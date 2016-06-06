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Boom Beach’in yeni güncellemesi ile oyuna dostluk savaşları geliyor

Boom Beach, yenilikler ile oyuncuları bağlayıcı adımlar atmaya devam ediyor. Son güncelleme ile artık arkadaşlarınızın üssüne saldırı yapabileceksiniz.
2 yıl
5,7b
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5
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Boom Beach’in yeni güncellemesi ile oyuna dostluk savaşları geliyor
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Supercell’in sevilen oyunlarından Boom Beach, sonunda uzunca bir süredir beklenen bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar, klan içindeki arkadaşlarının üssüne saldırabilecek veya saldırı alabilecek.

Dostluk savaşı olacağından bu mücadelelerde herhangi bir kayıp ya da kazanç olmuyor elbette ancak oyunu yeniden çekici kılabilecek nitelikte bir ekleme olmuş gerçekten. Saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir kullanıcının konuşma penceresinin üstünde yer alan challange butonuna tıklaması gerekiyor. Saldırı bekleyen kullanıcıya herhangi bir klan üyesi saldırı gerçekleştirebiliyor.

Boom Beach’in yeni güncellemesi ile oyuna dostluk savaşları geliyor
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Bunun yanı sıra yeni bir birlik türü de oyuna kazandırılmış. Saldırdığınız üsteki tüm binaları hareketsiz bırakan bir saldırı yapan bu karakter, mücadele taktiklerine yeni bir boyut kazandıracak cinsten olmuşa benziyor. Oyunda ödüllerde ve derecelerde küçük düzenlemeler de yapılmış.


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wolf silver 2 yıl
Boom beach severim. Bu güncelleme güzel olmuş. Özelikle artık mavi rengi biraz daha hakim olmuş..
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joyberk 2 yıl
"hay day" hariç tüm supercell oyunlarını oynarım. hay day çiftlik oyunu ve daha çok hanımlara hitap ettiği için bıraktım :))
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interwap 2 yıl
Reklam mı?
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ercet67 2 yıl
boom beach 100 de 100 turkce. challange diye yazmaniza gerek yok. MEYDAN OKU butonu yaziyor. kucuk bir bilgilendirme yapayim dedim..
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Captain_Ivy 2 yıl
Hiç bulaşmadım bu oyuna, COC gibi birşey mi bu da?
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