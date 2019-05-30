Bose, gürültü engelleyici özelliğe sahip yeni kulaklığını tanıttı

Eğer bir kulaklıkta gürültü engelleyici özellik arıyorsanız, karşınıza çıkan ilk markalardan birinin Bose olduğunu söylemek mümkün. Zira şirketin çok iyi işler çıkaran ve oldukça popüler olan birçok gürültü engelleyici kulaklık modeli mevcut. Bunlara 399 dolarlık fiyat etiketiyle kablosuz Noise Cancelling Headphone 700 de eklendi.

Daha iyi bir ses yalıtımı

Noise Cancelling Headphone 700 aslında şirketin piyasayada olan QC35 modelinin yeni bir versiyonu değil. Bu modele kıyasla çok daha modern bir görünümü olan kulaklık, 20 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. USB Type-C bağlantı noktası ile şarj edilebilen cihazın Google Asistan, Siri veya Alexa desteğinin de mevcut olduğunu belirtelim.

https://www.theverge.com/2019/5/29/18644135/bose-noise-cancelling-headphones-700-price-release-date-specs

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Bose, ayrıca bu yeni kulaküstü kulaklık modelindeolduğunu ve gürültü engelleme özelliği ile birlikteyaptığını belirtiyor. Bu da özellikle gürültülü bir yerde telefon görüşmesi yapıyorsanız, sizin ve karşı tarafınanlamına geliyor. Şirketin,tarihinden itibaren siparişleri göndermeye başlayacağını da belirtmeden geçmeyelim.ne zaman geleceği ve nasıl birile satışa sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.