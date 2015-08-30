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Borderlands beyaz perde yolunda

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Borderlands beyaz perde yolunda
  Resident Evil ve Silent Hill gibi birkaç istisna dışında oyun dünyasından sinemaya uyarlanan filmler bugüne kadar genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da, oyun dünyası Hollywood'un potansiyel seriler için kaynak arayışında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Assassin's Creed, Warcraft ve Uncharted gibi yapım aşamasında olan oyun uyarlamalarına şimdi de Borderlands katıldı.
Gearbox Software stüdyosu tarafından geliştirilen ve son yılların en başarılı FPS serileri arasında yer alan Borderlands'i beyaz perdeye taşımak için çalışmalara başlayan Lionsgate stüdyosu, sevilen oyunu sinemaya uyarlamaları için Iron Man ve X-Men gibi başarılı serilerin yapımcıları olan Ari ve Avi Arad'ı görevlendirdi.
 
Borderlands beyaz perde yolunda

Western ve bilim-kurgu unsularını başarıyla harmanlayan ve sinema dünyasına oldukça uygun muzip bir yapıya sahip olan Borderlands serisi, Pandora adını taşıyan terk edilmiş bir gezegende geçiyor ve acımasız bir firmaya karşı mücadele veren asilerin hikayesini anlatıyor.
Oyunun cesur tavrını koruyacağını söyleyen Lionsgate'in Borderlands filmi için, 18 yaş sınırına sahip olduğu halde oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Mad Max: Fury Road'u örnek alacağı söyleniyor. Açlık Oyunları serisinin bu yıl sona erecek olmasıyla birlikte en önemli serisini kaybedecek olan Lionsgate'in yeni bir seri için arayışta olduğu ve zaman kaybetmeden Borderlands için hazırlıklara başlayacağı belirtiliyor.

http://variety.com/2015/film/news/borderlands-videogame-movie-lionsgate-1201580303/ Yorum Yaz
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tricore 3 yıl
sioner
Kaliteli bir ekiple yapılırsa mad max gibi süper bir film ortaya çıkabilir.

tam aklımdan o geçiyordu
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Redunay 3 yıl
Kaliteli bir ekiple yapılırsa mad max gibi süper bir film ortaya çıkabilir.
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apodur 3 yıl
bence güzel bir oyun güzelde bir film olacak.
şimdiye kdar en hayal kırıklığı yapan Far Cry oyunu süper ama filmin yaptılar çok kötü.
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NaneLimoni 3 yıl
Mad max gibi olur
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0MG90 3 yıl
Resident Evil filmi oyunuyla alakasız biraz karakterler olarak ama yinede güzel. Milla Jovovich için izlenir.
Borderlands'i de görmek güzel olur.
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Kartal Göz 3 yıl
Muhtemelen yine oyunun adını sanını kullanıp oyunuyla alakasız, farklı isimde karakterleri koyup farklı bir senaryoda gideceklerdir. Böyle olacaksa gelmesin.
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THUGGER 3 yıl
Guzel olur
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Lazeran 3 yıl
ilk oyunu oynamadım ama ikinci oyunun hikayesi muhteşem eğlenceliydi ama oyunun %80ni canavar keserek yürümekten ibaret olduğundan nasıl bir film çıkar merak etmiyor değilim açıkcası. Yani demek istediğim main story görevlerini yaparken canavar kesme ve yürüme kısımlarını atlarsanız tüm sinematikler konuşmalar toplamda 10dk anca sürer hatta 1.5 saatte speedrun yapanlar var oyunu.
Eğer sadece borderlands 1 veya 2 konu alınacaksa bilemiyorum ama 1, 2 ve pre-sequel konu alınırsa sadece sinematiklerini izlemek sanırım bir film süresinden çok daha fazlasını tutar diye düşünüyorum ama 100lerce farklı sahneye hiç durmak bitmeyen patlamalara seyirci ne kadar dayanır bilemiyorum.
2. oyunu VHM TVHM UVHM OP8 olmak üzere 11 kere bitirmiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim oyunun öyle derin konusu falan yok üstte bahsettiğim tüm 10dklık sinematiği youtubeda kolaylıkla bulabilirsiniz ve bu 10dknın 7dksı karakter introsudur 2dksı başlandıç videosu son 1dksı da oyunun sonunda izlediğiniz tek senaryosu olan sinematikdir. Açıkcası nasıl bir şey çıkacağı konusunda bir tahmin yürütmek neredeyse imkansız. Bakalım merakla bekliyoruz.
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DeidaraSanji 3 yıl
İlk oyunu oynamadım ama ikinci oyunun filmi (Eğer Age Of Ultron gibi kocaman konuyu tek filme sığdırmaya çalışıp sıçmazlarsa) şahane olur be :D
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2K 3 yıl
İkinci fena değil hikaye olarak ama ilk oyunun düzgün bir konusu yok fakat gişede başarılı olabilir, başka bir gezegende geçen komik ve aksiyon dolu bir filmi görmek isterim.
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