Avrupa’da Galaxy S23 serisi için One UI 7 güncellemesi çıktı

One UI 7, Galaxy S23 için Avrupa’ya geldi
- S911BXXU8DYD9 – Galaxy S23
- S916BXXU8DYD9 – Galaxy S23 Plus
- S918BXXU8DYD9 – Galaxy S23 Ultra
Bu güncelleme aynı zamanda Nisan 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. öylece kullanıcılar hem yeni özelliklere kavuşacak hem de güvenlik açısından cihazlarını güncel tutmuş olacak. Öte yandan Galaxy S23 serisi, geçtiğimiz hafta Güney Kore One UI 7.0 güncellemesini almaya başlamıştı.
One UI 7.0 güncellemesi, tasarımsal anlamda önemli değişiklikler içeriyor. Yenilenen uygulama simgeleri, yeni widget tasarımları ve ana ekran/kilit ekranı için bol miktarda yeni widget seçeneği, daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, yeni pil simgesi ve şarj animasyonu ile geliştirilmiş. Elbette yenilenmiş Galaxy AI özellikleri de güncellemenin öne çıkanlarından.
Galaxy S23 sahipleri, cihazlarında Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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