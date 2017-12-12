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Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor

Eğer Facebook ağında arkadaşlarınızın ne yaptığını takip etmek için sürekli sağ üst kısımdaki modülü kontrol ediyorsanız bugünden itibaren yerinde bulamayabilirsiniz.
1 yıl
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3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Arkadaşlarınızın ne yaptığını görebildiğiniz Facebook Ticker modülü kaldırılıyor

Facebook ana sayfanızda sağ üst kısma yerleşen ve arkadaşlarınızın son hareketlerini görebildiğiniz Ticker adındaki modül kaldırılıyor. Platform modülün kullanımına son verdi.

Önemli değişiklik

Facebook ilk faaliyete geçtiği dönemlerde kullanıcının ana sayfası daha çok arkadaşlarının neler yaptığını ve paylaşımlarını gösteren karışık bir akış listesi görünümündeydi. Kullanıcıları bu kısır döngüden kurtararak daha fazla etkileşime sokmayı isteyen Facebook, 2011 yılında büyük bir değişiklik yapmıştı.

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Yapay zeka algoritmasını devreye sokan sosyal ağ, zamana göre sıralı hareketleri bir kenara bırakarak kullanıcı ana sayfasında daha ilgili olduğunu düşündüğü gönderilere yer vermeye başladı. Arkadaşların son hareketleri ise sağ üst kısımda küçük bir modüle aktarıldı. Bu modüle Ticker adı verildi. Bu hamle o dönemde gayrı resmi bir medya haber platformuna dönüşen Twitter’ın önünü almak için yapılmıştı.

Artık yatırımlarını kullanıcıdan gelen etkileşimlere ve dolayısıyla reklamlara göre yapan Facebook, Ticker modülünün ilgi görmediğini anlayınca kaldırmakta tereddüt etmedi. Zaten kullanıcılar da artık arkadaşlarının ne yaptığını pek merak etmiyor zira bu tür etkinlikler Instagram, Snapchat gibi platformlara taşınmış durumda. Facebook artık daha çok gönderilerin öne çıktığı bir platform haline geldi. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/11/facebook-ticker-feed-killed/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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interwap 1 yıl
Bana her zaman saçma ve gereksiz gelmiştir.
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Virinom 1 yıl
Keşke zamana göre sıralı hale getirme şansımız olsa. Bir kere gördüğüm şeyi tekrar bulmak istediğimde eski yerinde olmuyor. Bunun kadar sinir bozucu bir şey yok. Sırf bu sebeple zaten artık Facebook'u sadece iletişim amaçlı kullanıyorum.
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fuckulteli 1 yıl
Masaüstü siteyi çok uzunca süre kullanmama rağmen, masaüstü siteye geçtiğimde uygulamadan farklı olarak o kısım farklı, ilgi çekici geliyordu.
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