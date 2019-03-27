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Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı

Boeing, GoFly kişisel uçan araç tasarımı yarışmasında ilk beşe kalan finalistleri açıkladı. Tasarım ekipleri bu aşamadan sonra, 1 milyon dolarlık para ödülü için ter dökecekler.
1 ay
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı
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Boeing, dikine kalkış ve iniş yapan (VTOL) güvenli ve sessiz kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında ilk beşe kalan finalistleri açıkladı. Söz konusu yarışma kapsamında, her finaliste prototip geliştirilmesi için 50,000 dolar teşvik ödülü verilecek.  Yarışmada birincilik ipini göğüsleyen projeye verilecek ödül ise tam 1 milyon dolar. Gelin hep birlikte finale kalan projeleri inceleyelim.

Aeroxo: Eva Aviabike

Moskova ve Riga’da ofisleri bulunan Aeroxo ekibi, ticari düzey multikopter tasarımı alanında oldukça tecrübe sahibi bir firma. Ekip, GoFly’a havalı bir tilt-rotor (dönel motor kapağı veya sepetine sabitlenmiş bir veya birden fazla rotorun oluşturduğu itme ve taşıma kuvvetleriyle hareket eden hava taşıtı) uçan motosiklet tasarımı ile katılmış. Araç, dört sıralı kümelere takılı 16 adet pervaneye sahip. Eva Aviabike; iniş, kalkış ve düşük hız uçuşlarını sıradan bir drone gibi yapıyor. Ancak araç hızlanmaya başladığında, ön ve arkada bulunan çift kanatlar öne doğru yatarak araca kanatlı uçuş hissiyatı kazandırılıyor. Hayali görünüme sahip bir cihaz gibi gözükse de Aeroxo’nun, kanatları dikine doğru sabitlenmiş uçan bir prototipe sahip olduğu ifade ediliyor.

Dragonair: Airboard 2.0

Panama City Beach, Florida’dan seçilen proje ise uçan bir Segway platformunu andırıyor. Pilotun araç üzerinde ayakta durduğu platformda 8 adet pervane bulunuyor.  Airboard 2.0’ın altına konuşlandırılmış pervaneler iki adet kol yardımıyla idare ediliyor. Biraz korkutucu görünen aracın uçuş anı videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

 

Silverwing: S1

Hollanda’da bulunan Delft Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen araç, tilt rotor tasarımından farklı olarak tail-sitter (kuyruğundan kalkış ve kuyruğuna iniş yapan araç) tarzında tasarlanmış. Yukarıya bakar vaziyetteyken üzerine çıkılan araç dikey olarak kalkış yapıyor. Büyük bir arka kanatta bulunan kanatçıklar vasıtasıyla kontrol edilen aracın hızlanmasını müteakip normal bir kanatlı uçuşu pozisyonuna geçeceği ifade ediliyor. Henüz bu pozisyonun ne şekilde sağlanacağı tam olarak açıklanmasa da aracın ilk kalkış videosu aşağıda izlenebilir.

 

Texas A&M Harmony: Aria

Texas A&M Üniversitesi tarafından geliştirilen araç Airboard 2.0’a benzetiliyor. Ancak bu sefer pilotun oturur vaziyette bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Ters istikamette dönen iki adet koaksiyel pervaneye sahip aracın yumurta şeklinde bir kabini var. Dört tarafa doğru çıkıntı yapan denge çubukları üzerinde ve iç mekân testlerinde oldukça sarsıntısız biçimde uçan aracın, dış mekân performansı ise merak ediliyor.

Trek Aerospace: Flykart2

Diğer finalistler içinde belki de en havalı tasarıma sahip olan Flykart2, Yıldız Savaşlarından hatırladığımız A-Wing’lere de benziyor. Çekici gözüken ancak standart sayılabilecek 10 pervaneli multirotor tasarıma sahip aracın, kanatlı uçuş hissiyatı için oldukça fazla güce sahip olması gerektiği belirtiliyor.

Finalistler bir sonraki aşamada, araçların 32 km’lik uzaklığa bir insanı taşıyıp taşıyamayacağını ispatlayacak. 2020’nin ilk çeyreğinde başlayacak son deneme uçuşu sonrası ise birinci proje belirlenecek. 1 milyon dolarlık birincilik ödülünün yanında, en sessiz ve küçük araç için 250,000 dolarlık ve “Sanat alanında yenilikçi gelişme” kapsamında 100,000 dolarlık ödül dağıtılacağı belirtiliyor.


https://goflyprize.com/news/meet-the-5-winners-of-gofly-phase-ii/ Yorum Yaz
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RaptorFX 1 ay
o pervanelere birilerinin bir uzvu takılmasa bari. Ayrıca kişisel araçlarda görünen pervane değil halka içinde gizli hava basınç sistemi veya gizli pervane sistemi olur. Gerçek kişisel satılan modeller çıktığında biri demişti dersiniz.
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