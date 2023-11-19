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    Sadece 90 dakikada 3D baskı ile yapılan uydu yörüngeye çıkarıldı

    Afet ve acil durumlarda iletişim son derece hayati bir öneme sahip. İspanyol araştırmacılar ise hızlı bir şekilde iletişim kurulması için 3D baskı tekniğiyle yeni bir çözüm geliştirdiler.
    Sadece 90 dakikada 3D baskı ile yapılan uydu yörüngeye çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Acil bir durum meydana geldiğinde bölgede iletişimi sağlamak zor olsa da bu, kurtarma görevlileri ve durumdan etkilenenler için hayati bir önem taşıyor. Şimdi, İspanya'daki Universitat Oberta de Catalunya'daki (UOC) araştırmacılar, bu soruna hızlı bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Araştırma ekibi, 3D baskı kullanarak 90 dakika gibi kısa bir sürede gerekli telekomünikasyonu kurabileceklerini gösterdiler.

    Günümüzde geniş bant internet o kadar yaygın ki, kullanılamaz hale gelene kadar kimse önemini fark etmiyor. İşten eğlenceye ya da aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmaya kadar her şey, bugünlerde kablo ya da kablosuz olarak sağlanan yüksek hızlı internet omurgası üzerinde çalışıyor. Bu kesintisiz bağlantı, doğal ya da yapay bir acil durum ortaya çıktığında büyük darbe alabiliyor. Yakın tarihte, Tonga'daki volkanik patlamalar, Ukrayna'daki Rus saldırıları ve Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları bu iletişimin önemini gösteriyor.

    Acil iletişim ihtiyacını karşılayabilir

    Sadece 90 dakikada 3D baskı ile yapılan uydu yörüngeye çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    UOC araştırmacılarından oluşan bir ekip, acil iletişimin sağlanması için 3D baskı tekniğinden yararlanarak nano uydu üretilebileceğini ve bu uydunun sıcak hava balonu kullanılarak konuşlandırılabileceğini gözler önüne serdi. Kurulum ise nispeten basit ve ikisi yerde kalan üç bileşenden oluşuyor. 3D yazıcı ile inşa edilen CubeSat olarak da bilinen nano uydu sıcak hava balonu kullanılarak acil durum bölgesinin üstüne konuşlandırılırken sistemin diğer iki yer bileşeni de bölgeye konuşlandırılıyor. Sistemdeki tüm bileşenler, geniş bir alanda hizmet verebilmek için Long Range (LoRa) radyo teknolojisini kullanıyor.

    Araştırma ekibi ilgili CubeSat uydusunun fotovoltaik hücrelerle desteklenerek daha uzun ömürlü bir hale sokulabileceğini belirtirken sistemin de ölçeklenebilir bir yapıda olduğunu aktarıyorlar. Bununla birlikte araştırmacılar, CubeSats'i küçük boyutları ve kolay konuşlandırılıp geri alınabilmeleri nedeniyle seçtiklerini belirtiyor. Ek olaak sıcak hava balonunu kullanan CubeSat'ın fırlatma rotası, bölgedeki hava koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar simülasyonları kullanılarak haritalandırılabiliyor.

    Ekip şimdi dağıtım sürelerini daha da kısaltmayı ve bu yaklaşımın kullanılabileceği durumların sayısını artırmayı hedefliyor. Aslında bu tip basit ve hızlı çözümler, özellikle savaş ortamında kesilen iletişimi ayağa kaldırmak için bir yol sağlıyor. Aynı zamanda Elon Musk’ın Starlink’ine olan bağımlılığın da azaltılması sağlanabilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/emergency-telecommunications-90-minutes-3d-printing https://www.mdpi.com/2226-4310/10/9/754 https://www.uoc.edu/portal/en/news/actualitat/2023/279-nanosatellite-for-emergency-broadband.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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