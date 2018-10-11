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Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı

Boston Dynamics, uzun süredir üzerinde çalıştığı insansı robotu Atlas'ın yeni görüntülerini paylaştı. Atlas kütüğün üstünde zıplayıp basamakları tırmanarak parkuru tamamlayabiliyor.
7 ay
81,7b
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44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı
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Google tarafından geçtiğimiz yıl Japon teknoloji devine Softbank'a satılan robot üreticisi Boston Dynamics, meşhur insansı robotu Atlas üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Atlas'ın kaydettiği her bir aşamayı takipçileriyle paylaşan şirket bugün robotla ilgili yeni görüntüleri YouTube kanalı üzerinden sundu. Atlas'ın artık zorlu parkurları tamamlayabildiğini belirten Boston Dynamics, robotu ''dünyanın en dinamik insansı robotu'' olarak nitelendiriyor.


40 santimetre yüksekliğe sıçrıyor

Şirket tarafından paylaşılan videoda, 1.5 metre uzunluğunda ve 75 kg ağırlığındaki Atlas'ın son derece hızlı hareket ettiği görülüyor. Atlas önündeki kütük engelini zıplayarak kolay bir şekilde aşarken 40 santimetre yüksekliğindeki basamaklara da zıplayarak parkuru tamamlamayı başarıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Atlas zıplama hareketi esnasında 28 farklı eklemini çalıştırıyor.


Sahip olduğu yazılım sayesinde Atlas'ın; kütüğü ve basamakları tanıyabildiğini belirten Boston Dynamics, yazılımın Atlas'ın hamleleri için en uygun durumu ayarladığını ve zıplama esnasında eklemlere gerekli gücü ilettiğini vurguluyor. Şirket bu yıl mayıs ayında Atlas'ın hafif tempoda koştuğu bir videoyu daha paylaşmıştı. Mayıs ayındaki videoda kütüğü görünce önce durup sonra zıplayan Atlas, artık koşu esnasında zıplama yeteneğine kavuşmuş durumda.


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Freakk 7 ay
bu akınsoftçular yıllardır devletin parasını çarçur ediyorlar robot yapıoz die, akıl var mantık var, böyle birşey yapılacak olsa konya'da mı yapılır, bu ülkenin sağlam mühendislerinin konya'da ne işi var.
alın öğrenci gruplarının yarıştırdıkları robotlar bile bunlara bin basar:

bu akınsoftçular yıllardır devletin parasını çarçur ediyorlar robot yapıoz die, akıl var mantık var, böyle birşey yapılacak olsa konya'da mı yapılır, bu ülkeni...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Escapetolife 7 ay
Şu robotu gözünüzü seveyim Akınrobotics'e 1-2 aylığına verin de adamlar incelesin.
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tomshardware 7 ay tbbtl
tbbtl
"bu ülkenin sağlam mühendislerinin konya'da ne işi var" cümlesi ne acı değil mi. Irkçı, bölücü, aşağılayıcı ve hakaret (hukuksal) içeren bir yaklaşım.

Böyle denmesinin sebebi, konya halkının bilimselliğe uzak oluşu olabilir mi sence?
Yoksa bilim adamlarının çoğu konyadan çıktı da bizim mi haberimiz yok?


Bir de "huhuksal" yazmış parantez içinde.
Koş hemen koş hakaret davası aç. Belki başın göğe erer.
tbbtl"bu ülkenin sağlam mühendislerinin konya'da ne işi var" cümlesi ne acı değil mi. Irkçı, bölücü, aşağılayıcı ve hakaret (hukuksal) içeren ...
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DARK KING 7 ay
6 aylığına kiralasak Eren kalasının yerine forvette oynar, ondan daha fazla iş yapar bu çeviklikle.
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alito 7 ay
İp var!
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mavizaman 7 ay
ürkütücü boyutlara ulaşıyor ilerleme.
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Başpiskopos 7 ay
Adamlar zehir gibi çalışıyorlar.
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WB 7 ay
Buralarda lak lak dovup siyaset kasacaginiza gidin calisip daha iyi yapin..
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frzstate 7 ay
Bi adamlarin atlet gibi hoplayan ziplayan kosan robotuna bakıyorum. Bide bizimkine sanırım bizimki bu sefer oldukca ilerde onlarinkinin 95 yasindaki hali ama agir romatizmasi var.
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NoNickMan 7 ay
Ben yapamam lan o hareketi


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Krone 7 ay
Her sene diyanete daha fazla bütçe ayırmak yerine robot ve yapay zeka üzerinde çalışan şirketlere destekler arttırılsa bugün bizim de Boston Dynamics gibi şirketlerimiz olabilirdi. Ama adamların bildiği tek şey ilim, bilim mi ? O günah. Bu robotlar silahlanıp sahaya indiğinde kurtaracak ilim seni. Daha geçen gün drone dersi kaldırıldı diyen bir hoca isyan ediyordu twitterdan.
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CoreGame 7 ay
Geleceğin ve bugünün önemli mühendisliği elektronik mühendisliği.
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Xeqona 7 ay
Geleceğin asker ve işçileri
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