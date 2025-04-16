Apple, hata düzeltmeleri içeren iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı

iOS 18.4.1, kablosuz CarPlay bağlantı sorununu gideriyor
iOS 18.4, bazı iPhone’larda silinen uygulamaların geri yüklenmesi ve CarPlay bağlantı sorununu ortaya çıkarmıştı. iOS 18.4.1 sürüm notlarında, kablosuz CarPlay bağlantısını engelleyen sorunun düzeltildiği açıkça belirtilirken, diğer soruna ilişkin bir açıklama yer almıyor.
Apple, şu anda iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemelerini test ediyor. iOS 18.5'in Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)