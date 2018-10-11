Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı

40 santimetre yüksekliğe sıçrıyor
Şirket tarafından paylaşılan videoda, 1.5 metre uzunluğunda ve 75 kg ağırlığındaki Atlas'ın son derece hızlı hareket ettiği görülüyor. Atlas önündeki kütük engelini zıplayarak kolay bir şekilde aşarken 40 santimetre yüksekliğindeki basamaklara da zıplayarak parkuru tamamlamayı başarıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Atlas zıplama hareketi esnasında 28 farklı eklemini çalıştırıyor.
Sahip olduğu yazılım sayesinde Atlas'ın; kütüğü ve basamakları tanıyabildiğini belirten Boston Dynamics, yazılımın Atlas'ın hamleleri için en uygun durumu ayarladığını ve zıplama esnasında eklemlere gerekli gücü ilettiğini vurguluyor. Şirket bu yıl mayıs ayında Atlas'ın hafif tempoda koştuğu bir videoyu daha paylaşmıştı. Mayıs ayındaki videoda kütüğü görünce önce durup sonra zıplayan Atlas, artık koşu esnasında zıplama yeteneğine kavuşmuş durumda.
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alın öğrenci gruplarının yarıştırdıkları robotlar bile bunlara bin basar:
Böyle denmesinin sebebi, konya halkının bilimselliğe uzak oluşu olabilir mi sence?
Yoksa bilim adamlarının çoğu konyadan çıktı da bizim mi haberimiz yok?
Bir de "huhuksal" yazmış parantez içinde.
Koş hemen koş hakaret davası aç. Belki başın göğe erer.