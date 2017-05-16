Booking.com'un itirazları sürüyor: Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi

Geçtiğimiz mart ayının sonunda TÜRSAB(Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından açılan dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetlerine son verilen booking.com, faaliyetlerine devam edebilmek için hukuki süreci sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket ihtiyati tedbir kararına karşı itirazlarını sürdürdüğünü belirtirken booking.com çatısı altındaki işletmelerin de kendilerine olan desteğinden bahsetti.
İşletmeler de Destek Oldu
Karara katılmadığını yineleyen şirket müşteriler için önemli bir hizmet sunduklarına dikkat çekerek ''Türk müşterilerimizin tüm dünyada açık ve şeffaf konaklama seçeneklerine ulaşmasına ve bunları kıyaslamasına imkan tanıyan bir online rezervasyon sitesi ve teknolojisi geliştiricisi olarak, ihtiyati tedbir kararına katılmadığımızı yinelemek isteriz.'' derken booking.com ile işbirliği yapan pek çok işletmenin, alınan kararın ülke turizminde yarattığı etkileri göstermek adına hukuki sürece katıldığını açıkladı.
Toplamda Türkiye'de 13 binden fazla işletmeyi müşterilerle buluşturan platform; müşterilerin, işletmelerin ve Türk turizminin bu karardan zarar gördüğünü dile getirdi ve bu çerçevenin de sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine olan inançlarını sürdürdüklerini ifade etti.
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meselenin çözümü booking.com'un ofis açıp vergi vermesi değil ki. bu site sayesinde gelen turist hem ülkeye döviz getirip ülkenin cari açığının kapanmasında yardımcı oluyor , hem turizm piyasası aktif olacağından iş gücüne katkı sağlıyor , hem de piyasanın kazancı gelir getirdiğinden bu da vergiye tabi oluyor. çözüm elde edilen gelirin denetlenmesi. devlet bunun üzerinde durmalıydı siteyi kapatmakla değil.
Bu sitenin hedef olmasının sebebi 0 vergi ile ülkeden milyon dolarları kazanması. Booking.com ülke de ofis açıp vergi verseydi o zaman onu gerçekten savunabilirdik.