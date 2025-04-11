Amazon'un Tomb Raider dizisi krize girdi; Proje rafa kaldırılabilir

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler serileri arasında yer alan Tomb Raider'ın haklarını alan Amazon, live-action bir dizi uyarlaması için hazırlıklara başlamış, bu projeyi hazırlaması için de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) ile anlaşmıştı.

En son bu projeden haber aldığımızda, Waller-Bridge ve yapım ekibi yeni Lara Croft'larının kim olacağına karar vermek için oyun seçmelerine başlamıştı. O dönemde gelen haberlerde, rol için Sophie Turner ve Lucy Boynton ile görüşüldüğü söyleniyordu. Artık casting sürecine geçilmiş olması, yakında bu dizinin prodüksiyonuna başlanacağı şeklinde yorumlandı. Ancak öyle olmadı. Aradan neredeyse altı ay geçmesine rağmen bu projeden bir daha haber alamadık. Bugün gelen haberler, bu sessizliğin sebebini ortaya çıkardı.

Tomb Raider Dizisi Rafa Kaldırılabilir

Daily Mail tarafından edinilen bilgilere göre senaryoların bir türlü tamamlanamaması Tomb Raider dizisini krize sokmuş durumda. Öyle ki dizinin hepten iptal edilmesi bile gündemde.

Yine Daily Mail'ın haberine göre, Lara Croft için anlaşılmak üzere Sophie Turner da aradan geçen sürede projeden ayrılmış olabilir. Zira şu anda Turner için başka projeler gündemde.

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Hollywood içinden bilgi aktaran önemli isimlerden biri olan Matthew Belloni, geçtiğimiz ay yayınladığı bir yazda Tomb Raider dizisinin senarist ekibinin birkaç kez değiştiğini ve sırf bu hazırlık sürecinde projeye 10 milyonlarca dolar harcandığını söylemişti. Daily Mail'ın haberiyle birlikte bu da büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Bu yüzden şimdi Amazon'un bu kan kaybını durdurmak istemesi çok da şaşırtıcı değil.

Phoebe Waller-Bridge öncülüğünde hazırlanan bu versiyon artık tehlikeye girmiş durumda ama olur da bu proje iptal edilirse, Amazon ileride farklı bir ekiple şansını yeniden deniyebilir. Zira Tomb Raider, Amazon'un elindeki en kıymetli fikri mülkiyetler arasında yer alıyor.

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