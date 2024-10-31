Boston Dynamics'in Atlas'ı artık daha zeki ve tam otonom olarak çalışabiliyor

Tam Boyutta Gör Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Atlas'ın otonom olarak hareket ederek motor parçalarını bir raftan alarak başka bir rafa yerleştirdiğini gösteren bir video yayınladı.

Daha önce buna benzer işleri yapabilen insansı robotlar görmüştük. Ancak bu robotlar belirli işleri yapmak üzere proglanmış veya uzak kontrol edilen robotlardı. Atlas ise sahip olduğu kamera, sensörler ve yapay zeka tabanlı bir kontrol mekanizmasıyla çevresini algılayarak tam otonom olarak çalışabiliyor.

Çevreye tepki vererek hareketlerini düzenleyebiliyor

Boston Dynamics'e göre Atlas, görme, kuvvet ve proprioseptif sensörlerin bir kombinasyonunu kullanarak çevredeki değişiklikleri (örneğin, hareket eden armatürler) ve eylem hatalarını (örneğin, kapağı takamama, takılma, çevre ile çarpışma) algılayabiliyor ve bunlara tepki vererek hareketlerini düzeltebiliyor.

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Video, Hyundai'ye ait Boston Dynamics'in Toyota Araştırma Enstitüsü ile anlaşma yapmasından iki hafta sonra geldi. Figure, Tesla ve Apptronik gibi rakiplerine benzer şekilde, Boston Dynamics de insansı robotunu otomotiv fabrikalarına entegre etmeyi planlıyor. Bu noktada aşılması gereken problemler olsa da, görünen gelişme eğrisine bakılırsa, çok da uzak olmayan bir gelecekte fabrikalarda insansı robotları çalışırken görmeye başlayacağız gibi görünüyor.

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