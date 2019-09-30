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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, bu sefer de 737-800 NG uçaklarla sorun yaşıyor

    1996 yılında üretilmeye başlanan Amerikan Boeing firmasına ait 737-800 NG uçaklarında, gövde ile kanadın birleştiği noktada kullanılan ve pickle fork adı verilen parçada çatlak ortaya çıktı.
    31 dk.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Boeing, bu sefer de 737-800 NG uçaklarla sorun yaşıyor
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    Boeing’in yaşadığı 737 MAX sorunları henüz çözüme kavuşmamışken şirketin 737-800 NG uçaklarında da önemli bir sorun ortaya çıktı.

    1996 yılında üretilmeye başlayan 737-800 NG’lerin gövde ile kanadının birleştiği noktada kullanılan “pickle fork” adlı parçada “çatlak” sorunu baş gösterdi. Uçağın gövdesini kanatla birleştiren ve yapı üzerinde oluşan stres ile tork’u kontol eden parçanın normal şartlarda 90 bin iniş kalkışa kadar sorunsuz çalışması gerekiyor. Ancak Boeing’in yapmış olduğu bir inceleme sırasında, söz konusu parçanın 35 bin iniş kalkış sonrasında çatladığı tespit edilmiş.

    KOMO’dan Charlie Harger’in paylaştığı bilgilere göre ortaya çıkan bu hata sonrası Boeing durumu vakit kaybetmeden Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) bildirmiş. Şirketin FAA'ye gönderdiği raporda ise ilk başta bir uçakta tespit edilen hatanın daha sonra az sayıdaki farklı uçakta da tespit edildiği ifade edilmiş.

    FAA’nın risk grubunda olan uçakların derhal inceleme altına alınmasını istediği, Boeing’in de bu kapsamda sorun tespit edilen uçaklarda modifikasyonlara başladığı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

    Boeing, bu sefer de 737-800 NG uçaklarla sorun yaşıyor

    Bahsi geçen sorunla ilgili konuşan bir emekli Boeing mühendisi yaptığı açıklamada, “ Pickle fork parçasında bir çatlak oluşması çok sıra dışı bir durum. Bu parçalar, çatlak oluşmayacak biçimde üretiliyor. Ancak böyle bir sorunun uçağın servis ömrünün çok erken safhasında ortaya çıkması ise maalesef endişe verici.” ifadelerini kullanmış.

    Boeing’in web sitesinde 100’den fazla havayolu şirketinin filosunda 737-800 NG uçakları olduğu ifade ediliyor. 737 NG modelleri arasında 737-700, 7370-800 ve 737-900’ler bulunuyor.



    https://komonews.com/news/local/exclusive-unexpected-cracking-found-on-critical-boeing-737ng-equipment Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mehmedaltair 18 dk.
    Atık parçalarla mı uçak yapıyorsunuz kardeşim bu ne böyle sorun üstüne sorun.
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