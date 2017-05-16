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Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi

Bir aydan uzun bir süre önce mahkeme kararıyla Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com, kararın kaldırılması için sürdürdüğü hukuki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz mart ayının sonunda TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından açılan dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetlerine son verilen booking.com, faaliyetlerine devam edebilmek için hukuki süreci sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket ihtiyati tedbir kararına karşı itirazlarını sürdürdüğünü belirtirken booking.com çatısı altındaki işletmelerin de kendilerine olan desteğinden bahsetti.


 
Açıklamasında, 10 Mayıs'taki duruşmada mahkeme heyetinin bir karar vermeyip duruşmayı 26 Mayıs'a ertelediğini paylaşan booking.com, ''Bu süre zarfında, Türkiye yasalarına bağlılığımızın gereği olarak, Türkiye’den sadece Türkiye içine verdiğimiz servislerimizin erişimi ihtiyaten kapalı olmaya edecektir. Ancak Türkiye’den yurtdışına olan online rezervasyon hizmetimiz ise kesintisiz sürmektedir.'' dedi.


İşletmeler de Destek Oldu 

Karara katılmadığını yineleyen şirket müşteriler için önemli bir hizmet sunduklarına dikkat çekerek ''Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz.'' derken booking.com ile işbirliği yapan pek çok işletmenin, alınan kararın ülke turizminde yarattığı etkileri göstermek adına hukuki sürece katıldığını açıkladı.


Toplamda Türkiye'de 13 binden fazla işletmeyi müşterilerle buluşturan platform; müşterilerin, işletmelerin ve Türk turizminin bu karardan zarar gördüğünü dile getirdi ve bu çerçevenin de sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine olan inançlarını sürdürdüklerini ifade etti.


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aycibin 2 yıl en beğenilen
türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm.ama hatalı politikalar yüzünden 2 yıldır yurtdışından gelen turist sayısı yarı yarıya düştü ve daha devam ediyor.bu yetmiyor gibi tam yaz sezonuna girecekken yabancıların en çok kullandığı rezervasyon yöntemini de engelleyip resmen kendi bindiğin dalı kesiyorsun.güneyde ve egede esnaf kan ağlıyor kepenk kapatıyor.siz kime çalışıyorsunuz onu söyleyin?
türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm....
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1 Yanıt Yanıtla +13
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sumituran 2 yıl sniper23
sniper23

aycibin

türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm.ama hatalı politikalar yüzünden 2 yıldır yurtdışından gelen turist sayısı yarı yarıya düştü ve daha devam ediyor.bu yetmiyor gibi tam yaz sezonuna girecekken yabancıların en çok kullandığı rezervasyon yöntemini de engelleyip resmen kendi bindiğin dalı kesiyorsun.güneyde ve egede esnaf kan ağlıyor kepenk kapatıyor.siz kime çalışıyorsunuz onu söyleyin?

Bu sitenin hedef olmasının sebebi 0 vergi ile ülkeden milyon dolarları kazanması. Booking.com ülke de ofis açıp vergi verseydi o zaman onu gerçekten savunabilirdik.


meselenin çözümü booking.com'un ofis açıp vergi vermesi değil ki. bu site sayesinde gelen turist hem ülkeye döviz getirip ülkenin cari açığının kapanmasında yardımcı oluyor , hem turizm piyasası aktif olacağından iş gücüne katkı sağlıyor , hem de piyasanın kazancı gelir getirdiğinden bu da vergiye tabi oluyor. çözüm elde edilen gelirin denetlenmesi. devlet bunun üzerinde durmalıydı siteyi kapatmakla değil.
sniper23aycibintürk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turis...
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sniper23 2 yıl aycibin
aycibin

türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm.ama hatalı politikalar yüzünden 2 yıldır yurtdışından gelen turist sayısı yarı yarıya düştü ve daha devam ediyor.bu yetmiyor gibi tam yaz sezonuna girecekken yabancıların en çok kullandığı rezervasyon yöntemini de engelleyip resmen kendi bindiğin dalı kesiyorsun.güneyde ve egede esnaf kan ağlıyor kepenk kapatıyor.siz kime çalışıyorsunuz onu söyleyin?

Bu sitenin hedef olmasının sebebi 0 vergi ile ülkeden milyon dolarları kazanması. Booking.com ülke de ofis açıp vergi verseydi o zaman onu gerçekten savunabilirdik.
aycibintürk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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SKYFALL 2 yıl
Turkiye kendi kaderini kendisi hazirladi abi aglayanlar bosuna aglamasin.
Daha beteri olur insallah.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sakti1 2 yıl SKYFALL
Türkiye'nin kötülüğünü diliyorsun, daha çok zarar görsün istiyorsun yani
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landmoon 2 yıl
o zaman facebook u da kapatsınlar , o da reklamlardan birsürü para kazanıyor ama türkiyede vergi vermiyor
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WB 2 yıl
Komisyoncu cakallar..
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St Batuhan 2 yıl
Eğer işletmeler de uygun buluyorsa bu sistemi daha neyi zorluyorlar ki? Eğer yeterli desteği görürlerse işletmelerden mahkemede lehine çıkar karar ama güven olmuyor Türkiye'de :(
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aycibin 2 yıl en beğenilen
türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm.ama hatalı politikalar yüzünden 2 yıldır yurtdışından gelen turist sayısı yarı yarıya düştü ve daha devam ediyor.bu yetmiyor gibi tam yaz sezonuna girecekken yabancıların en çok kullandığı rezervasyon yöntemini de engelleyip resmen kendi bindiğin dalı kesiyorsun.güneyde ve egede esnaf kan ağlıyor kepenk kapatıyor.siz kime çalışıyorsunuz onu söyleyin?
1 Yanıt Yanıtla +13
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sniper23 2 yıl aycibin
aycibin

türk turizmine içerden sabotaj yapılıyor.artık bunun başka açıklaması yok.türkiye gelen turistle beslenen bir ülke.en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm.ama hatalı politikalar yüzünden 2 yıldır yurtdışından gelen turist sayısı yarı yarıya düştü ve daha devam ediyor.bu yetmiyor gibi tam yaz sezonuna girecekken yabancıların en çok kullandığı rezervasyon yöntemini de engelleyip resmen kendi bindiğin dalı kesiyorsun.güneyde ve egede esnaf kan ağlıyor kepenk kapatıyor.siz kime çalışıyorsunuz onu söyleyin?

Bu sitenin hedef olmasının sebebi 0 vergi ile ülkeden milyon dolarları kazanması. Booking.com ülke de ofis açıp vergi verseydi o zaman onu gerçekten savunabilirdik.
3 Yanıt Yanıtla +5
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