalışma
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kımyasal 2 yıl
Yörüngeye yerleştirilecek olan ana baskı merkezine dünyadan fırlatılan ham madde tankları ile üretimin yörünge üzerinden yapılması bir diğer yöntem olabilir.
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