Booking'in yerli rakibi otelz.com büyük bir yatırım aldı

Booking’in ülkemizdeki faaliyetlerinin durdurulmasının ardından yerli sitelere olan talep arttı. Bu dönemde öne çıkan sitelerden Otelz.com yüklü miktarda yatırım aldı. Sankonline'ın 11 Milyon TL ile hakim katılım sağladığı yatırım turuna Howzat Partners ve mevcut ortaklar da 2 milyon TL ile iştirak ettiler.

Toplamda 13 milyon TL’lik yatırım alan otelz.com yurtdışında büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda teknolojik altyapı geliştirilecek ve küresel çapta bilinirliğin arttırılması adına çalışmalar yapılacak.

Booking’in faaliyetlerinin durdurulmasından sonra yerli otellerin yabancı ziyaretçi sayısında gözle görülür bir azalma yaşandı. Otelz.com otelcilerin bu zararını minimum seviyeye çekmek için çalışmalar yürütüyor. Otelz.com üzerinden tıpkı Booking’de olduğu gibi ön ödemesiz rezervasyon yapılabiliyor.