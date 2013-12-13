Boeing'in HEL-MD sistemi, çoklu hedefler ile yapılan testleri başarıyla tamamladı

ABD ordusu için Lockheed Martin, Rheinmetall, Boeing ve Northrop Grumman gibi şirketler, daha önce de birçok kez tanıttığımız gibi lazer temelli silah sistemleri üzerinde ciddi anlamda çalışma gösteriyorlar. Bu firmalardan Boeing'in hazırladığı ve mobil olarak istenilen her türlü noktaya götürülebilen HEL-MD sistemi ise, 18 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında yapılan çoklu hedef testlerini tamamlamayı başardı.

500 beygir gücündeki HEMTT aracı üzerine konumlandırılan HEL-MD sistemi, yapılan testler sırasında üzerinde yer alan 10-kW gücündeki (Lazer ışınları saniyede ortalama 186,000 mil hız ile hareket ediyor) lazer sistemiyle 90 civarında hava topunu ve insansız hava aracını etkisiz hale getirmeyi başardı. İstenildiği zaman üzerine 50-Kw ile 100-kW gücünde lazerler de takılabildiği belirtilen araç, askeri birliklerin yanına konumlandırılıyor ve buradan yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle roketlere ve top atışlarına karşı koruma sağlayabiliyor.

Geleceğin önemli silahları arasında gösterilen lazer sistemleri, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda yakın zamanda donanma gemileri içerisine de yerleştirilecek ve daha çok savunma amaçlı olarak kullanılacak.

http://www.businessinsider.com/army-tests-first-vehicle-mounted-laser-system-2013-12