Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı

ABD merkezli ses ekipmanı üreticisi Bose, mevcut kulaklıklarından daha iyi gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni Noise Cancelling Headphone 700 model kablosuz kulaklığını tanıttı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,5b
2
7
Çevre Birimleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Eğer bir kulaklıkta gürültü engelleyici özellik arıyorsanız, karşınıza çıkan ilk markalardan birinin Bose olduğunu söylemek mümkün. Zira şirketin çok iyi işler çıkaran ve oldukça popüler olan birçok gürültü engelleyici kulaklık modeli mevcut. Bunlara 399 dolarlık fiyat etiketiyle kablosuz Noise Cancelling Headphone 700 de eklendi.

Daha iyi bir ses yalıtımı

Noise Cancelling Headphone 700 aslında şirketin piyasayada olan QC35 modelinin yeni bir versiyonu değil. Bu modele kıyasla çok daha modern bir görünümü olan kulaklık, 20 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. USB Type-C bağlantı noktası ile şarj edilebilen cihazın Google Asistan, Siri veya Alexa desteğinin de mevcut olduğunu belirtelim.
Bose, ayrıca bu yeni kulaküstü kulaklık modelinde dört mikrofon olduğunu ve gürültü engelleme özelliği ile birlikte üstün bir ses yalıtımı yaptığını belirtiyor. Bu da özellikle gürültülü bir yerde telefon görüşmesi yapıyorsanız, sizin ve karşı tarafın net bir ses alacağı anlamına geliyor. Şirketin, 20 Haziran tarihinden itibaren siparişleri göndermeye başlayacağını da belirtmeden geçmeyelim. Ülkemize ne zaman geleceği ve nasıl bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.theverge.com/2019/5/29/18644135/bose-noise-cancelling-headphones-700-price-release-date-specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
insanikamil 1 hf.
hemen gidip yarın almalıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 hf.
QC35'ten daha mı iyi acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 hf. V4LKyR
Hayır değil. Bunlar bir model altı olanlar ve rakibi o model değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozakin70 1 hf.
Tasarımcıyı Sony’den almışlar anlaşılan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sipihrz 1 hf.
Sony nin kulaklıklarina benzemiş. QC3 ler harika duruyorda Bose larin hepsi çok pahalı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün fiyatı açıklandı 1 hf. Excel'in iOS sürümüne resimden veri ekleme özelliği geldi 1 hf. Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo 1 hf. Google Haritalar artık restoranlardaki en iyi yemek seçeneklerini gösterecek 1 hf. Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi 1 hf. Olmaması gereken bir yerde bulunan gezegen tespit edildi 1 hf. İnsan elinin dokunma hissiyatını taklit eden eldiven geliştirildi 1 hf. Death Stranding, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek 1 hf. 119 yıllık Güneş tutulması görüntüleri yayınlandı 1 hf. Jaguar XJ üretimi Temmuz'da sona eriyor, elektrikli versiyon 2020'de gelecek 1 hf. Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında 1 hf. Captain Price geri dönüyor! Call of Duty: Modern Warfare duyuruldu 1 hf. 49TL değerindeki Obduction oyunu GOG mağazasında ücretsiz 1 hf. Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme 1 hf. Xbox Game Pass resmen PC için duyuruldu 1 hf. Xbox Live Gold Haziran 2019 oyunları açıklandı 1 hf. HTC U11 için Android Pie güncellemesi yayınlandı 1 hf. Binance borsası kaldıraçlı işlemlere başlıyor 1 hf. NASA'dan 'nükleer roket' çalışmalarına 125 milyon dolar yatırım 1 hf. Google Pixel 4 çift selfie kamerası ile gelebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı Sonraki Redmi K20 Pro, bazı ülkelere Poco F2 ve Mi 9T olarak sunulacak 1 hf. Apple'ın Çin'deki satışlarında büyük düşüş yaşanıyor 1 hf. Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli bir şirkete satıldı 1 hf. Meizu'nun üç arka kameralı ilk telefonu Meizu 16Xs tanıtıldı 1 hf. Çin’den kritik atak: Nadir element tedariği kısıtlanıyor mu? 1 hf. Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz" 1 hf. Hyundai'de bir ilk: Koreli üretici çift katlı elektrikli otobüsünü tanıttı 1 hf. Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya güzel haber 1 hf. Apple, Google, Microsoft ve WhatsApp'tan şifreli sohbetlere erişim önerisine itiraz 1 hf. NASA, Ay’a göndermeyi planladığı astronotları sualtında eğitiyor 1 hf. Twitter canlı yayınlarına artık konuk alınabilecek 1 hf. Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek 1 hf. Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı 1 hf. Robot süpürgeler el ele veriyor 1 hf. Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu 1 hf. Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte İtalyan üreticinin ilk hibrit süper otomobili 1 hf. NXP Semiconductor önemli bir satın alma yapıyor 1 hf. Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor 1 hf. Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li bazı kurumlar yasağı kaldırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u
DonanımHaber
BİR MEMURUN SERZENİŞİ "9 GÜN NE ÇABUK
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim