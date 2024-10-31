Boston Dynamics'in Atlas'ı artık daha zeki ve tam otonom olarak çalışabiliyor

Daha önce buna benzer işleri yapabilen insansı robotlar görmüştük. Ancak bu robotlar belirli işleri yapmak üzere proglanmış veya uzak kontrol edilen robotlardı. Atlas ise sahip olduğu kamera, sensörler ve yapay zeka tabanlı bir kontrol mekanizmasıyla çevresini algılayarak tam otonom olarak çalışabiliyor.
Çevreye tepki vererek hareketlerini düzenleyebiliyor
Boston Dynamics'e göre Atlas, görme, kuvvet ve proprioseptif sensörlerin bir kombinasyonunu kullanarak çevredeki değişiklikleri (örneğin, hareket eden armatürler) ve eylem hatalarını (örneğin, kapağı takamama, takılma, çevre ile çarpışma) algılayabiliyor ve bunlara tepki vererek hareketlerini düzeltebiliyor.
Video, Hyundai'ye ait Boston Dynamics'in Toyota Araştırma Enstitüsü ile anlaşma yapmasından iki hafta sonra geldi. Figure, Tesla ve Apptronik gibi rakiplerine benzer şekilde, Boston Dynamics de insansı robotunu otomotiv fabrikalarına entegre etmeyi planlıyor. Bu noktada aşılması gereken problemler olsa da, görünen gelişme eğrisine bakılırsa, çok da uzak olmayan bir gelecekte fabrikalarda insansı robotları çalışırken görmeye başlayacağız gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D