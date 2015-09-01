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Boeing insansız hava araçlarını lazer ile vuracak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Boeing insansız hava araçlarını lazer ile vuracak

Artık herkesin kullanabileceği bir seviyeye inen insansız hava araçları - İHA'lar bu serbestlikten ötürü hükümetlerin çeşitli kanun düzenlemelerine muhatap oluyor. Ancak düzenlemeyi beklemek yerine kesin çözüme ulaşanlar da mevcut. 

Boeing tarafından geliştirilen Kompakt Lazer Silah Sistemi - CLWS adındaki teknoloji belirli bir mesafeden hareketli İHA'ları etkisiz hale getirebiliyor. Sistem New Mexico eyaletinde denemelere başladı. 

Denemelerde uçan bir İHA'yı sistemin etkisiz hale getirmesi 15 saniye sürüyor. Elbette filmlerdeki gibi patlamalar yaşanmıyor. Lazer silahı nesnede küçük yanıklar bırakıyor ve elektronik aksamını bozuyor. 

CLWS sistemi 4 adet Bond çantanın üst üste konması kadar yer kaplıyor ve bir dizüstü bilgisayarı ile bir Xbox 360 kontrolcüsü tarafından yönetiliyor. Hedefleme için de özel bir yazılım kullanılıyor. Yazılım otomatik hedefe kilitlendikten sonra kullanıcı kontrolü alıyor ve aracı vuruyor. 

Sistem kolayca kuruluyor ve birkaç dakika içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. CLWS sistemi 2kW seviyesinde. Bu bakımdan gerekli enerjiyi sağlama konusunda problem yaşanmıyor. Hatırlanacağı üzere Japonya'nın 2 katrilyon Watt gücündeki lazeri için dünyadaki tüm enerji tüketiminin bin katı kadar bir miktar gerekiyor. 

CLWS halen geliştirme aşamasında ve önümüzdeki yıllarda kullanıma sunulacak. Boeing ayrıca ABD deniz kuvvetlerinde kullanılan ve küçük botları vurabilecek büyük lazer sistemleri de geliştiriyor.  

http://hexus.net/ce/news/general/85976-boeing-compact-laser-weapon-destroys-drone-15-seconds/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Kapitalist sistem8n bir ayagi urunu allayop pullayip satacak diger ayagida tehlikeye neden olacagini soyleyerek gelistiridigi baska bir urun ile imha edecek..Ve hakli yada haksiz olsanizda hic bir hakk8n8z soz konusu olmayacak...
Kapitalist sistem8n bir ayagi urunu allayop pullayip satacak diger ayagida tehlikeye neden olacagini soyleyerek gelistiridigi baska bir urun ile imha edecek..V...
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kadirirdem 4 yıl
bu lazer kötü niteli adamlara geçerse bazı yapılacak şeyleri engelleye bilir bu da pek istenilmeyen şey tabiki...
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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Kapitalist sistem8n bir ayagi urunu allayop pullayip satacak diger ayagida tehlikeye neden olacagini soyleyerek gelistiridigi baska bir urun ile imha edecek..Ve hakli yada haksiz olsanizda hic bir hakk8n8z soz konusu olmayacak...
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umut_baris 4 yıl
Bu lazer insanlara karşı da kullanılabilir?
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THUGGER 4 yıl
İyi bir gelisme.
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