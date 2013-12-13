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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boeing'in HEL-MD sistemi, çoklu hedefler ile yapılan testleri başarıyla tamamladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing'in HEL-MD sistemi, çoklu hedefler ile yapılan testleri başarıyla tamamladı
ABD ordusu için Lockheed Martin, Rheinmetall, Boeing ve Northrop Grumman gibi şirketler, daha önce de birçok kez tanıttığımız gibi lazer temelli silah sistemleri üzerinde ciddi anlamda çalışma gösteriyorlar. Bu firmalardan Boeing'in hazırladığı ve mobil olarak istenilen her türlü noktaya götürülebilen HEL-MD sistemi ise, 18 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında yapılan çoklu hedef testlerini tamamlamayı başardı.
500 beygir gücündeki HEMTT aracı üzerine konumlandırılan HEL-MD sistemi, yapılan testler sırasında üzerinde yer alan 10-kW gücündeki (Lazer ışınları saniyede ortalama 186,000 mil hız ile hareket ediyor) lazer sistemiyle 90 civarında hava topunu ve insansız hava aracını etkisiz hale getirmeyi başardı. İstenildiği zaman üzerine 50-Kw ile 100-kW gücünde lazerler de takılabildiği belirtilen araç, askeri birliklerin yanına konumlandırılıyor ve buradan yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle roketlere ve top atışlarına karşı koruma sağlayabiliyor. 
Geleceğin önemli silahları arasında gösterilen lazer sistemleri, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda yakın zamanda donanma gemileri içerisine de yerleştirilecek ve daha çok savunma amaçlı olarak kullanılacak. 

http://www.businessinsider.com/army-tests-first-vehicle-mounted-laser-system-2013-12 Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl en beğenilen
habire orduya yatırım var harp çıkaracaklar yine bir yerde.
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fbkaya 5 yıl
biz 1mW lık lazerlerle uçak düşürebilen insanlarız 100kW lık lazerlerle allahbilir neler yaparız
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DaRKFoRCeS 5 yıl en beğenilen
habire orduya yatırım var harp çıkaracaklar yine bir yerde.
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JoeyBane 5 yıl
100 kW gücünü düşünemiyorum. Yıkım amaçlı..
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peske 5 yıl
Devletin desteği ile bizde araştırma-geliştirmeye baslamalıyız.
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cagan1234 5 yıl
Ya beyler aklınıza nasıl gelmedi bunlar red alertteki prizm tower işte :D
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Divinity 5 yıl
Şu anda lazer silah teknolojisinin en uygun kullanım yeri nükleer güçle çalışan destroyer tipi gemi üzerine projelendirilen versiyonları, ihtiyaç duyulan enerjinin temini, sistem ağırlığı ve soğutma sıkıntısı olmadığı için.
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batkent 5 yıl
Bilim kurgu filmleri gerçekleşmeye başlıyor...
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yc#1 5 yıl
"Lasers make superior weapons" derdi general. Oyundaki en iyi üs savunması Laser Defense Turret idi.
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ReDComrade 5 yıl
C&C Zero Hour
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Bradley Cooper 5 yıl
aklıma C&C Zero hour America Laser geldi
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darkaura 5 yıl
laserin sorunu verimliliginin cok dusuk olmasi. verilen enerjinin yuzde bir kaci laser isinini donusuyor, geri kalani aracin uzerinde isi olarka saciliyor. su an itibariyle hafif hava araclari, roketler ve iha lar disinda etkili olabilcekleri pek bir hedef yok. ilerde nasil olur bilemem.
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Thomassee 5 yıl
Önü çok açık bi alan.

İleride savunmadan çok saldırı amaçlı da kullanılabilir.
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