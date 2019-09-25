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    Boston Dynamics'in köpek robotu 'Spot' piyasaya sürülüyor

    Boston Dynamics'in seri üretimine başladığı ünlü köpek robotu Spot, seçili bazı şirketlere dağıtılmaya başlandı. Robotu yakında farklı ortamlarda çalışırken görebileceğiz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Boston Dynamics'in köpek robotu 'Spot' nihayet resmen piyasaya sürülüyor. Eski adıyla SpotMini olarak bilinen ünlü robotu, çok yakında dünyanın çeşitli konumlarında hizmet ederken görebileceğiz. Bugün konuyla ilgili açıklamalar yapan Boston Dynamics, robotun seri üretimine start verildiğini ve şu anda seçili bazı şirketlerin ilk robotları teslim almaya başladığını duyurdu.

    Spot, günümüzün en üstün teknolojileriyle donatılmış en gelişmiş robotlarından birisi. Boston Dynamics seri üretime başlamış olsa da şu anda robotu öyle her isteyene vermiyor. Bunun yerine sadece seçili bazı kurumlara dağıtım yapılıyor. Yani milyarlarca dolarlık servetiniz olsa dahi yeterlilikleri karşılayamamanız durumunda Boston Dynamics muhtemelen size bir Spot robot göndermeyecek. Ancak yine de onlarca farklı Spot'un şu anda farklı şirketlere dağıtıldığı belirtilmiş.


    Boston Dynamics yaklaşık 15 yıldır Spot robotu üzerinde çalışmalar yapıyordu. Önceleri ürkütücü bir tasarıma sahip olan robot, 2017 yılında yeni ismi ve yenilenmiş tasarımıyla tekrar tanıtıldı. Spot, yalnızca 25 kilogram ağırlığa ve oldukça kompakt bir yapıya sahip. Boston Dynamics'in açıklamalarına göre Spot'un ortalama 90 dakikalık bir kullanım süresi bulunuyor.

    Şirketin YouTube adresi üzerinden paylaşılan videolardan da çok iyi bildiğimiz gibi Spot; merdivenlerden inip çıkabiliyor, arkadaşları için kapıları açıp kapatabiliyor ve önüne çıkan hiçbir engele aldırış etmeden engebeli arazilerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Tıpkı diğer Boston Dynamics robotları gibi inanılmaz bir dayanıklılığa ve dengeye sahip olan robot, geliştiricilerinin uyguladığı her türlü işkencenin de birer birer üstesinden gelip büyük bir kararlılıkla hedefine doğru ilermeye devam edebiliyor.

    Son olarak otonom olarak hareket etme özelliklerine de sahip olan Spot; önde, arkada ve yan taraflarında yer alan kameralarıyla içerisinde bulunduğu ortamın haritasını çıkarabiliyor. Örneğin buradan izleyebileceğiniz videoda Spot'un Boston Dynamics ofisini tamamıyla otonom olarak turladığını görmüştük.

    Günümüzün belki de en gelişmiş robotlarını üreten Boston Dynamics, 2017 yılında yaklaşık 100 milyon dolar karşılığından Japonya merkezli firma Softbank'a satılmıştı. Boston Dynamics'in önceki sahibi ise Google'dı.

    The Verge'in Spot ön inceleme videosu:

     


    https://www.theverge.com/2019/9/24/20880511/boston-dynamics-spot-robot-mini-hands-on-lease-buy Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Escapetolife 24 dk.
    Seri üreteme geçseler de Türkiye'nin ve Dünyanın İlk İnsansı Robot Fabrikası AKINROBOTICS'tir.
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