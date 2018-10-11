Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas artık çok daha hızlı

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Google tarafından geçtiğimiz yıl Japon teknoloji devine Softbank'a satılan robot üreticisi Boston Dynamics, meşhur insansı robotu Atlas üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Atlas'ın kaydettiği her bir aşamayı takipçileriyle paylaşan şirket bugün robotla ilgili yeni görüntüleri YouTube kanalı üzerinden sundu. Atlas'ın artık zorlu parkurları tamamlayabildiğini belirten Boston Dynamics, robotu ''dünyanın en dinamik insansı robotu'' olarak nitelendiriyor.





40 santimetre yüksekliğe sıçrıyor

Şirket tarafından paylaşılan videoda, 1.5 metre uzunluğunda ve 75 kg ağırlığındaki Atlas'ın son derece hızlı hareket ettiği görülüyor. Atlas önündeki kütük engelini zıplayarak kolay bir şekilde aşarken 40 santimetre yüksekliğindeki basamaklara da zıplayarak parkuru tamamlamayı başarıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre Atlas zıplama hareketi esnasında 28 farklı eklemini çalıştırıyor.





Sahip olduğu yazılım sayesinde Atlas'ın; kütüğü ve basamakları tanıyabildiğini belirten Boston Dynamics, yazılımın Atlas'ın hamleleri için en uygun durumu ayarladığını ve zıplama esnasında eklemlere gerekli gücü ilettiğini vurguluyor. Şirket bu yıl mayıs ayında Atlas'ın hafif tempoda koştuğu bir videoyu daha paylaşmıştı. Mayıs ayındaki videoda kütüğü görünce önce durup sonra zıplayan Atlas, artık koşu esnasında zıplama yeteneğine kavuşmuş durumda.