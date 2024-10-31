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    Anlık Bildirim

    Boston Dynamics'in Atlas'ı artık daha zeki ve tam otonom olarak çalışabiliyor

    Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Atlas'ın yapay zeka ile otonom olarak hareket ederek parçaları raflara yerleştirdiği bir video yayınladı. 
    Boston Dynamics'in Atlas'ı artık tam otonom olarak çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    Boston Dynamics, insansı robotu Atlas'ı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Atlas'ın otonom olarak hareket ederek motor parçalarını bir raftan alarak başka bir rafa yerleştirdiğini gösteren bir video yayınladı.

    Daha önce buna benzer işleri yapabilen insansı robotlar görmüştük. Ancak bu robotlar belirli işleri yapmak üzere proglanmış veya uzak kontrol edilen robotlardı. Atlas ise sahip olduğu kamera, sensörler ve yapay zeka tabanlı bir kontrol mekanizmasıyla çevresini algılayarak tam otonom olarak çalışabiliyor.

    Çevreye tepki vererek hareketlerini düzenleyebiliyor

    Boston Dynamics'e göre Atlas, görme, kuvvet ve proprioseptif sensörlerin bir kombinasyonunu kullanarak çevredeki değişiklikleri (örneğin, hareket eden armatürler) ve eylem hatalarını (örneğin, kapağı takamama, takılma, çevre ile çarpışma) algılayabiliyor ve bunlara tepki vererek hareketlerini düzeltebiliyor.

    Video, Hyundai'ye ait Boston Dynamics'in Toyota Araştırma Enstitüsü ile anlaşma yapmasından iki hafta sonra geldi. Figure, Tesla ve Apptronik gibi rakiplerine benzer şekilde, Boston Dynamics de insansı robotunu otomotiv fabrikalarına entegre etmeyi planlıyor. Bu noktada aşılması gereken problemler olsa da, görünen gelişme eğrisine bakılırsa, çok da uzak olmayan bir gelecekte fabrikalarda insansı robotları çalışırken görmeye başlayacağız gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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