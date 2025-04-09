TUSAŞ, ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza attı

Süper Şimşek ile tam isabet
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Düşük görünürlük yeteneğine sahip, yüksek faydalı yük kapasitesiyle donatılan ANKA 3 ile jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'in entegre çalışması; taarruzi İHA konseptimizin geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor” derken TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da “Süper Şimşek’le birlikte yalnızca hedefi değil, geleceği de tam isabetle vuruyoruz” dedi.
TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek aslında uzunca bir süredir aktif olarak kullanılıyor ancak bu kullanım daha çok hedef uçak düzeyindeydi. Süper Şimşek ile olayın rengi değişiyor.
200 kilogram ağırlığındaki Süper Şimşek, 0,8-0,9 mach hızlara ve 700 kilometrenin üzerinde menzile çıkabiliyor. Farklı konfigürasyonlarla şekillendirilebilen araçta elektronik harp, sinyal karıştırma, farklı mühimmatlar yer alabiliyor. Şimşek ailesi hem karadan atılabiliyor hem de hava araçlarıyla kullanılabiliyor.
Düşman, F16 sanacak
Bu kabiliyet önemli zira, 5. nesil KAAN ile KIZILELMA ve ANKA-3 gibi eşlikçi sistemlerin ortak olarak kullanılması konsepti üzerinde çalışılıyor. Bu temel, aslında 6. nesil uçakların da önemli bir ayağı. KAAN ile birlikte görev yapacak ANKA-3, kanat altında taşıdığı Süper Şimşek ile düşmanı şaşırtarak diğer sistemlerin önünü açacak. Bu konsept, esasında karadaki küçük timlerin bir benzerinin havada oluşturulması olarak düşünülebilir. Her platform, farklı bir görevi icra ederek maksimum verimi artıracak. Son olarak Süper Şimşek, sadece taarruz anlamında değil, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinin eğitimi için de önemli bir unsur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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