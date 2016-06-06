Boom Beach’in yeni güncellemesi ile oyuna dostluk savaşları geliyor

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Supercell’in sevilen oyunlarından Boom Beach, sonunda uzunca bir süredir beklenen bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar, klan içindeki arkadaşlarının üssüne saldırabilecek veya saldırı alabilecek.

Dostluk savaşı olacağından bu mücadelelerde herhangi bir kayıp ya da kazanç olmuyor elbette ancak oyunu yeniden çekici kılabilecek nitelikte bir ekleme olmuş gerçekten. Saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir kullanıcının konuşma penceresinin üstünde yer alan challange butonuna tıklaması gerekiyor. Saldırı bekleyen kullanıcıya herhangi bir klan üyesi saldırı gerçekleştirebiliyor.

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Bunun yanı sıra yeni bir birlik türü de oyuna kazandırılmış. Saldırdığınız üsteki tüm binaları hareketsiz bırakan bir saldırı yapan bu karakter, mücadele taktiklerine yeni bir boyut kazandıracak cinsten olmuşa benziyor. Oyunda ödüllerde ve derecelerde küçük düzenlemeler de yapılmış.

Boom Beach Android bağlantısı: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.boombeach&hl=tr



Boom Beach iOS bağlantısı: https://itunes.apple.com/us/app/boom-beach/id672150402?mt=8

