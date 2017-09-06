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Booking'in yerli rakibi otelz.com büyük bir yatırım aldı

Yerli otel rezervasyon servislerinden otelz.com 13 milyon TL tutarında yatırım aldı. Bu yatırım sonucu otelz.com hizmetlerini küresel çapta genişletmeyi hedefliyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Booking'in yerli rakibi otelz.com büyük bir yatırım aldı

Booking’in ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulmasının ardından yerli sitelere olan talep arttı. Bu dönemde öne çıkan sitelerden Otelz.com yüklü miktarda yatırım aldı. Sankonline'ın 11 Milyon TL ile hakim katılım sağladığı yatırım turuna Howzat Partners ve mevcut ortaklar da 2 milyon TL ile iştirak ettiler.

Toplamda 13 milyon TL’lik yatırım alan otelz.com yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda teknolojik altyapı geliştirilecek ve küresel çapta bilinirliğin arttırılması adına çalışmalar yapılacak.

Booking’in faaliyetlerinin durdurulmasından sonra yerli otellerin yabancı ziyaretçi sayısında gözle görülür bir azalma yaşandı. Otelz.com otelcilerin bu zararını minimum seviyeye çekmek için çalışmalar yürütüyor. Otelz.com üzerinden tıpkı Booking’de olduğu gibi ön ödemesiz rezervasyon yapılabiliyor.


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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Site booking.com çakması olmuş. Booking.com un neden engellendiği de belli oldu böylece. Gerçi yurt için de tatil yapmadığım için beni etkilemiyordu. Asla kullanmayacağım ve tanıdıklarıma da kullandırmayacağım bir site olmuş. Umarım en kısa zamanda batarlar da 13 TL ye tamah edecek hale gelirler.
Site booking.com çakması olmuş. Booking.com un neden engellendiği de belli oldu böylece. Gerçi yurt için de tatil yapmadığım için beni etkilemiyordu. Asla kulla...
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skythunderr 1 yıl
farkindamisiniz Paypal in yerine Ipara, Booking yerine de bunu getiriyorlar. simdi anlasildi niye banladiklari, kesin bunlar malum kisilerin firmalaridir.
1 Yanıt Yanıtla +19
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K_Spartakus 1 yıl
İsterse başka site kursunlar sonuç olarak benim için hiç farketmeyecek çünkü kendi ülkemde kazık yiyorsam dört yıldır booking sayesinde ucuz ve kaliteli tatil yaptım ve yurtdışında kazıklanmadan tatilimi gerçekleştirdim .
Her zaman ilk ve tek tercihim booking tır .
İsterse başka site kursunlar sonuç olarak benim için hiç farketmeyecek çünkü kendi ülkemde kazık yiyorsam dört yıldır booking sayesinde ucuz ve kaliteli tatil y...
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Alfredo 1 yıl
seo başlığı gaza gelmeyin.
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snomask 1 yıl
13 milyon liralık yatırım yapılacak ne var bu online sitede?
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Alfredo 1 yıl
Seo çalışmasına benzeyen bir başlık.
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ahnksqualt 1 yıl
booking ve ülke yerli sermayesine karşı çıkanlar
Sanki şirket elemanları gibi yorum yapmış birde basmışlar birbirlerine beğeniyi :)
Filmleri vizyonda
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caneycaney 1 yıl
booking kullanmaya devam
genius üyeyim indirimin yanında ayrıcalıklar da var
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asig 1 yıl
büyük yatırım dediği ne acaba :D
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skythunderr 1 yıl
farkindamisiniz Paypal in yerine Ipara, Booking yerine de bunu getiriyorlar. simdi anlasildi niye banladiklari, kesin bunlar malum kisilerin firmalaridir.
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YesimCirakli 1 yıl
Basit bir VPN yazılımı ile booking.com kullanarak Türkiye içinde tatil planlarımı sürdürmeye devam ediyorum. Çünkü bu şekilde vaadedilen hizmeti alıyorum. Beğenmezsem kötü yorumda bulunuyorum. Oteller bundan çok korktukları için az bir farka daha pahalı bile olsa direk rezervasyon yerine booking.com dan rezervasyon yapıyorum ki kaliteli hizmet almaya devam edeyim.
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mserifoglu 1 yıl en beğenilen
Site booking.com çakması olmuş. Booking.com un neden engellendiği de belli oldu böylece. Gerçi yurt için de tatil yapmadığım için beni etkilemiyordu. Asla kullanmayacağım ve tanıdıklarıma da kullandırmayacağım bir site olmuş. Umarım en kısa zamanda batarlar da 13 TL ye tamah edecek hale gelirler.
Yanıtla +21
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K_Spartakus 1 yıl
İsterse başka site kursunlar sonuç olarak benim için hiç farketmeyecek çünkü kendi ülkemde kazık yiyorsam dört yıldır booking sayesinde ucuz ve kaliteli tatil yaptım ve yurtdışında kazıklanmadan tatilimi gerçekleştirdim .
Her zaman ilk ve tek tercihim booking tır .
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