Borderlands 3 resmi olarak duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Gearbox Software, 28 -31 tarihleri arasında düzenlenen PAX East etkilinliği sırasında Borderlands 3 oyununun resmi duyurusunu yaptı. Uzun bir süredir gündemde olan oyun kapsamında geçtiğimiz haftalar içinde de farklı trailerlar ile paylaşımlar yapılmaya başlanmıştı.

Yayınlanan tanıtım videosu, oyunun uzun bir süredir beklenen devamını da meraklılarına kısa bir şekilde tanıtmış oluyor. Oyun içi görüntülerden oluşan videoda; eski oyundan karakterler olduğu kadar yeni karakterleri de görebiliyoruz. Abartılı sayıda silahın olacağı aşikâr olan oyunda, Mech tarzı silahlı robotlar da bulunacakmış gibi duruyor. Oyunun geçeceği birçok alanın da paylaşıldığı videoda; bataklık ve çöl gibi lokasyonların yanında gökdelenlerle dolu şehir alanlarında da düşman avlayacakmışız gibi gözüküyor.

Etkinlik kapsamında, Gearbox tarafından herhangi bir çıkış tarihi bilgisi verilmemiş olsa da oyunla ilgili daha çok paylaşımın yapılacağı 3 Nisan tarihinde firma oyunu yayınlayacağı tarih ile ilgili bir sürpriz yapabilir. Oyunun hangi platformlara geleceğinin de henüz bilinmediğini belirtmemiz gerekiyor.

Gearbox eski oyunları unutmamış

Gearbox ise bu arada boş durmuyor. the Borderlands: The Handsome Collection 3 Nisan’da 4K güncellemesi alacak ve aynı gün Borderlands: Game of the Year sürümü PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanmış olacak. 20 dolara satılacak Borderlands: Tiny Tina’s Robot Tea party adlı kart oyununun da duyurusunu yapan firma, yaz aylarında ise Borderlands 2 VR için ücretsiz bir güncelleme yayınlayacak.

Son olarak sizleri, aksiyonu bol Borderlands 3 tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.engadget.com/2019/03/28/borderlands-3-announced/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl