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    TUSAŞ, ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza attı

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız taarruz uçağı ANKA 3, Süper Şimşek ile hedefi vurdu. Böylece ilk defa jet motorlu bir İHA’dan jet motorlu hedef uçak atışı yapıldı.
    ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza atıldı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA 3, önemli bir yeteneği daha kazandı. Gerçekleştirilen son testte hedef uçak Süper Şimşek’i (Şimşek-3) başarıyla ateşledi. Bu, jet motorlu bir İHA’dan jet motorlu hedef uçak atışı yapılmasıyla bir ilk anlamını taşıyor.

    Süper Şimşek ile tam isabet

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Düşük görünürlük yeteneğine sahip, yüksek faydalı yük kapasitesiyle donatılan ANKA 3 ile jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'in entegre çalışması; taarruzi İHA konseptimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor” derken TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da “Süper Şimşek’le birlikte yalnızca hedefi değil, geleceği de tam isabetle vuruyoruz” dedi.

    TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek aslında uzunca bir süredir aktif olarak kullanılıyor ancak bu kullanım daha çok hedef uçak düzeyindeydi. Süper Şimşek ile olayın rengi değişiyor.

    200 kilogram ağırlığındaki Süper Şimşek, 0,8-0,9 mach hızlara ve 700 kilometrenin üzerinde menzile çıkabiliyor. Farklı konfigürasyonlarla şekillendirilebilen araçta elektronik harp, sinyal karıştırma, farklı mühimmatlar yer alabiliyor. Şimşek ailesi hem karadan atılabiliyor hem de hava araçlarıyla kullanılabiliyor.

    Düşman, F16 sanacak

    ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza atıldı Tam Boyutta Gör
    35 kg harp başlığı taşıyabilen Süper Şimşek’in en büyük alameti farikası ise düşman sistemlerine kendisini sahte bir hedef gibi gösterebiliyor olması. CEO Demiroğlu bu konuda geçtiğimiz dönemlerde “Bir Süper Şimşek kendisini F-16, F-35 veyahut da KAAN gibi gösterebilir karşı tarafa. Radarlar onu öyle görünce hava savunma sistemlerini açacaklar. Diğer gruptaki kamikaze dronlar da arayıcı başlıklarla beraber onları yok edecekler. ANKA-3’ün veyahut da insansız hava araçlarının görevlerinden bir tanesi de koridor açıp hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek. Bunu da biz Süper Şimşek’le olsun ve diğer platformlarla olsun yapmayı planlıyoruz” demişti.

    Bu kabiliyet önemli zira, 5. nesil KAAN ile KIZILELMA ve ANKA-3 gibi eşlikçi sistemlerin ortak olarak kullanılması konsepti üzerinde çalışılıyor. Bu temel, aslında 6. nesil uçakların da önemli bir ayağı. KAAN ile birlikte görev yapacak ANKA-3, kanat altında taşıdığı Süper Şimşek ile düşmanı şaşırtarak diğer sistemlerin önünü açacak. Bu konsept, esasında karadaki küçük timlerin bir benzerinin havada oluşturulması olarak düşünülebilir. Her platform, farklı bir görevi icra ederek maksimum verimi artıracak. Son olarak Süper Şimşek, sadece taarruz anlamında değil, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinin eğitimi için de önemli bir unsur.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

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