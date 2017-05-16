Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi

Geçtiğimiz mart ayının sonunda TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından açılan dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetlerine son verilen booking.com, faaliyetlerine devam edebilmek için hukuki süreci sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket ihtiyati tedbir kararına karşı itirazlarını sürdürdüğünü belirtirken booking.com çatısı altındaki işletmelerin de kendilerine olan desteğinden bahsetti.





Açıklamasında, 10 Mayıs'taki duruşmada mahkeme heyetinin bir karar vermeyip duruşmayı 26 Mayıs'a ertelediğini paylaşan booking.com, ''Bu süre zarfında, Türkiye yasalarına bağlılığımızın gereği olarak, Türkiye’den sadece Türkiye içine verdiğimiz servislerimizin erişimi ihtiyaten kapalı olmaya edecektir. Ancak Türkiye’den yurtdışına olan online rezervasyon hizmetimiz ise kesintisiz sürmektedir.'' dedi.





İşletmeler de Destek Oldu

Karara katılmadığını yineleyen şirket müşteriler için önemli bir hizmet sunduklarına dikkat çekerek ''Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz.'' derken booking.com ile işbirliği yapan pek çok işletmenin, alınan kararın ülke turizminde yarattığı etkileri göstermek adına hukuki sürece katıldığını açıkladı.





Toplamda Türkiye'de 13 binden fazla işletmeyi müşterilerle buluşturan platform; müşterilerin, işletmelerin ve Türk turizminin bu karardan zarar gördüğünü dile getirdi ve bu çerçevenin de sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine olan inançlarını sürdürdüklerini ifade etti.