Boeing CEO'su: Sürücüsüz uçan arabalar beş yıl içinde göklerde olacak

Uçan araba kavramı artık eskisi kadar ütopik bir hayal değil. Birçok şirket, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar üzerinde çalışıyor. Boeing de bunlardan biri. Havacılık devinin CEO'su, tamamen kendi kendine uçabilen arabaların beş yıldan az bir süre içinde gökyüzüne çıkabileceğine inanıyor.

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Boeing CEO'su Dennis Muilenburg bu açıklamaları, şirketin uçan araba vizyonu hakkında detaylar paylaştığı GeekWire Zirvesi'nde yaptı. Ayrıca Boeing'in zaten prototipler üzerinde çalıştığını ve bunların yıl içinde uçmasını beklediğini de ekledi.

Boeing uçan arabalarını nerede test edecek?

Muilenburg, Boeing'in söz konusu prototipleri nerede test edeceğini açıklamadı ancak test alanının Airbus'ın uçan taksi testi yaptığı Oregon eyaletinin Pendleton kentindeki alana benzer olacağını kabul etti. Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA), sürücüsüz uçan araçların kendi özel hava sahasına sahip olması ve ajanstan onay talebinde bulunmaları gerektiğini belirtiyor.

"Uçan taksiler, uçan arabalar ile üç boyutlu otoyolları olan geleceğin şehrini düşünün" diyen Muilenburg, bu geleceğin çok uzağımızda olmadığını ifade ederek kendi kendine uçabilen otomobillerin beş yıldan daha kısa bir sürede kargo taşımak gibi basit işlevleri yerine getirebileceğini de sözlerine ekledi.

https://www.geekwire.com/2018/1st-operational-self-flying-cars-less-5-years-says-boeing-ceo/