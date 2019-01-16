Westworld mobil oyunu kapanıyor

Henüz indirmeye sunulur sunulmaz Bethesda tarafından izinsiz kod ihlali davası açılan Westworld mobil oyununun macerası kısa sürdü. Warner Bros. oyunu yayından kaldırma kararı aldı.

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Bethesda, Westworld oyununun kendi kaynak kodlarını birebir kopyaladığını ve tasarımı değiştirerek piyasaya sürdüğünü iddia ediyor. Dolayısıyla Bethesda’nın telif hakları ve ticari sırları çiğnenmiş oluyor.

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Aslında iki oyunu yapan da Behaviour Interactive stüdyosu. Muhtemelen stüdyo zamandan kazanmak için ilk oyunundaki hazır kodlarını elden geçirerek Westworld için uyarladı. Tabii bu hazır kodların kullanım hakkının Bethesda’ya ait olduğunu es geçerek.

Şikâyet dosyasına ihlal olduğu iddia edilen kodlar ve karakter parçaları eklenmiş. Ayrıca Fallout Shelter oyununda ilk dönemde mevcut olan bir hatanın bile aynen kopyalandığı ifade ediliyor.

Bethesda ve Warner Bros. geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Dava öncesinde iki firma ortak bir konuda uzlaştı. Bethesda şikayetini geri çekiyor ve bir daha bu tür bir şikâyette bulunmayacak. Warner Bros. ise oyunu kaldırma kararı aldı. 16 Mart tarihi itibariyle mağazalardan kaldırılacak ve sunucular kapatılacak. Kullanıcıların oyun içi para birimlerini harcamaları tavsiye ediliyor.