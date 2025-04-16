Apple, hata düzeltmeleri içeren iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 16 Nisan’da tüm cihazları için yazılım güncellemesi yayınladı. iPhone’lar için iOS 18.4.1 sürümü, CarPlay değil önemli hata düzeltmeleriyle birlikte güvenlik güncellemeleri içeriyor.

iOS 18.4 hatası silinen iPhone uygulamalarını geri getiriyor 2 hf. önce eklendi

iOS 18.4.1, kablosuz CarPlay bağlantı sorununu gideriyor

iOS 18.4, bazı iPhone’larda silinen uygulamaların geri yüklenmesi ve CarPlay bağlantı sorununu ortaya çıkarmıştı. iOS 18.4.1 sürüm notlarında, kablosuz CarPlay bağlantısını engelleyen sorunun düzeltildiği açıkça belirtilirken, diğer soruna ilişkin bir açıklama yer almıyor.

Apple, şu anda iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemelerini test ediyor. iOS 18.5'in Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor.

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iOS Haberleri

iPhone'lar için iOS 18.4.1 güncellemesi yayınlandı