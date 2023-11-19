Sadece 90 dakikada 3D baskı ile yapılan uydu yörüngeye çıkarıldı

Günümüzde geniş bant internet o kadar yaygın ki, kullanılamaz hale gelene kadar kimse önemini fark etmiyor. İşten eğlenceye ya da aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmaya kadar her şey, bugünlerde kablo ya da kablosuz olarak sağlanan yüksek hızlı internet omurgası üzerinde çalışıyor. Bu kesintisiz bağlantı, doğal ya da yapay bir acil durum ortaya çıktığında büyük darbe alabiliyor. Yakın tarihte, Tonga'daki volkanik patlamalar, Ukrayna'daki Rus saldırıları ve Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları bu iletişimin önemini gösteriyor.
Acil iletişim ihtiyacını karşılayabilir
Araştırma ekibi ilgili CubeSat uydusunun fotovoltaik hücrelerle desteklenerek daha uzun ömürlü bir hale sokulabileceğini belirtirken sistemin de ölçeklenebilir bir yapıda olduğunu aktarıyorlar. Bununla birlikte araştırmacılar, CubeSats'i küçük boyutları ve kolay konuşlandırılıp geri alınabilmeleri nedeniyle seçtiklerini belirtiyor. Ek olaak sıcak hava balonunu kullanan CubeSat'ın fırlatma rotası, bölgedeki hava koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar simülasyonları kullanılarak haritalandırılabiliyor.
Ekip şimdi dağıtım sürelerini daha da kısaltmayı ve bu yaklaşımın kullanılabileceği durumların sayısını artırmayı hedefliyor. Aslında bu tip basit ve hızlı çözümler, özellikle savaş ortamında kesilen iletişimi ayağa kaldırmak için bir yol sağlıyor. Aynı zamanda Elon Musk’ın Starlink’ine olan bağımlılığın da azaltılması sağlanabilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/emergency-telecommunications-90-minutes-3d-printing https://www.mdpi.com/2226-4310/10/9/754 https://www.uoc.edu/portal/en/news/actualitat/2023/279-nanosatellite-for-emergency-broadband.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.