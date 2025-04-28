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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 serisi kullanıcılarını sevindiren önemli bir adım attı. İki beta sürümünün ardından, Avrupa genelinde Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modelleri için Android 15 tabanlı kararlı One UI 7.0 güncellemesini resmen yayınladı. Güncellemenin çok yakında Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

One UI 7, Galaxy S23 için Avrupa’ya geldi

Tam Boyutta Gör İlk etapta Beta programına kayıt olanlar için yayınlanan kararlı One UI 7.0 güncellemesinin boyutu Beta kullanıcıları için yaklaşık 900 MB. Beta programına katılmayan kullanıcılar için ise yaklaşık 5 GB büyüklüğünde kapsamlı bir güncelleme paketinin hazırlandığı belirtiliyor. Güncellemenin sürümü ise şu şekilde:

S911BXXU8DYD9 – Galaxy S23

S916BXXU8DYD9 – Galaxy S23 Plus

S918BXXU8DYD9 – Galaxy S23 Ultra

Bu güncelleme aynı zamanda Nisan 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. öylece kullanıcılar hem yeni özelliklere kavuşacak hem de güvenlik açısından cihazlarını güncel tutmuş olacak. Öte yandan Galaxy S23 serisi, geçtiğimiz hafta Güney Kore One UI 7.0 güncellemesini almaya başlamıştı.

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One UI 7.0 güncellemesi, tasarımsal anlamda önemli değişiklikler içeriyor. Yenilenen uygulama simgeleri, yeni widget tasarımları ve ana ekran/kilit ekranı için bol miktarda yeni widget seçeneği, daha akıcı animasyonlar ve geçiş efektleri, yeni pil simgesi ve şarj animasyonu ile geliştirilmiş. Elbette yenilenmiş Galaxy AI özellikleri de güncellemenin öne çıkanlarından.

Galaxy S23 sahipleri, cihazlarında Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir.

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Avrupa’da Galaxy S23 serisi için One UI 7 güncellemesi çıktı