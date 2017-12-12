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Boğaziçi Üniversitesi siber güvenlik kampı başlıyor

Siber güvenlik alanında tatmin edici bir eğitim almak isteyenler Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) tarafından düzenlenen kampa başvurabilirler.
1 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Siber dünyada güvenliği sağlamanın önemi gittikçe artıyor ve güvenlik konusunda uzmanlaşmak büyük bir avantaj. Boğaziçi Üniversitesi bu amaçla ücretsiz siber güvenlik kampları düzenlemeye başlamıştı. 2018 yılının siber güvenlik kampı duyurusu da geldi.

BUSİBER nedir?

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER), 2018 yılının ilk siber güvenlik kampını 15-20 Ocak tarihleri arasında düzenleyecek. Güvenlik kampı; yaygın kullanılan saldırı araçlarının ötesinde bunların arka planındaki mantığı öğreterek katılımcılara sağlam bir temel kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca bilişim suçları hukuku dersleriyle öğrendikleri bilgileri etik ve kanunlara uygun şekilde kullanmaları konusunda bilinçlendiriyor.

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İnternet üzerinden küçük bir sınav ile başvuru yapan adaylar ön elemeye tabi tutuluyor. Ön elemeyi geçenler ise laboratuvar ortamında bir sınava daha katılıyor. Bu sınavda en başarılı olan 5 öğrenci kampa davet ediliyor. Kamp boyunca üç öğün yemek ve yurtlarda konaklama imkânı sağlanıyor.

Siber güvenlik kampı ilk meyvelerini vermiş durumda. Kampa katılan öğrencilerden birisi A.B.D. e-devlet sistemindeki bir çift taraflı kimlik doğrulama sistemindeki açığı bularak resmi olarak teşekkür aldı.  Diğer öğrenciler ise çeşitli siber beceri yarışmalarında iyi dereceler eldi etti ve siber güvenlik sektöründeki önde şirketlerde çalışmaya başladılar. Kampa son başvuru 22 Aralık 2017 saat 23.59 olarak belirlendi.

Başvurular için


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TIME 1 yıl en beğenilen
ilgisi ,becerisi olan arkadaşlar için güzel bir fırsat .
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boğaziçi deyince aklıma bu geliyor ya.
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TIME 1 yıl en beğenilen
ilgisi ,becerisi olan arkadaşlar için güzel bir fırsat .
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boğaziçi deyince aklıma bu geliyor ya.
1 Yanıt Yanıtla +9
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sendemail 1 yıl TIME
TIME

ilgisi ,becerisi olan arkadaşlar için güzel bir fırsat .

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boğaziçi deyince aklıma bu geliyor ya.


Allah iyiliğini versin kardeşim ,bir ss ile bütün stresi aldın götürdün : ))))))

iyi forumlar dilerim. : ))))))
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