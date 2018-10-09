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Boeing CEO'su: Sürücüsüz uçan arabalar beş yıl içinde göklerde olacak

GeekWire Zirvesi'nde konuşan Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, şirketin uçan araba vizyonu hakkında bilgiler verdi. Muilenburg, uçan arabaların beş yıldan kısa bir sürede gökyüzüne çıkacağına inanıyor.
7 ay
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havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Uçan araba kavramı artık eskisi kadar ütopik bir hayal değil. Birçok şirket, geleceğin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar üzerinde çalışıyor. Boeing de bunlardan biri. Havacılık devinin CEO'su, tamamen kendi kendine uçabilen arabaların beş yıldan az bir süre içinde gökyüzüne çıkabileceğine inanıyor.
Ayrıca Bkz. "''Hyperloop yolculuğu, tren yolculuğundan pahalı olmayacak''"
Boeing CEO'su Dennis Muilenburg bu açıklamaları, şirketin uçan araba vizyonu hakkında detaylar paylaştığı GeekWire Zirvesi'nde yaptı. Ayrıca Boeing'in zaten prototipler üzerinde çalıştığını ve bunların yıl içinde uçmasını beklediğini de ekledi.

Boeing uçan arabalarını nerede test edecek?

Muilenburg, Boeing'in söz konusu prototipleri nerede test edeceğini açıklamadı ancak test alanının Airbus'ın uçan taksi testi yaptığı Oregon eyaletinin Pendleton kentindeki alana benzer olacağını kabul etti. Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA), sürücüsüz uçan araçların kendi özel hava sahasına sahip olması ve ajanstan onay talebinde bulunmaları gerektiğini belirtiyor.
"Uçan taksiler, uçan arabalar ile üç boyutlu otoyolları olan geleceğin şehrini düşünün" diyen Muilenburg, bu geleceğin çok uzağımızda olmadığını ifade ederek kendi kendine uçabilen otomobillerin beş yıldan daha kısa bir sürede kargo taşımak gibi basit işlevleri yerine getirebileceğini de sözlerine ekledi.

https://www.geekwire.com/2018/1st-operational-self-flying-cars-less-5-years-says-boeing-ceo/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
D-Assault 7 ay en beğenilen
Hazine bakanı : Uçan otomobillerle ilgili kdv ve ötv ye ek olarak, hava sahası kullanım vergisi ilgili arkadaşlarıma çalışma yapmaları için talimat verdim.
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redbul_540 7 ay

Yerli Boeing göklerde
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unforgiven1127 7 ay
Yerli arabamiz goklerde
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Tommy Shelby 7 ay
İnandırıcı değil
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musetea 7 ay
Gereksiz
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iyigun 7 ay

5 sene sonra göklerde dolanacakmış,
5 sene önce at arabasına biniyor olsak anca inandırıcı olurdu..
Dikkat çekmek için sen salla, inananı ..
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Sirrüs 7 ay
Birde şunlara araba demeleri yok mu! Bir Doblo bir Passat uçmadığı sürece şu helikopter bozuntusu şeylere uçan araba demeyin.
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arfcmr 7 ay
5 yıl içinde yeni seçimmi var acaba
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technogen 7 ay
Desenize yapılan duble yollarda çöpe gidecek 😃
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Mr.Prestige 7 ay
Adamlar bilimle uğraşıyir dinler çağ dışidir len
Şaka bir yana, bu araçlar için özel pilotluk ehliyetleri olacaktır. Halk düzeyine inip yerleşmesi 50 yılı bulur.
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zeytinkoy 7 ay
Bizim maliye bakanı duymasın bunu. Uçan araba çıkmadan ÖTV kanununu çıkarır.
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test, otonom araç ve
7 etiket daha boeing uçan araba sürücüsüz uçan araba kendi kendine uçan araba havacılık Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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