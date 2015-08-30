Borderlands beyaz perde yolunda

Resident Evil ve Silent Hill gibi birkaç istisna dışında oyun dünyasından sinemaya uyarlanan filmler bugüne kadar genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da, oyun dünyası Hollywood'un potansiyel seriler için kaynak arayışında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Assassin's Creed, Warcraft ve Uncharted gibi yapım aşamasında olan oyun uyarlamalarına şimdi de Borderlands katıldı.



Gearbox Software stüdyosu tarafından geliştirilen ve son yılların en başarılı FPS serileri arasında yer alan Borderlands'i beyaz perdeye taşımak için çalışmalara başlayan Lionsgate stüdyosu, sevilen oyunu sinemaya uyarlamaları için Iron Man ve X-Men gibi başarılı serilerin yapımcıları olan Ari ve Avi Arad'ı görevlendirdi.



Western ve bilim-kurgu unsularını başarıyla harmanlayan ve sinema dünyasına oldukça uygun muzip bir yapıya sahip olan Borderlands serisi, Pandora adını taşıyan terk edilmiş bir gezegende geçiyor ve acımasız bir firmaya karşı mücadele veren asilerin hikayesini anlatıyor.



Oyunun cesur tavrını koruyacağını söyleyen Lionsgate'in Borderlands filmi için, 18 yaş sınırına sahip olduğu halde oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Mad Max: Fury Road'u örnek alacağı söyleniyor. Açlık Oyunları serisinin bu yıl sona erecek olmasıyla birlikte en önemli serisini kaybedecek olan Lionsgate'in yeni bir seri için arayışta olduğu ve zaman kaybetmeden Borderlands için hazırlıklara başlayacağı belirtiliyor.



http://variety.com/2015/film/news/borderlands-videogame-movie-lionsgate-1201580303/